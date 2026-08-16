Бутсаларни михга иладими? Роналду футболдан кейинги ҳаёти ҳақида гапирди
Жаҳон футболи тарихидаги энг буюк юлдузлардан бири, миллионлаб мухлислар кумири Криштиану Роналду спортдаги фаолиятининг якуний нуқтаси яқинлашаётгани ҳақида муҳим баёнот билан чиқди.
41 ёшли португалиялик юлдуз дунёга машҳур «Vogue» журналига берган махсус интервьюсида ушбу мавсум унинг яшил майдонлардаги сўнгги йили бўлиши мумкинлигини очиқ маълум қилди.
«Ортимдан ажойиб мерос қолдиришни хоҳлайман»
Роналду фаолиятини якунлаш борасидаги ўй-хаёллари ва қолдираётган изи ҳақида тўхталиб, қуйидаги самимий фикрларни билдирди:
«Эҳтимол, бу мавсум футболдаги сўнгги йилим бўлар ва мен ортимдан ажойиб мерос қолдиришни хоҳлайман. Футбол ҳаётингизда жуда катта бўшлиқ қолдиради. Шу сабабли бундан кейин вақтимизни бошқача тарзда ўтказишимизга тўғри келади».
Буюк фаолиятдан кейинги ҳаёт: Саёҳатлар ва падел спорти
Криштиану профессионал футболдан кетганидан сўнг қандай машғулотлар билан банд бўлишни режалаштираётганини ҳам яшириб ўтирмади:
Ҳаётдан завқ олиш ва саёҳатлар: Футболчи кўпроқ дам олиш, оиласи билан дунё бўйлаб саёҳат қилиш ва ҳаёт лаззатини ҳис этишни мақсад қилган;
Падел ва севимли машғулотлар: Роналду ўзи жуда яхши кўрадиган падел (ракетали спорт тури) ўйинларини томоша қилиш ва шахсан шуғулланишни давом эттиришини таъкидлади;
Эришилган ютуқлар қадри: Спортчи шу кунга қадар ўзи ва жамоалари эришган буюк тарихий ғалабалардан ғурурланиб, уларнинг завқи билан яшашда давом этишини қўшимча қилди.
Агар португалиялик тўпурар мавсум якунида бутсаларини михга илса, бу жаҳон футболи тарихидаги бутун бошли улкан ва ёрқин эранинг якунланиши бўлади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…