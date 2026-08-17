Ирландиялик юлдуз Ислом Махачевнинг ғалабаси ҳақида очиқ гапирди...

·21·Спорт
Ирландиялик юлдуз Ислом Махачевнинг ғалабаси ҳақида очиқ гапирди...
Қисқача

АҚШнинг Филаделфия шаҳрида якунланган «UFC 330» турнирининг марказий жангида Иен Мачадо Герри 5 раундлик баҳсда Ислом Махачевга очколар ҳисобига кўра имкониятни бой берди. 27 ёшли ирландиялик жангчи мағлубиятини баҳоналарсиз тан олиб, Ислом Махачевни ғалаба билан табриклади ва унинг чемпионлик камарига муносиб эканини айтди.

АҚШнинг Филадельфия шаҳрида якунланган нуфузли «UFC 330» рақамли турнирининг марказий тўқнашувида ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислом Махачевга қарши 5 раундлик шиддатли жанг олиб борган ирландиялик юлдуз Иэн Мачадо Гэрри очколар ҳисобига кўра имкониятни бой берди.

Октагондаги кескин курашдан сўнг 27 ёшли жангчи очиқ ва мардонавор баёнот бериб, мағлубият сабабларини баҳоналарсиз тан олди ҳамда рақибининг тарихий мақомини алоҳида эътироф этди.

«Ислом, сиз ажойиб инсонсиз»: Гэррининг чемпионга эҳтироми

Ирландиялик атлет ўзининг ижтимоий тармоқлари ва ОАВ орқали Ислом Махачевга самимий табрик йўллади:

«Ислом, сиз ажойиб инсонсиз ва мен сизни жуда ҳурмат қиламан. Ғалаба билан чин дилдан табриклайман! Жангга келсак, мени ҳеч нарса ажаблантирмади. Махачев бу камарга тўлиқ муносиб эди.

Россиялик жангчи бизнинг вазн тоифамизга кўтарилганидаёқ, унга дарҳол иккинчи камар учун курашишга имкон бериш кераклигини айтгандим. Гарчи бутун қалбим билан ундан яхшироқ эканимга ишонган бўлсам-да, бугун у ҳақли ғалабани қўлга киритди. Мендан ҳеч қандай шикоят ва баҳона бўлмайди».

«Бир қадам орқага, кейин 10 қадам олдинга»: Мухлисларга мурожаат

Иэн Гэрри фаолиятидаги энг яхши ўқув-машғулот йиғинини ўтказганини таъкидлаб, келажакка катта ишонч билан қарашини билдирди:

  • Энг кучли рақибга қарши синов: «Бу ҳаётимдаги энг яхши машғулот лагери эди. Мен сайёрадаги энг яхши P4P (вазн тоифасидан қатъи назар) жангчисига, ҳақиқий тарих яратган инсонга қарши оғир ва муросасиз жанг олиб бордим»;

  • Мухлислардан узр: «Эҳтимол, ушбу мағлубият мени бир қадам орқага улоқтирар, лекин бундан кейин мендан ўнта сакраш олдинга бўлади. Барча мухлисларимдан кутилган натижа бўлмагани учун узр сўрайман. Ҳаммангизни яхши кўраман!».

Маълумот ўрнида, «UFC 330»даги ушбу тарихий ғалабадан сўнг Ислом Махачев промоушен тарихида кетма-кет 17 та ғалабага эришган илк жангчига айланиб, афсонавий Андерсон Сильванинг кўп йиллик рекордини янгилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Ислам МахачевИэн Мачадо ГарриЮФСФиладельфияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!Бугун, 12:06Жозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларини юқори баҳоладиЖозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларини юқори баҳоладиБугун, 11:58Комо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқдаКомо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқдаБугун, 11:58Алан Пардев: Арсенал Англия чемпионатидаги рақибларидан яққол устун турибдиАлан Пардев: Арсенал Англия чемпионатидаги рақибларидан яққол устун турибдиБугун, 11:39Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?Бугун, 11:31Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Бугун, 11:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди