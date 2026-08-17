Қашқадарёда 3 та мактабнинг барча битирувчилари талаба бўлди
Қашқадарё вилоятидаги 3 та таълим муассасаси битирувчилари олий таълим муассасаларига киришда 100 фоизлик натижани қайд этди. Бу кўрсаткич мазкур мактабларда таълим сифати ва ўқувчиларнинг пухта тайёргарлиги самараси сифатида баҳоланмоқда.
Кучли учликдан Қарши шаҳридаги Президент мактаби, Абдулла Орипов номидаги ижод мактаби ҳамда Қарши тумани ихтисослаштирилган мактаби ўрин олди.
Маълум қилинишича, ушбу таълим муассасаларининг барча битирувчилари бу йил олий таълим йўналишларига ўқишга қабул қилинган. Бу натижа нафақат ўқувчиларнинг йиллар давомидаги меҳнати, балки устозларнинг фидокорона саъй-ҳаракатлари самараси ҳамдир.
Битирувчилар ўз олдига катта мақсад ва орзулар қўйиб, янги босқич сари йўл олмоқда. Энди улар танлаган соҳалари бўйича билим ва кўникмаларини янада ошириб, келажакда юрт тараққиётига муносиб ҳисса қўшиши кутилмоқда.
Барча талаба бўлган ёшларни ушбу қувончли натижа билан муборакбод этиб, уларга ўқиш ва келгуси фаолиятида омад, улкан зафарлар тилаймиз!
…