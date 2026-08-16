Бутсаларни михга иладими? Роналду футболдан кейинги ҳаёти ҳақида гапирди

·0·Спорт
Бутсаларни михга иладими? Роналду футболдан кейинги ҳаёти ҳақида гапирди

Жаҳон футболи тарихидаги энг буюк юлдузлардан бири, миллионлаб мухлислар кумири Криштиану Роналду спортдаги фаолиятининг якуний нуқтаси яқинлашаётгани ҳақида муҳим баёнот билан чиқди.

41 ёшли португалиялик юлдуз дунёга машҳур «Vogue» журналига берган махсус интервьюсида ушбу мавсум унинг яшил майдонлардаги сўнгги йили бўлиши мумкинлигини очиқ маълум қилди.

«Ортимдан ажойиб мерос қолдиришни хоҳлайман»

Роналду фаолиятини якунлаш борасидаги ўй-хаёллари ва қолдираётган изи ҳақида тўхталиб, қуйидаги самимий фикрларни билдирди:

«Эҳтимол, бу мавсум футболдаги сўнгги йилим бўлар ва мен ортимдан ажойиб мерос қолдиришни хоҳлайман. Футбол ҳаётингизда жуда катта бўшлиқ қолдиради. Шу сабабли бундан кейин вақтимизни бошқача тарзда ўтказишимизга тўғри келади».

Буюк фаолиятдан кейинги ҳаёт: Саёҳатлар ва падел спорти

Криштиану профессионал футболдан кетганидан сўнг қандай машғулотлар билан банд бўлишни режалаштираётганини ҳам яшириб ўтирмади:

  • Ҳаётдан завқ олиш ва саёҳатлар: Футболчи кўпроқ дам олиш, оиласи билан дунё бўйлаб саёҳат қилиш ва ҳаёт лаззатини ҳис этишни мақсад қилган;

  • Падел ва севимли машғулотлар: Роналду ўзи жуда яхши кўрадиган падел (ракетали спорт тури) ўйинларини томоша қилиш ва шахсан шуғулланишни давом эттиришини таъкидлади;

  • Эришилган ютуқлар қадри: Спортчи шу кунга қадар ўзи ва жамоалари эришган буюк тарихий ғалабалардан ғурурланиб, уларнинг завқи билан яшашда давом этишини қўшимча қилди.

Агар португалиялик тўпурар мавсум якунида бутсаларини михга илса, бу жаҳон футболи тарихидаги бутун бошли улкан ва ёрқин эранинг якунланиши бўлади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов ва Файзуллаев илк турдаёқ асосий таркибда ўйнайдиШомуродов ва Файзуллаев илк турдаёқ асосий таркибда ўйнайдиБугун, 21:02Жоãо Канцело Барселона сафида тарихий натижани қайд этиши мумкинЖоãо Канцело Барселона сафида тарихий натижани қайд этиши мумкинБугун, 20:53Арсенал Коммунитй Шиелд баҳсида Манчестер Ситини мағлуб этмоқдаАрсенал Коммунитй Шиелд баҳсида Манчестер Ситини мағлуб этмоқдаБугун, 20:13Этан Нванери Арсенални тарк этиши мумкин, Милан эса трансферга қизиқмоқдаЭтан Нванери Арсенални тарк этиши мумкин, Милан эса трансферга қизиқмоқдаБугун, 19:35Милан асосий футболчиларини машғулотларга қайтардиМилан асосий футболчиларини машғулотларга қайтардиБугун, 19:32Ювентус Эмилиано Мартинес трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқдаЮвентус Эмилиано Мартинес трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқдаБугун, 19:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача