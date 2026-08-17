Алан Пардев: Арсенал Англия чемпионатидаги рақибларидан яққол устун турибди
Англия футболининг таниқли мутахассиси Алан Пардев фикрича, Лондоннинг Арсенал жамоаси янги мавсум олдидан ички чемпионатдаги барча рақибларидан бошқа босқичда, яққол устун ҳолатда кўринмоқда. талкСПОРТ нашри хабар беришича, Микел Артета шогирдлари Кардифф шаҳридаги Принципалитй стадионида Манчестер Сити устидан 3:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, мавсумолди Суперкубогини қўлга киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг дастлабки сонияларидаёқ майдон эгалари ўйин тақдирига таъсир ўтказа бошлади. Риккардо Калафиори ўйин бошланганига атиги 23 сония бўлганида ҳисобни очиб, учрашув руҳини белгилаб берди. Шундан сўнг Кай Хаверц ҳамда Мартин Одегаард рақиб дарвозасини ишғол қилди. Ҳар икки голга дебютант Чристос Тзолис узатма бериб, ўзининг илк ўйиниёқ жамоага фойда келтириши мумкинлигини кўрсатди.
Ушбу ёрқин ғалаба клуб тарихидаги 18-Суперкубок титулини тақдим этди. Шунингдек, мазкур баҳсда майдонга тушган Бруно Гуимараес ўзининг 75 миллион фунт стерлинглик трансфер нархини тўла оқлаган ҳолда ишончли дебют ўтказди. Марказий чизиқдаги бу каби ҳаракатлар мутахассисларнинг эътирофига сазовор бўлди.
Алан Пардев ва мутахассисларнинг баҳосиАлан Пардев Бруно Гуимараеснинг трансферини юқори баҳолаб, у Премер-лигани яхши биладиган, ижодий имкониятлари юқори бўлган ва керак пайтда жамоага ёрдам бера оладиган футболчи эканлигини алоҳида таъкидлади. Унинг фикрича, бундай савиядаги ўйинчининг таркибга қўшилиши Лондон клубининг имкониятларини янада оширади.
Шунингдек, собиқ мураббий Арсеналнинг асосий устунлиги бу — жамоадаги барқарорлик ва тактик узлуксизлик эканини қайд этди. Бошқа етакчи клублар ҳозирда мураббийлар ўзгариши ва янги тизимларга мослашиш даврини бошдан кечираётган бир пайтда, Артета жамоасида бу жараён анча олдин якунланган ва бу жорий мавсумда катта устунлик беради.
Келажакдаги режалар ва психологик устунликГарчи чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш ҳар доим қийин кечса-да, Алан Пардев Арсенал футболчиларининг руҳий ҳолати ва ғалабаларга бўлган иштиёқи юқорилигини билдирди. Клуб трансфер ойнасининг ёпилишига қадар яна бир юлдуз футболчини ўз сафига қўшиб олиши мумкин, гарчи аввалроқ Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан шартномасини узайтиргани сабабли бу трансфер амалга ошмаган бўлса-да.
Манбага кўра, чемпионлик лаззатини тотиб кўрган футболчилар ўзгача ўзига ишонч билан ҳаракат қилмоқда. Манчестер Сити эса ўйин давомида ўзининг одатий эътибор ва концентрациясини кўрсата олмади. Арсенал жамоаси эса майдонда анча фаол ва руҳий жиҳатдан тайёр эканини намойиш этиб, янги мавсумга қандай ниятлар билан кириб келаётганини яққол кўрсатиб қўйди.
…