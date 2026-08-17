Ўзбек йигит ва нидерландиялик қизнинг миллий тўйи (видео)

·0·Жамият
Ўзбек йигит ва нидерландиялик қизнинг миллий тўйи (видео)

Баъзи учрашувлар тасодиф эмас, балки тақдирнинг чиройли режаси бўлади. Туғилган кун муносабати билан тасодифан учрашиб, бир-бирини севиб қолган нидерландиялик Мария ва ўзбек йигити Ҳусниддин энди ҳаёт йўлларини бирга давом эттиришга қарор қилди.

Уларнинг тўйи эса икки маданият уйғунлашган, ўзбекона анъаналарга бой байрамга айланди. Маросим миллий урф-одатлар асосида бошланди.

Келин ҳам, куёв ҳам тўйда миллий либосларда намоён бўлиб, меҳмонларнинг эътиборини тортди. Айниқса, хориждан ташриф буюрган меҳмонлар ўзбек миллий кийимлари, тақинчоқлари ва анъаналарини катта қизиқиш билан қарши олди. Улар бундай тўйни аввал ҳеч қачон кўрмаганини таъкидлашди.

Хорижлик меҳмонлар учун эса ўзбек миллий рақслари намойиш этилди. Куёвнинг ўзбек дўстлари уларга рақс ҳаракатларини ўргатиб, меҳмонларни ҳам байрамга фаол жалб қилди.

Тўй давомида ортиқча маросимлар кўп бўлмади. Бироқ келин-куёвнинг биргаликдаги валси меҳмонлар учун энг таъсирли лаҳзалардан бирига айланди.

Маросимнинг яна бир эсда қоларли қисми — Шаҳлохоним бошчилигида ўтказилган "келин салом" бўлди. Хорижлик меҳмонлар учун бу анъана ўзига хос ва қизиқарли таассурот қолдирди.

Тўй якунида эса «Ёр-ёр» қўшиғи ижро этилди. Меҳмонлар қўшиққа жўр бўлиб, рақсга тушишди, келин-куёв эса ўзларига аталган бу гўзал онларни завқ билан кузатди.

Шу тариқа, икки хил маданият ва икки юрт вакилларини бирлаштирган тўй ўзбекона меҳмондўстлик, миллий анъаналар ва самимий муҳаббат муҳитида ўтди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томди туман суди раиси Азиза Мирзаева ЙТҲда ҳалок бўлдиТомди туман суди раиси Азиза Мирзаева ЙТҲда ҳалок бўлдиБугун, 10:31Оёқлари йўқ бўлса-да ер ҳайдаётган филиппинлик йигит дунёни ларзага солди!Оёқлари йўқ бўлса-да ер ҳайдаётган филиппинлик йигит дунёни ларзага солди!Бугун, 09:59Тошкентда кўп қаватли уй томида ёнғин чиқдиТошкентда кўп қаватли уй томида ёнғин чиқдиБугун, 09:39Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабариТошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабариКеча, 12:21Муниса Ризаева Тошкент манзарасини кўриб: «Дубайдамизми?» (видео)Муниса Ризаева Тошкент манзарасини кўриб: «Дубайдамизми?» (видео)Кеча, 12:14Андижонда боғча очиш учун 10 минг доллар сўраган шахс ушландиАндижонда боғча очиш учун 10 минг доллар сўраган шахс ушландиКеча, 00:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди