Шомуродов ва Файзуллаев илк турдаёқ асосий таркибда ўйнайди

·13·Спорт
Шомуродов ва Файзуллаев илк турдаёқ асосий таркибда ўйнайди
Қисқача

Туркия Суперлигаси 1-турида Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев «Башакшеҳир»нинг асосий таркибида майдонга тушади. Истанбул клуби 16 август куни ўз майдонида «Кожаелиспор»ни қабул қилади. Учрашув «Фатиҳ Терим Стадиум» стадионида Тошкент вақти билан 21:00 да бошланади. «Башакшеҳир» янги мавсумни ғалаба билан бошлашни мақсад қилган.

Туркия Суперлигасининг янги мавсуми 1-тури ўзбекистонлик футбол мухлислари учун катта қизиқиш ва ҳаяжон билан старт олмоқда. Истанбулнинг нуфузли «Башакшеҳир» клуби ўз майдонида «Кожаэлиспор» жамоасини қабул қилади.

Ушбу беллашувда Ўзбекистон миллий терма жамоасининг икки етакчиси — ҳужумчи Элдор Шомуродов ҳамда яримҳимоячи Аббосбек Файзуллаев илк дақиқалардан асосий таркибда майдонга тушади.

«Фотиҳ Терим» стадионида ўзбек дуэти

Тошкент вақти билан соат 21:00 да старт оладиган учрашув олдидан истанбулликлар мураббийлар штаби асосий 11 таликни расман эълон қилди:

  • Ҳужум ва яримҳимояда етакчилар: Ўтган мавсум Суперлиганинг бош тўпурарларидан бири бўлган Элдор Шомуродов ҳамда чаққон ва ижодкор яримҳимоячи Аббосбек Файзуллаев клубнинг ҳужум чизиғини шакллантирмоқда;

  • Майдон ва рақиб: Беллашув «Fatih Terim Stadium» аренасида бўлиб ўтади ва унда «Башакшеҳир» янги мавсумни ғалаба билан бошлашни мақсад қилган.

Учрашув тафсилотлари ва таркиблар

  • Туркия Суперлигаси. 1-тур

  • Башакшеҳир — Кожаэлиспор

  • Ўйин вақти ва жойи: 16 август, «Fatih Terim Stadium»

  • «Башакшеҳир» асосий таркиби: Муҳаммед, Умар Али, Эмин, Опоку, Опери, Кемен, Калузински, Олсен, Элдор ШОМУРОДОВ, Аббосбек ФАЙЗУЛЛАЕВ, Бертуг.

Шомуродов ва Файзуллаев илк турдаёқ асосий таркибда ўйнайди

Ўзбекистонлик легионерларнинг Туркия чемпионатидаги ўзаро тандеми янги мавсумда «Башакшеҳир»нинг энг асосий кучларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити» тор-мор этилди: Мареска дебютда ютқазди, «Арсенал» 18-бор кубок соҳиби!«Сити» тор-мор этилди: Мареска дебютда ютқазди, «Арсенал» 18-бор кубок соҳиби!Бугун, 21:10Бутсаларни михга иладими? Роналду футболдан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиБутсаларни михга иладими? Роналду футболдан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиБугун, 21:06Жоãо Канцело Барселона сафида тарихий натижани қайд этиши мумкинЖоãо Канцело Барселона сафида тарихий натижани қайд этиши мумкинБугун, 20:53Арсенал Коммунитй Шиелд баҳсида Манчестер Ситини мағлуб этмоқдаАрсенал Коммунитй Шиелд баҳсида Манчестер Ситини мағлуб этмоқдаБугун, 20:13Этан Нванери Арсенални тарк этиши мумкин, Милан эса трансферга қизиқмоқдаЭтан Нванери Арсенални тарк этиши мумкин, Милан эса трансферга қизиқмоқдаБугун, 19:35Милан асосий футболчиларини машғулотларга қайтардиМилан асосий футболчиларини машғулотларга қайтардиБугун, 19:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача