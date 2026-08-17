Электромобиллар синови: энг самарали ва тежамкор электромобиллар аниқланди

·9·Авто
Электромобиллар синови: энг самарали ва тежамкор электромобиллар аниқланди
Қисқача

Сўнгги икки йил давомида синовдан ўтказилган 55 та янги электромобилдан фақат ўта кучли Лотус Эвижа кундалик синовда магистрал йўл синовига қараганда ёмонроқ натижа кўрсатди. Ҳориба МИРА полигонида ўтказилган кундалик тежамкорлик синови 20 дан 50 милягача тезлик оралиғи ва ҳар бир айланадаги иккита тўлиқ тўхташни ўз ичига олди. Энг сара тўққизта электромобил 5.0 мпkWh ёки ундан юқори натижа қайд этди.

Автомобил бозорида электромобиллар сони ортиб бораётган бир пайтда, ixbt.com нашри сўнгги икки йил давомида синовдан ўтказилган 55 та янги электромобилнинг реал шароитдаги самарадорлиги ва энергия сарфи бўйича қизиқарли маълумотларни эълон қилди. Ушбу кенг қамровли тадқиқот замонавий электр транспорт воситаларининг ҳақиқий имкониятларини ва уларнинг кундалик ҳаётдаги тежамкорлигини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Маълум бўлишича, бундан икки йил олдин йўл синовлари тизими сезиларли даражада янгиланиб, айниқса электромобиллар ва гидридлар учун махсус энергия самарадорлиги синовлари қўшилган эди. Илгари қўлланилган анъанавий усуллар, жумладан юқори тезликдаги магистрал йўл синовлари электр машиналарнинг асосий устунлигини тўлиқ очиб бера олмаган. Чунки электромобиллар пастроқ тезликда ҳаракатланганда ва тормозланиш пайтида энергия қайта тикланганда анча тежамкор бўлади.

Кундалик синов ва унинг натижалари

Янги жорий этилган «кундалик» тежамкорлик синови Ҳориба МИРА полигони трассасида ўтказилиб, у 20 дан 50 милягача бўлган тезлик оралиғини ва ҳар бир айланмада иккита тўлиқ тўхташни ўз ичига олади. Ушбу жараён автомобилнинг энергия йиғиш ва қайта тақсимлаш қобилиятини адолатли баҳолаш имконини берди.

Синовдан ўтган 55 та янги электромобилдан фақатгина биттаси — ўта кучли Лотус Эвижа бундан мустасно — кундалик синовда магистрал йўл синовига қараганда ёмонроқ натижа кўрсатди. Қолган барча моделлар шаҳарнинг реал шароитларига мослашган ҳолда юқори самарадорликни намойиш этди.

Энг тежамкор моделлар

Мутахассислар томонидан ўтказилган таҳлилларга кўра, синовдан ўтган машиналарнинг энг сара тўққизтаси 5.0 мпkWh ва ундан яхшироқ натижа қайд этишга муваффақ бўлди. Уларнинг орасида кутилганидек кичик ва енгил электромобиллар билан бир қаторда, бундай юқори кўрсаткични унчалик ҳам кутишмаган баъзи йирикроқ моделлар ҳам борлиги эътиборга моликдир.

Мутахассислар ушбу маълумотлар келгусида харидорларга ўз эҳтиёжларига мос келадиган энг тежамкор ва энергия самарадор электромобилни танлашда муҳим қўлланма бўлишини таъкидламоқда.

ЭлектромобилАвтомобилСиновиЭнергияСамарадорлигиАвтоЯнгиликларЭлектрТранспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mini Коопер афсонавий хатчбеки орқа тортиш кучига ўтиши мумкинMini Коопер афсонавий хатчбеки орқа тортиш кучига ўтиши мумкинБугун, 10:54Ferrari’нинг илк электромобили аукционда $40 миллионга сотилди: нархи кутилганидан юз баравар юқориFerrari’нинг илк электромобили аукционда $40 миллионга сотилди: нархи кутилганидан юз баравар юқориБугун, 06:27Ноёб Лотус Эуропа спорткарига умрини бағишлаган инсонНоёб Лотус Эуропа спорткарига умрини бағишлаган инсонКеча, 17:54Geely Galaxy E8 линияси кенгайди: илғор технологияли фастбек премера қилиндиGeely Galaxy E8 линияси кенгайди: илғор технологияли фастбек премера қилиндиКеча, 15:56Ҳорсе компанияси электромобиллар учун метанолда ишлайдиган двигателни тақдим этдиҲорсе компанияси электромобиллар учун метанолда ишлайдиган двигателни тақдим этдиКеча, 11:58Алпина ўрнига нима келди? Боуэнсиепен BMW модификацияларини давом эттирадиАлпина ўрнига нима келди? Боуэнсиепен BMW модификацияларини давом эттирадиКеча, 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар