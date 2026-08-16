Чристос Тзолис Арсенал сафидаги дебютидаоқ мухлислар меҳрини қозонди
Чристос Тзолис Арсенал сафидаги илк расмий учрашувида Манчестер Сити устидан 3:0 ҳисобидаги ғалабага иккита голли узатма билан катта ҳисса қўшди. Клуб Брюггедан 34 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олган грециялик вингер 90 дақиқа майдонда ҳаракат қилди. У иккинчи голда Кай Ҳаверцга, учинчи голда эса Мартин Эдегорга голли пас берди, шунингдек, 42 та тўпга тегиб, иккита имконият ва учта калит узатма яратди.
Лондоннинг Арсенал клуби мавсумолди ўйинида Манчестер Сити устидан 3:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, Англия Суперкубогини қўлга киритди. Ушбу учрашувда жамоанинг янги трансфери Чристос Тзолис ўзининг ёрқин ўйини билан барчанинг эътиборини тортди. Клуб Брюггедан 34 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олинган грециялик вингер илк расмий учрузатёқ майдонда асосий қаҳрамонлардан бирига айланди ва бош мураббий Микел Артета ишончини тўла оқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, ёзги трансферлар даврида Лондон клуби Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор ортидан қувиб юргани айтилган эди. Бироқ Чристос Тзолис ўзининг илк расмий расмий ўйинидаёқ бу позицияни муваффақиятли ёпа олишини амалда исботлади. Учрашув давомида тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилган футболчи рақиб ҳимоясига тинчлик бермади ва иккита муҳим голли узатмани амалга оширди.
Голли узатмалар ва майдондаги ҳаракатларУчрашувнинг иккинчи голи айнан Тзолиснинг фаоллиги эвазига юзага келди. Мартин Эдегор ўнг қанотдан тўпни жарима майдончасига узатди, Чристос эса уни тўғри устун ёнида боши билан Кай Ҳаверцга узатиб берди. Ҳаверц яқин масофадан дарвозани ишғол қилди. Гарчи дарвозабон Гианлуиги Доннарумма тўпга қўл текизган бўлса-да, уни қайтара олмади.
Шундан сўнг ҳам грециялик футболчи ҳужумларни давом эттириб, ўйин давомида 42 та тўпга тегиш, иккита ёллик вазият яратиш ва учта калит узатма муаллифи бўлишга эришди. Учинчи гол вақтида Тзолис яна ўзини кўрсатиб, Эдегорга қулай пас узатди. Жамоа сардори эса ҳимоячи Йошко Гвардиолни алдаб ўтиб, дарвозабонни ожиз қолдирди ва тўпни дарвозага киритди.
Мутахассислар ва мухлислар эътирофиBBC Радио 5Live эфирида собиқ футболчи Пат Невин бу вазиятни юқори баҳолаб, Тзолиснинг Эдегорга берган паси ўта ақлли ва ўринли бўлганини алоҳида таъкидлади. Ижтимоий тармоқларда ҳам Арсенал мухлислари янги трансферни қизғин қарши олиб, унинг клуб тарихидаги энг омадли харидлардан бирига айланишига умид билдиришмоқда. Улардан бири футболчининг Клуб Брюггедаги формасини эслаб, жамоага катта фойда келтиришини қайд этди.
Бош мураббий Микел Артета ҳам ўзининг янги шогирдининг ўйинидан мамнунлигини яширмади. Мутахассиснинг сўзларига кўра, футболчи жамоага жуда тез мослашиб кетган ва жамоадошлари билан яхши алоқа ўрнатган. Артета мухлисларга мурожаат қилиб: "Ўйлайманки, сиз бу футболчини жуда яхши кўриб қоласиз", — дея илиқ фикрларни билдирган.
…