Жоãо Канцело Барселона сафида тарихий натижани қайд этиши мумкин

·10·Спорт
Жоãо Канцело Барселона сафида тарихий натижани қайд этиши мумкин
Қисқача

Жоãо Кансело ъБарселонаъ сафига қайтиш учун жиддий ҳаракат қилмоқда ва трансфер амалга ошса, клубдаги учинчи алоҳида даврини бошлайди. Португалиялик ҳимоячи ҳозирда Ал-Ҳилал билан шартнома асосида бўлса-да, Каталонияга қайтиш истагини қатъий билдирган. Бундай ҳолат жаҳон футболида жуда кам учрайди ва трансфер амалга ошса, Кансело ъБарселонаъ тарихидаги кам сонли уч марталик қайтишлардан бирига муаллиф бўлади.

Португалиялик тажрибали ҳимоячи Жоãо Канцело ўзининг „Барселона“ сафига яна бир бор қайтиш ниятини амалга ошириш учун жиддий ҳаракат қилмоқда. Сўнгги соатлардаги маълумотларга кўра, футболчининг Каталония клубига ўтиш эҳтимоли ортиб бормоқда ва бу трансфер нафақат жамоа, балки бутун футбол тарихи учун ўзига хос ноёб воқеа бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, агар ушбу трансфер амалга ошса, бу Жоãо Канцелонинг „Барселона“ таркибидаги учинчи алоҳида даври бўлади. Ёзги танаффусда ҳимоячи вақтинча ўзининг амалдаги клуби бўлмиш Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал сафига қайтишга мажбур бўлган эди, бироқ унинг Испанияга интилиши сўнгги кунларда янада кучайган.

Каталония клуби тарихидаги камёб ҳолатлар

„Барселона“ ўз тарихида илгари жамоани тарк этиб, кейинчалик қайтиб келган кўплаб машҳур футболчиларни кўрган, бироқ уларнинг аксарияти фақат икки марта клуб шарафини ҳимоя қилган холос. Масалан, афсонавий Ҳристо Стойчков 1995-йилда Парма сафига ўтиб, 1996-йилда яна Каталонияга қайтган эди. Шунингдек, Дани Алвес ҳам Сан-Паулу билан шартномасини бекор қилиб, 2021/22 йилги мавсумнинг иккинчи ярмида Камп Ноу майдонларига қайтган.

Бундай футболчилар қаторига Иван де ла Пеня ҳам киради. У 1998-йилда Ласио жамоасига қўшилиб, 2000/01-йилги мавсумда „Барселона“га ижара асосида қайтиб келган. Академия тарбияланувчилари бўлган Эрик Гарсия, Жерар Пике ва Жорди Алба ҳам турли йилларда клубни тарк этиб, кейинчалик профессионал даражада она жамоасига қайтишган.

Жаҳон футболидаги ўхшаш мисоллар

Бир жамоа сафида уч марта тўп тепиш ҳолатлари жаҳон футболида жуда кам учрайдиган ҳодиса саналади. Бундай қизиқарли воқеликлар сирасига қуйидаги таниқли футболчиларнинг фаолиятини киритиш мумкин:

  • Карлос Тевес — Бокаси Хуниорс
  • Адриано Лейте — Фламенго
  • Нури Шаҳин — Боруссия Дортмунд
Ҳозирги кунда Жоãо Канцело Ал-Ҳилал билан боғлиқ шартнома шартларига қарамай, Каталонияга қайтиш борасида қатъий қарорга келган. Агар ушбу трансфер муваффақиятли якунланса, португалиялик ҳимоячи клуб тарихида ўзига хос саҳифа очиб, кам сонли уч марталик қайтишлар рекордчисига айланиши мумкин.

Жоãо КанцелоБарселонаТрансферЛа ЛигаАл-Ҳилал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити» тор-мор этилди: Мареска дебютда ютқазди, «Арсенал» 18-бор кубок соҳиби!«Сити» тор-мор этилди: Мареска дебютда ютқазди, «Арсенал» 18-бор кубок соҳиби!Бугун, 21:10Бутсаларни михга иладими? Роналду футболдан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиБутсаларни михга иладими? Роналду футболдан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиБугун, 21:06Шомуродов ва Файзуллаев илк турдаёқ асосий таркибда ўйнайдиШомуродов ва Файзуллаев илк турдаёқ асосий таркибда ўйнайдиБугун, 21:02Арсенал Коммунитй Шиелд баҳсида Манчестер Ситини мағлуб этмоқдаАрсенал Коммунитй Шиелд баҳсида Манчестер Ситини мағлуб этмоқдаБугун, 20:13Этан Нванери Арсенални тарк этиши мумкин, Милан эса трансферга қизиқмоқдаЭтан Нванери Арсенални тарк этиши мумкин, Милан эса трансферга қизиқмоқдаБугун, 19:35Милан асосий футболчиларини машғулотларга қайтардиМилан асосий футболчиларини машғулотларга қайтардиБугун, 19:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача