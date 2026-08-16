Чристос Тзолис Арсенал сафидаги дебютидаоқ мухлислар меҳрини қозонди

·11·Спорт
Чристос Тзолис Арсенал сафидаги дебютидаоқ мухлислар меҳрини қозонди
Қисқача

Чристос Тзолис Арсенал сафидаги илк расмий учрашувида Манчестер Сити устидан 3:0 ҳисобидаги ғалабага иккита голли узатма билан катта ҳисса қўшди. Клуб Брюггедан 34 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олган грециялик вингер 90 дақиқа майдонда ҳаракат қилди. У иккинчи голда Кай Ҳаверцга, учинчи голда эса Мартин Эдегорга голли пас берди, шунингдек, 42 та тўпга тегиб, иккита имконият ва учта калит узатма яратди.

Лондоннинг Арсенал клуби мавсумолди ўйинида Манчестер Сити устидан 3:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, Англия Суперкубогини қўлга киритди. Ушбу учрашувда жамоанинг янги трансфери Чристос Тзолис ўзининг ёрқин ўйини билан барчанинг эътиборини тортди. Клуб Брюггедан 34 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олинган грециялик вингер илк расмий учрузатёқ майдонда асосий қаҳрамонлардан бирига айланди ва бош мураббий Микел Артета ишончини тўла оқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, ёзги трансферлар даврида Лондон клуби Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор ортидан қувиб юргани айтилган эди. Бироқ Чристос Тзолис ўзининг илк расмий расмий ўйинидаёқ бу позицияни муваффақиятли ёпа олишини амалда исботлади. Учрашув давомида тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилган футболчи рақиб ҳимоясига тинчлик бермади ва иккита муҳим голли узатмани амалга оширди.

Голли узатмалар ва майдондаги ҳаракатлар

Учрашувнинг иккинчи голи айнан Тзолиснинг фаоллиги эвазига юзага келди. Мартин Эдегор ўнг қанотдан тўпни жарима майдончасига узатди, Чристос эса уни тўғри устун ёнида боши билан Кай Ҳаверцга узатиб берди. Ҳаверц яқин масофадан дарвозани ишғол қилди. Гарчи дарвозабон Гианлуиги Доннарумма тўпга қўл текизган бўлса-да, уни қайтара олмади.

Шундан сўнг ҳам грециялик футболчи ҳужумларни давом эттириб, ўйин давомида 42 та тўпга тегиш, иккита ёллик вазият яратиш ва учта калит узатма муаллифи бўлишга эришди. Учинчи гол вақтида Тзолис яна ўзини кўрсатиб, Эдегорга қулай пас узатди. Жамоа сардори эса ҳимоячи Йошко Гвардиолни алдаб ўтиб, дарвозабонни ожиз қолдирди ва тўпни дарвозага киритди.

Мутахассислар ва мухлислар эътирофи

BBC Радио 5Live эфирида собиқ футболчи Пат Невин бу вазиятни юқори баҳолаб, Тзолиснинг Эдегорга берган паси ўта ақлли ва ўринли бўлганини алоҳида таъкидлади. Ижтимоий тармоқларда ҳам Арсенал мухлислари янги трансферни қизғин қарши олиб, унинг клуб тарихидаги энг омадли харидлардан бирига айланишига умид билдиришмоқда. Улардан бири футболчининг Клуб Брюггедаги формасини эслаб, жамоага катта фойда келтиришини қайд этди.

Бош мураббий Микел Артета ҳам ўзининг янги шогирдининг ўйинидан мамнунлигини яширмади. Мутахассиснинг сўзларига кўра, футболчи жамоага жуда тез мослашиб кетган ва жамоадошлари билан яхши алоқа ўрнатган. Артета мухлисларга мурожаат қилиб: "Ўйлайманки, сиз бу футболчини жуда яхши кўриб қоласиз", — дея илиқ фикрларни билдирган.

АрсеналЧристос ТзолисМанчестер СитйМикел АртетаСуперкубок
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!Бугун, 21:26Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?Бугун, 21:23«Насаф» ўз майдонида имкониятни бой берди: «Шерлар» 3 очкони илиб кетди«Насаф» ўз майдонида имкониятни бой берди: «Шерлар» 3 очкони илиб кетдиБугун, 21:18Клуб президенти: «Трабзонда ҳамма Салоҳ билан ухлаб, Салоҳ билан уйғонмоқда»Клуб президенти: «Трабзонда ҳамма Салоҳ билан ухлаб, Салоҳ билан уйғонмоқда»Бугун, 21:16«Сити» тор-мор этилди: Мареска дебютда ютқазди, «Арсенал» 18-бор кубок соҳиби!«Сити» тор-мор этилди: Мареска дебютда ютқазди, «Арсенал» 18-бор кубок соҳиби!Бугун, 21:10Бутсаларни михга иладими? Роналду футболдан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиБутсаларни михга иладими? Роналду футболдан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиБугун, 21:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача