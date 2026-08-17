Жозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларини юқори баҳолади
Реал Мадрид Гелзенкирчендаги Велтинс-Арена стадионида Шалке 04ni 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, 2026/27 йилги мавсумолди тайёргарлигини якунлади. Жозе Моуринью жамоанинг умумий ўсиши ва янги футболчиларнинг мослашувидан мамнунлигини билдириб, таркибда фақат яхши, жуда яхши ҳамда ўта юқори даражадаги футболчилар жамланганини таъкидлади.
Мадриднинг Реал клуби мавсумолди тайёргарлик босқичини Гелзенкирчен шаҳридаги Велтинс-Арена стадионида Шалке 04 устидан қозонилган ишончли ғалаба билан якунлади. Реалмадрид ТВ хабар беришича, учрашув Испания грандининг 2026/27 йилги мавсум олдидан тўғри йўлдан бораётганини кўрсатди ва бош мураббий Жозе Моуринью шогирдларининг ўйинидан мамнунлигини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин тақдирини ҳал қилган вазиятлар учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ мезбонларнинг устунлигини таъминлади. Беллашувнинг олтинчи дақиқасидаёқ рақиб ҳимоясидаги хатодан унумли фойдаланган Килиан Мбаппе ҳисобни очди ва бу унинг жорий мавсумолди йиғинидаги илк майдонга тушиши бўлди.
Тез орада устунлик янада мустаҳкамланди. Арда Гюлер томонидан бурчакдан узатиб берилган тўпни Деан Ҳуижсен 20-дақиқада бош билан дарвозага аниқ йўллаб, фарқни иккитага оширди. Иккинчи бўлимда эса захирадан майдонга тушган Карлос Эспи Каррераснинг узатмасини голга айлантириб, учрашув нуқтасини қўйди ва якуний 3:0 ҳисобини ўрнатди.
Мураббийнинг таркиб ва янги футболчилар ҳақидаги фикрлариМавсумолди доирасидаги тўртта ўртоқлик учрашувида учта ғалаба ва битта дуранг қайд этган Реал Мадрид ўйинида ижобий ўзгаришлар кўзга ташланмоқда. Учрашувдан сўнг Реалмадрид ТВ каналига интервю берган Жозе Моуринью жамоанинг умумий ўсиши ва янги келганларнинг мослашуви ҳақида алоҳида тўхталиб ўтди.
Мутахассиснинг сўзларига кўра, жамоада индивидуал баҳолардан кўра жамоавий ривожланиш муҳимроқ. «Ҳозирги пайтда бирма-бир баҳолаш қийин, чунки биз жамоа сифатида ўсиб боряпмиз», — дея таъкидлади мураббий ва клуб сафида фақат яхши, жуда яхши ҳамда ўта юқори даражадаги футболчилар жамланганини қўшимча қилди.
Жисмоний юкламалар ва илмий ёндашувШунингдек, учрашув давомида Марк Кукурелла ва Ян Диоманде каби янги футболчилар ҳам ўз дебютини нишонлашди. Мураббий уларнинг оғир шароитлар ва юқори ҳароратдаги икки марталик машғулотларга қарамай, энг яхши менталитет билан жамоага қўшилганини эътироф этди.
Жозе Моуринью футболчиларнинг майдондаги вақтини қатъий назорат қилганини тушунтирди. Хусусан, Мбаппе ва Конате 45 дақиқа, Жуд Беллингем, Кукурелла ҳамда Диоманде эса 30 дақиқа ҳаракат қилди. Ушбу қарорлар тасодифий бўлмай, тўпланган маълумотлар асосида илмий жиҳатдан таҳлил қилинган ҳолда қабул қилингани билдирилди.
…