Электромобиллар синови: энг самарали ва тежамкор электромобиллар аниқланди
Сўнгги икки йил давомида синовдан ўтказилган 55 та янги электромобилдан фақат ўта кучли Лотус Эвижа кундалик синовда магистрал йўл синовига қараганда ёмонроқ натижа кўрсатди. Ҳориба МИРА полигонида ўтказилган кундалик тежамкорлик синови 20 дан 50 милягача тезлик оралиғи ва ҳар бир айланадаги иккита тўлиқ тўхташни ўз ичига олди. Энг сара тўққизта электромобил 5.0 мпkWh ёки ундан юқори натижа қайд этди.
Автомобил бозорида электромобиллар сони ортиб бораётган бир пайтда, ixbt.com нашри сўнгги икки йил давомида синовдан ўтказилган 55 та янги электромобилнинг реал шароитдаги самарадорлиги ва энергия сарфи бўйича қизиқарли маълумотларни эълон қилди. Ушбу кенг қамровли тадқиқот замонавий электр транспорт воситаларининг ҳақиқий имкониятларини ва уларнинг кундалик ҳаётдаги тежамкорлигини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Маълум бўлишича, бундан икки йил олдин йўл синовлари тизими сезиларли даражада янгиланиб, айниқса электромобиллар ва гидридлар учун махсус энергия самарадорлиги синовлари қўшилган эди. Илгари қўлланилган анъанавий усуллар, жумладан юқори тезликдаги магистрал йўл синовлари электр машиналарнинг асосий устунлигини тўлиқ очиб бера олмаган. Чунки электромобиллар пастроқ тезликда ҳаракатланганда ва тормозланиш пайтида энергия қайта тикланганда анча тежамкор бўлади.
Кундалик синов ва унинг натижалариЯнги жорий этилган «кундалик» тежамкорлик синови Ҳориба МИРА полигони трассасида ўтказилиб, у 20 дан 50 милягача бўлган тезлик оралиғини ва ҳар бир айланмада иккита тўлиқ тўхташни ўз ичига олади. Ушбу жараён автомобилнинг энергия йиғиш ва қайта тақсимлаш қобилиятини адолатли баҳолаш имконини берди.
Синовдан ўтган 55 та янги электромобилдан фақатгина биттаси — ўта кучли Лотус Эвижа бундан мустасно — кундалик синовда магистрал йўл синовига қараганда ёмонроқ натижа кўрсатди. Қолган барча моделлар шаҳарнинг реал шароитларига мослашган ҳолда юқори самарадорликни намойиш этди.
Энг тежамкор моделларМутахассислар томонидан ўтказилган таҳлилларга кўра, синовдан ўтган машиналарнинг энг сара тўққизтаси 5.0 мпkWh ва ундан яхшироқ натижа қайд этишга муваффақ бўлди. Уларнинг орасида кутилганидек кичик ва енгил электромобиллар билан бир қаторда, бундай юқори кўрсаткични унчалик ҳам кутишмаган баъзи йирикроқ моделлар ҳам борлиги эътиборга моликдир.
Мутахассислар ушбу маълумотлар келгусида харидорларга ўз эҳтиёжларига мос келадиган энг тежамкор ва энергия самарадор электромобилни танлашда муҳим қўлланма бўлишини таъкидламоқда.
…