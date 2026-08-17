Мартин Эдегор рақибларга огоҳлантириш берди

·17·Спорт
Мартин Эдегор рақибларга огоҳлантириш берди
Қисқача

Арсенал Англия Суперкубоги — Коммунитй Шиелд баҳсида ғалаба қозониб, мавсумолди илк совринини қўлга киритди. Жамоа сардори Мартин Эдегор барча мусобақаларда ғалаба қозонишни мақсад қилганини билдириб, рақибларга жиддий огоҳлантириш берди. Риккардо Калафиори, Кай Хаверц ва Мартин Эдегорнинг голлари Арсеналга ғалаба келтирди, Чристос Тзолис эса иккита голли узатмани амалга оширди.

Арсенал жамоаси мавсумолди илк совринини қўлга киритиб, Англия футболида ўзининг жиддий ниятларини яна бир бор намойиш этди. Кардифф шаҳридаги Принципалитй стадионида бўлиб ўтган Англия СуперкубогиКоммунитй Шиелд баҳсида Микел Артета шогирдлари рақибларини ишончли тарзда таслим этиб, янги мавсум олдидан ўз даражасини кўрсатиб қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар беришича, мазкур учрашувда Лондон клуби ўта интизомли ва мазмунли ўйин намойиш этди. Риккардо Калафиори, Кай Хаверц ҳамда жамоа сардори Мартин Эдегор томонидан киритилган голлар эвазига Эмиратес стадиони томон навбатдаги кубок йўл олди.

Чемпионона олдидан жиддий баёнот

Учрашувдан сўнг фикр билдирар экан, жамоа сардори Мартин Эдегор рақибларга кескин огоҳлантириш йўллади ва Арсенал барча турнирларда ғалаба қозонишни мақсад қилганини таъкидлади. Норвегиялик яримҳимоячи жамоа ўтган давр мобайнида ғалаба қозониш лаззатини тотиб кўргани ва бу туйғуни яна қайтаришга тайёр эканини билдирди.

«Биз ажойиб футбол намойиш этдик ва ўз даражамизни кўрсатдик. Тайёр эканимизни, жиддий эканимизни ҳамда яна ғалаба қозонишни исташимизни исботладик. Ғалаба нима эканини ҳис қилганингиздан кейин, уни яна такрорлашни хоҳлайсиз. Биз барча мусобақаларда ғалаба қозонмоқчимиз», — деди Эдегор совринни қўлга киритгач.

Янги футболчиларнинг дебюти

Ушбу учрашувда майдонга тушган янги ўйинчилар ҳам жамоа ўйинига тезда сингиб кетганини кўрсатди. Хусусан, Бруно Гимарайс майдон марказидаги фаоллиги билан сардорнинг олқишига сазовор бўлди. Эдегор бразилиялик футболчи жамоага илк кунларданоқ табиий бир қисмдек қўшилиб кетганини алоҳида эътироф этди.

Шунингдек, қанотда ҳаракат қилган Чристос Тзолис ҳам ўзини кўрсатиб, иккита голли узатмага муаллифлик қилди. Мураббий Микел Артета шогирдларининг мавсумолди тайёргарлиги ва кўрсатган ўйинидан мамнунлигини яширмади.

Мазкур ғалаба Арсенал учун тарихдаги 18-Суперкубок бўлди. Айни дамда лондонликлар бу кўрсаткич бўйича рекордчи Манчестер Юнайтеддан (21 та) учта соврин ортда қолмоқда. Бош мураббий Микел Артета эса мазкур ғалаба жамоа учун янги стандарт эканини ва олдинда ўта рақобатбардош мавсум кутиб турганини таъкидлади.

АрсеналМартин ЭдегорМикел АртетаКоммунитй ШиелдАнглия Суперкубоги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Жоау Канцелу ва Родрини қабул қилиб олишга тайёрланмоқдаБарселона Жоау Канцелу ва Родрини қабул қилиб олишга тайёрланмоқдаБугун, 12:58Ливерпул мавсумолди ўйинини ғалаба билан якунладиЛиверпул мавсумолди ўйинини ғалаба билан якунладиБугун, 12:34Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!Бугун, 12:06Ирландиялик юлдуз Ислом Махачевнинг ғалабаси ҳақида очиқ гапирди...Ирландиялик юлдуз Ислом Махачевнинг ғалабаси ҳақида очиқ гапирди...Бугун, 12:02Жозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларини юқори баҳоладиЖозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларини юқори баҳоладиБугун, 11:58Комо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқдаКомо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқдаБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди