Жоãо Канцело Барселона сафида тарихий натижани қайд этиши мумкин
Жоãо Кансело ъБарселонаъ сафига қайтиш учун жиддий ҳаракат қилмоқда ва трансфер амалга ошса, клубдаги учинчи алоҳида даврини бошлайди. Португалиялик ҳимоячи ҳозирда Ал-Ҳилал билан шартнома асосида бўлса-да, Каталонияга қайтиш истагини қатъий билдирган. Бундай ҳолат жаҳон футболида жуда кам учрайди ва трансфер амалга ошса, Кансело ъБарселонаъ тарихидаги кам сонли уч марталик қайтишлардан бирига муаллиф бўлади.
Португалиялик тажрибали ҳимоячи Жоãо Канцело ўзининг „Барселона“ сафига яна бир бор қайтиш ниятини амалга ошириш учун жиддий ҳаракат қилмоқда. Сўнгги соатлардаги маълумотларга кўра, футболчининг Каталония клубига ўтиш эҳтимоли ортиб бормоқда ва бу трансфер нафақат жамоа, балки бутун футбол тарихи учун ўзига хос ноёб воқеа бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, агар ушбу трансфер амалга ошса, бу Жоãо Канцелонинг „Барселона“ таркибидаги учинчи алоҳида даври бўлади. Ёзги танаффусда ҳимоячи вақтинча ўзининг амалдаги клуби бўлмиш Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал сафига қайтишга мажбур бўлган эди, бироқ унинг Испанияга интилиши сўнгги кунларда янада кучайган.
Каталония клуби тарихидаги камёб ҳолатлар„Барселона“ ўз тарихида илгари жамоани тарк этиб, кейинчалик қайтиб келган кўплаб машҳур футболчиларни кўрган, бироқ уларнинг аксарияти фақат икки марта клуб шарафини ҳимоя қилган холос. Масалан, афсонавий Ҳристо Стойчков 1995-йилда Парма сафига ўтиб, 1996-йилда яна Каталонияга қайтган эди. Шунингдек, Дани Алвес ҳам Сан-Паулу билан шартномасини бекор қилиб, 2021/22 йилги мавсумнинг иккинчи ярмида Камп Ноу майдонларига қайтган.
Бундай футболчилар қаторига Иван де ла Пеня ҳам киради. У 1998-йилда Ласио жамоасига қўшилиб, 2000/01-йилги мавсумда „Барселона“га ижара асосида қайтиб келган. Академия тарбияланувчилари бўлган Эрик Гарсия, Жерар Пике ва Жорди Алба ҳам турли йилларда клубни тарк этиб, кейинчалик профессионал даражада она жамоасига қайтишган.
Жаҳон футболидаги ўхшаш мисолларБир жамоа сафида уч марта тўп тепиш ҳолатлари жаҳон футболида жуда кам учрайдиган ҳодиса саналади. Бундай қизиқарли воқеликлар сирасига қуйидаги таниқли футболчиларнинг фаолиятини киритиш мумкин:
- Карлос Тевес — Бокаси Хуниорс
- Адриано Лейте — Фламенго
- Нури Шаҳин — Боруссия Дортмунд
…