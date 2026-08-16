Шомуродов ва Файзуллаев илк турдаёқ асосий таркибда ўйнайди
Туркия Суперлигаси 1-турида Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев «Башакшеҳир»нинг асосий таркибида майдонга тушади. Истанбул клуби 16 август куни ўз майдонида «Кожаелиспор»ни қабул қилади. Учрашув «Фатиҳ Терим Стадиум» стадионида Тошкент вақти билан 21:00 да бошланади. «Башакшеҳир» янги мавсумни ғалаба билан бошлашни мақсад қилган.
Туркия Суперлигасининг янги мавсуми 1-тури ўзбекистонлик футбол мухлислари учун катта қизиқиш ва ҳаяжон билан старт олмоқда. Истанбулнинг нуфузли «Башакшеҳир» клуби ўз майдонида «Кожаэлиспор» жамоасини қабул қилади.
Ушбу беллашувда Ўзбекистон миллий терма жамоасининг икки етакчиси — ҳужумчи Элдор Шомуродов ҳамда яримҳимоячи Аббосбек Файзуллаев илк дақиқалардан асосий таркибда майдонга тушади.
«Фотиҳ Терим» стадионида ўзбек дуэти
Тошкент вақти билан соат 21:00 да старт оладиган учрашув олдидан истанбулликлар мураббийлар штаби асосий 11 таликни расман эълон қилди:
Ҳужум ва яримҳимояда етакчилар: Ўтган мавсум Суперлиганинг бош тўпурарларидан бири бўлган Элдор Шомуродов ҳамда чаққон ва ижодкор яримҳимоячи Аббосбек Файзуллаев клубнинг ҳужум чизиғини шакллантирмоқда;
Майдон ва рақиб: Беллашув «Fatih Terim Stadium» аренасида бўлиб ўтади ва унда «Башакшеҳир» янги мавсумни ғалаба билан бошлашни мақсад қилган.
Учрашув тафсилотлари ва таркиблар
Туркия Суперлигаси. 1-тур
Башакшеҳир — Кожаэлиспор
Ўйин вақти ва жойи: 16 август, «Fatih Terim Stadium»
«Башакшеҳир» асосий таркиби: Муҳаммед, Умар Али, Эмин, Опоку, Опери, Кемен, Калузински, Олсен, Элдор ШОМУРОДОВ, Аббосбек ФАЙЗУЛЛАЕВ, Бертуг.
Ўзбекистонлик легионерларнинг Туркия чемпионатидаги ўзаро тандеми янги мавсумда «Башакшеҳир»нинг энг асосий кучларидан бирига айланиши кутилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…