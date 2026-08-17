Жозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларини юқори баҳолади

·15·Спорт
Жозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларини юқори баҳолади
Қисқача

Реал Мадрид Гелзенкирчендаги Велтинс-Арена стадионида Шалке 04ni 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, 2026/27 йилги мавсумолди тайёргарлигини якунлади. Жозе Моуринью жамоанинг умумий ўсиши ва янги футболчиларнинг мослашувидан мамнунлигини билдириб, таркибда фақат яхши, жуда яхши ҳамда ўта юқори даражадаги футболчилар жамланганини таъкидлади.

Мадриднинг Реал клуби мавсумолди тайёргарлик босқичини Гелзенкирчен шаҳридаги Велтинс-Арена стадионида Шалке 04 устидан қозонилган ишончли ғалаба билан якунлади. Реалмадрид ТВ хабар беришича, учрашув Испания грандининг 2026/27 йилги мавсум олдидан тўғри йўлдан бораётганини кўрсатди ва бош мураббий Жозе Моуринью шогирдларининг ўйинидан мамнунлигини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин тақдирини ҳал қилган вазиятлар учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ мезбонларнинг устунлигини таъминлади. Беллашувнинг олтинчи дақиқасидаёқ рақиб ҳимоясидаги хатодан унумли фойдаланган Килиан Мбаппе ҳисобни очди ва бу унинг жорий мавсумолди йиғинидаги илк майдонга тушиши бўлди.

Тез орада устунлик янада мустаҳкамланди. Арда Гюлер томонидан бурчакдан узатиб берилган тўпни Деан Ҳуижсен 20-дақиқада бош билан дарвозага аниқ йўллаб, фарқни иккитага оширди. Иккинчи бўлимда эса захирадан майдонга тушган Карлос Эспи Каррераснинг узатмасини голга айлантириб, учрашув нуқтасини қўйди ва якуний 3:0 ҳисобини ўрнатди.

Мураббийнинг таркиб ва янги футболчилар ҳақидаги фикрлари

Мавсумолди доирасидаги тўртта ўртоқлик учрашувида учта ғалаба ва битта дуранг қайд этган Реал Мадрид ўйинида ижобий ўзгаришлар кўзга ташланмоқда. Учрашувдан сўнг Реалмадрид ТВ каналига интервю берган Жозе Моуринью жамоанинг умумий ўсиши ва янги келганларнинг мослашуви ҳақида алоҳида тўхталиб ўтди.

Мутахассиснинг сўзларига кўра, жамоада индивидуал баҳолардан кўра жамоавий ривожланиш муҳимроқ. «Ҳозирги пайтда бирма-бир баҳолаш қийин, чунки биз жамоа сифатида ўсиб боряпмиз», — дея таъкидлади мураббий ва клуб сафида фақат яхши, жуда яхши ҳамда ўта юқори даражадаги футболчилар жамланганини қўшимча қилди.

Жисмоний юкламалар ва илмий ёндашув

Шунингдек, учрашув давомида Марк Кукурелла ва Ян Диоманде каби янги футболчилар ҳам ўз дебютини нишонлашди. Мураббий уларнинг оғир шароитлар ва юқори ҳароратдаги икки марталик машғулотларга қарамай, энг яхши менталитет билан жамоага қўшилганини эътироф этди.

Жозе Моуринью футболчиларнинг майдондаги вақтини қатъий назорат қилганини тушунтирди. Хусусан, Мбаппе ва Конате 45 дақиқа, Жуд Беллингем, Кукурелла ҳамда Диоманде эса 30 дақиқа ҳаракат қилди. Ушбу қарорлар тасодифий бўлмай, тўпланган маълумотлар асосида илмий жиҳатдан таҳлил қилинган ҳолда қабул қилингани билдирилди.

Реал МадридЖозе МоуриньюКилиан МбаппеШалке 04Футбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!Бугун, 12:06Ирландиялик юлдуз Ислом Махачевнинг ғалабаси ҳақида очиқ гапирди...Ирландиялик юлдуз Ислом Махачевнинг ғалабаси ҳақида очиқ гапирди...Бугун, 12:02Комо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқдаКомо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқдаБугун, 11:58Алан Пардев: Арсенал Англия чемпионатидаги рақибларидан яққол устун турибдиАлан Пардев: Арсенал Англия чемпионатидаги рақибларидан яққол устун турибдиБугун, 11:39Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?Бугун, 11:31Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Бугун, 11:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди