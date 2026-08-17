Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?
АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида жаҳон шахмат элитаси иштирокида нуфузли Grand Chess Tour сериясининг ҳал қилувчи босқичи — Sinquefield Cup 2026 мусобақаси қизғин давом этмоқда.
Классик шахмат йўналишида 9 турдан иборат айланма тизимда ўтказилаётган ушбу нуфузли супертурнирда дунёнинг 10 нафар кучли гроссмейстери бош соврин учун кураш олиб бормоқда. Турнирда Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган ёш гроссмейстеримиз Жавоҳир Синдаров 6-турда навбатдаги мураккаб синовдан ўтди.
6-тур: Каруанага қарши дуранг ва Гирининг ягона ғалабаси
Олтинчи тур учрашувларида кескин ва муросасиз курашлар кузатилди:
Синдаров – Каруана тўқнашуви: Жавоҳир Синдаров оқ доналарда мусобақа пешқадамларидан бири, жаҳон шахмат юлдузи америкалик Фабиано Каруанага қарши баҳс олиб борди ва ташаббусни сақлаган ҳолда дуранг натижа қайд этди;
Турдаги ягона ғалаба: 6-турнинг ягона натижали партиясида нидерландиялик Аниш Гири ўз ватандоши Йорден ван Форест устидан ғалаба қозонди. Қолган барча жуфтликлардаги беллашувлар дуранг билан якунланди.
Ортда қолган 6 тур якунига кўра, Синдаров ҳисобида 5 та дуранг ва 1 та мағлубият мавжуд бўлиб, у ҳозирча ғалабасиз одимламоқда.
7-тур олдидан турнир жадвалидаги ҳолат
Мусобақанинг ҳал қилувчи қисми бошланиши арафасида жадвалда қуйидагича кўриниш юзага келган:
1-ўрин: Уэсли Со (АҚШ) — 4 очко (якка пешқадам);
2–5-ўринлар: Фабиано Каруана (АҚШ), Винсент Кеймер (Германия), Рамешбабу Праггнанандҳа (Ҳиндистон) ва Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 3,5 очкодан;
6–7-ўринлар: Левон Аронян (АҚШ), Сэм Севьян (АҚШ) — 3 очкодан;
8–9-ўринлар: Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон) — 2,5 очко (қўшимча кўрсаткичларга кўра 8-ўрин), Аниш Гири (Нидерландия) — 2,5 очко;
10-ўрин: Йорден ван Форест (Нидерландия) — 1 очко.
Бугун: Синдаров қора доналарда Винсент Кеймерга қарши
Бугун, 17 август куни турнирнинг 7-тур учрашувлари бўлиб ўтади:
Кун баҳси: Жавоҳир Синдаров қора доналарда мусобақа пешқадамлари сафида бораётган германиялик кучли гроссмейстер Винсент Кеймерга қарши дона суради;
Бошланиш вақти: Учрашувлар Тошкент вақти билан соат 22:00да старт олади.
Ушбу баҳс Синдаров учун турнир жадвалининг юқори қисмига кўтарилиш ва дастлабки ғалабани қўлга киритиш йўлида муҳим аҳамият касб этади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…