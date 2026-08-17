Ирландиялик юлдуз Ислом Махачевнинг ғалабаси ҳақида очиқ гапирди...
АҚШнинг Филаделфия шаҳрида якунланган «UFC 330» турнирининг марказий жангида Иен Мачадо Герри 5 раундлик баҳсда Ислом Махачевга очколар ҳисобига кўра имкониятни бой берди. 27 ёшли ирландиялик жангчи мағлубиятини баҳоналарсиз тан олиб, Ислом Махачевни ғалаба билан табриклади ва унинг чемпионлик камарига муносиб эканини айтди.
АҚШнинг Филадельфия шаҳрида якунланган нуфузли «UFC 330» рақамли турнирининг марказий тўқнашувида ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислом Махачевга қарши 5 раундлик шиддатли жанг олиб борган ирландиялик юлдуз Иэн Мачадо Гэрри очколар ҳисобига кўра имкониятни бой берди.
Октагондаги кескин курашдан сўнг 27 ёшли жангчи очиқ ва мардонавор баёнот бериб, мағлубият сабабларини баҳоналарсиз тан олди ҳамда рақибининг тарихий мақомини алоҳида эътироф этди.
«Ислом, сиз ажойиб инсонсиз»: Гэррининг чемпионга эҳтироми
Ирландиялик атлет ўзининг ижтимоий тармоқлари ва ОАВ орқали Ислом Махачевга самимий табрик йўллади:
«Ислом, сиз ажойиб инсонсиз ва мен сизни жуда ҳурмат қиламан. Ғалаба билан чин дилдан табриклайман! Жангга келсак, мени ҳеч нарса ажаблантирмади. Махачев бу камарга тўлиқ муносиб эди.
Россиялик жангчи бизнинг вазн тоифамизга кўтарилганидаёқ, унга дарҳол иккинчи камар учун курашишга имкон бериш кераклигини айтгандим. Гарчи бутун қалбим билан ундан яхшироқ эканимга ишонган бўлсам-да, бугун у ҳақли ғалабани қўлга киритди. Мендан ҳеч қандай шикоят ва баҳона бўлмайди».
«Бир қадам орқага, кейин 10 қадам олдинга»: Мухлисларга мурожаат
Иэн Гэрри фаолиятидаги энг яхши ўқув-машғулот йиғинини ўтказганини таъкидлаб, келажакка катта ишонч билан қарашини билдирди:
Энг кучли рақибга қарши синов: «Бу ҳаётимдаги энг яхши машғулот лагери эди. Мен сайёрадаги энг яхши P4P (вазн тоифасидан қатъи назар) жангчисига, ҳақиқий тарих яратган инсонга қарши оғир ва муросасиз жанг олиб бордим»;
Мухлислардан узр: «Эҳтимол, ушбу мағлубият мени бир қадам орқага улоқтирар, лекин бундан кейин мендан ўнта сакраш олдинга бўлади. Барча мухлисларимдан кутилган натижа бўлмагани учун узр сўрайман. Ҳаммангизни яхши кўраман!».
Маълумот ўрнида, «UFC 330»даги ушбу тарихий ғалабадан сўнг Ислом Махачев промоушен тарихида кетма-кет 17 та ғалабага эришган илк жангчига айланиб, афсонавий Андерсон Сильванинг кўп йиллик рекордини янгилади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…