Мартин Эдегор рақибларга огоҳлантириш берди
Арсенал Англия Суперкубоги — Коммунитй Шиелд баҳсида ғалаба қозониб, мавсумолди илк совринини қўлга киритди. Жамоа сардори Мартин Эдегор барча мусобақаларда ғалаба қозонишни мақсад қилганини билдириб, рақибларга жиддий огоҳлантириш берди. Риккардо Калафиори, Кай Хаверц ва Мартин Эдегорнинг голлари Арсеналга ғалаба келтирди, Чристос Тзолис эса иккита голли узатмани амалга оширди.
Арсенал жамоаси мавсумолди илк совринини қўлга киритиб, Англия футболида ўзининг жиддий ниятларини яна бир бор намойиш этди. Кардифф шаҳридаги Принципалитй стадионида бўлиб ўтган Англия Суперкубоги – Коммунитй Шиелд баҳсида Микел Артета шогирдлари рақибларини ишончли тарзда таслим этиб, янги мавсум олдидан ўз даражасини кўрсатиб қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар беришича, мазкур учрашувда Лондон клуби ўта интизомли ва мазмунли ўйин намойиш этди. Риккардо Калафиори, Кай Хаверц ҳамда жамоа сардори Мартин Эдегор томонидан киритилган голлар эвазига Эмиратес стадиони томон навбатдаги кубок йўл олди.
Чемпионона олдидан жиддий баёнотУчрашувдан сўнг фикр билдирар экан, жамоа сардори Мартин Эдегор рақибларга кескин огоҳлантириш йўллади ва Арсенал барча турнирларда ғалаба қозонишни мақсад қилганини таъкидлади. Норвегиялик яримҳимоячи жамоа ўтган давр мобайнида ғалаба қозониш лаззатини тотиб кўргани ва бу туйғуни яна қайтаришга тайёр эканини билдирди.
«Биз ажойиб футбол намойиш этдик ва ўз даражамизни кўрсатдик. Тайёр эканимизни, жиддий эканимизни ҳамда яна ғалаба қозонишни исташимизни исботладик. Ғалаба нима эканини ҳис қилганингиздан кейин, уни яна такрорлашни хоҳлайсиз. Биз барча мусобақаларда ғалаба қозонмоқчимиз», — деди Эдегор совринни қўлга киритгач.
Янги футболчиларнинг дебютиУшбу учрашувда майдонга тушган янги ўйинчилар ҳам жамоа ўйинига тезда сингиб кетганини кўрсатди. Хусусан, Бруно Гимарайс майдон марказидаги фаоллиги билан сардорнинг олқишига сазовор бўлди. Эдегор бразилиялик футболчи жамоага илк кунларданоқ табиий бир қисмдек қўшилиб кетганини алоҳида эътироф этди.
Шунингдек, қанотда ҳаракат қилган Чристос Тзолис ҳам ўзини кўрсатиб, иккита голли узатмага муаллифлик қилди. Мураббий Микел Артета шогирдларининг мавсумолди тайёргарлиги ва кўрсатган ўйинидан мамнунлигини яширмади.
Мазкур ғалаба Арсенал учун тарихдаги 18-Суперкубок бўлди. Айни дамда лондонликлар бу кўрсаткич бўйича рекордчи Манчестер Юнайтеддан (21 та) учта соврин ортда қолмоқда. Бош мураббий Микел Артета эса мазкур ғалаба жамоа учун янги стандарт эканини ва олдинда ўта рақобатбардош мавсум кутиб турганини таъкидлади.
…