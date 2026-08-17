Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?

·1·Спорт
Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?

АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида жаҳон шахмат элитаси иштирокида нуфузли Grand Chess Tour сериясининг ҳал қилувчи босқичи — Sinquefield Cup 2026 мусобақаси қизғин давом этмоқда.

Классик шахмат йўналишида 9 турдан иборат айланма тизимда ўтказилаётган ушбу нуфузли супертурнирда дунёнинг 10 нафар кучли гроссмейстери бош соврин учун кураш олиб бормоқда. Турнирда Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган ёш гроссмейстеримиз Жавоҳир Синдаров 6-турда навбатдаги мураккаб синовдан ўтди.

6-тур: Каруанага қарши дуранг ва Гирининг ягона ғалабаси

Олтинчи тур учрашувларида кескин ва муросасиз курашлар кузатилди:

  • Синдаров – Каруана тўқнашуви: Жавоҳир Синдаров оқ доналарда мусобақа пешқадамларидан бири, жаҳон шахмат юлдузи америкалик Фабиано Каруанага қарши баҳс олиб борди ва ташаббусни сақлаган ҳолда дуранг натижа қайд этди;

  • Турдаги ягона ғалаба: 6-турнинг ягона натижали партиясида нидерландиялик Аниш Гири ўз ватандоши Йорден ван Форест устидан ғалаба қозонди. Қолган барча жуфтликлардаги беллашувлар дуранг билан якунланди.

Ортда қолган 6 тур якунига кўра, Синдаров ҳисобида 5 та дуранг ва 1 та мағлубият мавжуд бўлиб, у ҳозирча ғалабасиз одимламоқда.

7-тур олдидан турнир жадвалидаги ҳолат

Мусобақанинг ҳал қилувчи қисми бошланиши арафасида жадвалда қуйидагича кўриниш юзага келган:

  • 1-ўрин: Уэсли Со (АҚШ) — 4 очко (якка пешқадам);

  • 2–5-ўринлар: Фабиано Каруана (АҚШ), Винсент Кеймер (Германия), Рамешбабу Праггнанандҳа (Ҳиндистон) ва Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 3,5 очкодан;

  • 6–7-ўринлар: Левон Аронян (АҚШ), Сэм Севьян (АҚШ) — 3 очкодан;

  • 8–9-ўринлар: Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон)2,5 очко (қўшимча кўрсаткичларга кўра 8-ўрин), Аниш Гири (Нидерландия) — 2,5 очко;

  • 10-ўрин: Йорден ван Форест (Нидерландия) — 1 очко.

Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?

Бугун: Синдаров қора доналарда Винсент Кеймерга қарши

Бугун, 17 август куни турнирнинг 7-тур учрашувлари бўлиб ўтади:

  • Кун баҳси: Жавоҳир Синдаров қора доналарда мусобақа пешқадамлари сафида бораётган германиялик кучли гроссмейстер Винсент Кеймерга қарши дона суради;

  • Бошланиш вақти: Учрашувлар Тошкент вақти билан соат 22:00да старт олади.

Ушбу баҳс Синдаров учун турнир жадвалининг юқори қисмига кўтарилиш ва дастлабки ғалабани қўлга киритиш йўлида муҳим аҳамият касб этади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Бугун, 11:12Янгиланган рекорд: Ислам Махачев Гэррига қарши баҳс сирларини очди...Янгиланган рекорд: Ислам Махачев Гэррига қарши баҳс сирларини очди...Бугун, 11:06Ўзбек дуэти бенефиси: Шомуродов ва Файзуллаевнинг ўйинига қандай баҳо берилди?Ўзбек дуэти бенефиси: Шомуродов ва Файзуллаевнинг ўйинига қандай баҳо берилди?Бугун, 11:01Дана Уайт ва Ҳабиб ўртасида баҳс: Собиқ чемпионнинг ҳозирги вазни қанча?Дана Уайт ва Ҳабиб ўртасида баҳс: Собиқ чемпионнинг ҳозирги вазни қанча?Бугун, 10:56Дани Себалос трансфери: Наполи тажрибали ярим ҳимоячи учун ҳаракатни бошладиДани Себалос трансфери: Наполи тажрибали ярим ҳимоячи учун ҳаракатни бошладиБугун, 10:54UFC 330 финалидан сўнг Ҳабиб Нурмагомедовнинг шов-шувли пости тарқалдиUFC 330 финалидан сўнг Ҳабиб Нурмагомедовнинг шов-шувли пости тарқалдиБугун, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?