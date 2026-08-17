Ўзбек йигит ва нидерландиялик қизнинг миллий тўйи (видео)
Баъзи учрашувлар тасодиф эмас, балки тақдирнинг чиройли режаси бўлади. Туғилган кун муносабати билан тасодифан учрашиб, бир-бирини севиб қолган нидерландиялик Мария ва ўзбек йигити Ҳусниддин энди ҳаёт йўлларини бирга давом эттиришга қарор қилди.
Уларнинг тўйи эса икки маданият уйғунлашган, ўзбекона анъаналарга бой байрамга айланди. Маросим миллий урф-одатлар асосида бошланди.
Келин ҳам, куёв ҳам тўйда миллий либосларда намоён бўлиб, меҳмонларнинг эътиборини тортди. Айниқса, хориждан ташриф буюрган меҳмонлар ўзбек миллий кийимлари, тақинчоқлари ва анъаналарини катта қизиқиш билан қарши олди. Улар бундай тўйни аввал ҳеч қачон кўрмаганини таъкидлашди.
Хорижлик меҳмонлар учун эса ўзбек миллий рақслари намойиш этилди. Куёвнинг ўзбек дўстлари уларга рақс ҳаракатларини ўргатиб, меҳмонларни ҳам байрамга фаол жалб қилди.
Тўй давомида ортиқча маросимлар кўп бўлмади. Бироқ келин-куёвнинг биргаликдаги валси меҳмонлар учун энг таъсирли лаҳзалардан бирига айланди.
Маросимнинг яна бир эсда қоларли қисми — Шаҳлохоним бошчилигида ўтказилган "келин салом" бўлди. Хорижлик меҳмонлар учун бу анъана ўзига хос ва қизиқарли таассурот қолдирди.
Тўй якунида эса «Ёр-ёр» қўшиғи ижро этилди. Меҳмонлар қўшиққа жўр бўлиб, рақсга тушишди, келин-куёв эса ўзларига аталган бу гўзал онларни завқ билан кузатди.
Шу тариқа, икки хил маданият ва икки юрт вакилларини бирлаштирган тўй ўзбекона меҳмондўстлик, миллий анъаналар ва самимий муҳаббат муҳитида ўтди.
…