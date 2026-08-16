Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!

·1·Спорт
Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!

АҚШнинг Филадельфия шаҳрида якунига етган UFC 330 рақамли турнирининг бош жанги — ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев ва 1-рақамли даъвогар Йен Мачадо Гэрри ўртасидаги тўқнашув дунё яккакураш жамоатчилигида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Турнир якунланганидан сўнг ўтказилган расмий матбуот анжуманида UFC президенти Дана Уайт чемпионлик баҳси олдидан кутилмаган натижани (апсет) тахмин қилганини очиқ тан олди.

«Исламга осон бўлмади, Йен сенсацияга яқин келганди»

Дана Уайт Ислам Махачевнинг совуққонлик билан жанг олиб борганини эътироф этган ҳолда, ўзининг шахсий тахминлари билан ўртоқлашди:

«Махачев Гэррини назорат қилди ва уни тўлиқ зарарсизлантирди. У жангда ғалаба қозониш учун айнан нима қилиш керак бўлса, шуни бажарди. Мен бугунги оқшом сенсация (апсет) бўлади деб ҳисоблагандим, ўйлагандим. Бугун кутилмаган натижа бўлиши мумкинлигини сезгандим.

Чунки ўртага жуда кўп нарса тикилганди — Исламнинг барча рекордлари, Андерсон Сильванинг рекордини янгилашга уриниш. Шундан келиб чиқиб ҳам бугун кутилмаган натижа бўлса керак деб кутгандим. Йен бунга жуда яқин ҳам келди. Жанг Ислам учун осон кечмаганини ҳамма кўрди».

5 раундлик тўқнашув ва ҳакамларнинг бир овоздан қарори

Даъвогарнинг кучли қаршилигига қарамай, амалдаги чемпион октагондаги ташаббусни бой бермади ва баҳсни тўлиқ 25 дақиқа ўз назоратида ушлаб турди:

  • Ҳакамлар баҳоси: Ён ҳакамлар бир овоздан ғалабани россиялик чемпионга тақдим этди;

  • Аниқ ҳисоблар: Икки ҳакам — Сал Д`Амато ва Майк Белл 49-46 ҳисобини Махачев фойдасига қайд этган бўлса, учинчи ҳакам Эрик Колон баҳсни 48-47 ҳисобида Исламнинг ғалабаси билан баҳолади.

Шу тариқа, Ислам Махачев нафақат ярим ўрта вазндаги чемпионлик камарини илк бор ҳимоя қилди, балки ўз устидаги улкан психологик ва тарихий босимни муваффақиятли енгиб ўтди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?Бугун, 21:23«Насаф» ўз майдонида имкониятни бой берди: «Шерлар» 3 очкони илиб кетди«Насаф» ўз майдонида имкониятни бой берди: «Шерлар» 3 очкони илиб кетдиБугун, 21:18Клуб президенти: «Трабзонда ҳамма Салоҳ билан ухлаб, Салоҳ билан уйғонмоқда»Клуб президенти: «Трабзонда ҳамма Салоҳ билан ухлаб, Салоҳ билан уйғонмоқда»Бугун, 21:16Чристос Тзолис Арсенал сафидаги дебютидаоқ мухлислар меҳрини қозондиЧристос Тзолис Арсенал сафидаги дебютидаоқ мухлислар меҳрини қозондиБугун, 21:15«Сити» тор-мор этилди: Мареска дебютда ютқазди, «Арсенал» 18-бор кубок соҳиби!«Сити» тор-мор этилди: Мареска дебютда ютқазди, «Арсенал» 18-бор кубок соҳиби!Бугун, 21:10Бутсаларни михга иладими? Роналду футболдан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиБутсаларни михга иладими? Роналду футболдан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиБугун, 21:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача