Алан Пардев: Арсенал Англия чемпионатидаги рақибларидан яққол устун турибди

·0·Спорт
Алан Пардев: Арсенал Англия чемпионатидаги рақибларидан яққол устун турибди

Англия футболининг таниқли мутахассиси Алан Пардев фикрича, Лондоннинг Арсенал жамоаси янги мавсум олдидан ички чемпионатдаги барча рақибларидан бошқа босқичда, яққол устун ҳолатда кўринмоқда. талкСПОРТ нашри хабар беришича, Микел Артета шогирдлари Кардифф шаҳридаги Принципалитй стадионида Манчестер Сити устидан 3:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, мавсумолди Суперкубогини қўлга киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг дастлабки сонияларидаёқ майдон эгалари ўйин тақдирига таъсир ўтказа бошлади. Риккардо Калафиори ўйин бошланганига атиги 23 сония бўлганида ҳисобни очиб, учрашув руҳини белгилаб берди. Шундан сўнг Кай Хаверц ҳамда Мартин Одегаард рақиб дарвозасини ишғол қилди. Ҳар икки голга дебютант Чристос Тзолис узатма бериб, ўзининг илк ўйиниёқ жамоага фойда келтириши мумкинлигини кўрсатди.

Ушбу ёрқин ғалаба клуб тарихидаги 18-Суперкубок титулини тақдим этди. Шунингдек, мазкур баҳсда майдонга тушган Бруно Гуимараес ўзининг 75 миллион фунт стерлинглик трансфер нархини тўла оқлаган ҳолда ишончли дебют ўтказди. Марказий чизиқдаги бу каби ҳаракатлар мутахассисларнинг эътирофига сазовор бўлди.

Алан Пардев ва мутахассисларнинг баҳоси

Алан Пардев Бруно Гуимараеснинг трансферини юқори баҳолаб, у Премер-лигани яхши биладиган, ижодий имкониятлари юқори бўлган ва керак пайтда жамоага ёрдам бера оладиган футболчи эканлигини алоҳида таъкидлади. Унинг фикрича, бундай савиядаги ўйинчининг таркибга қўшилиши Лондон клубининг имкониятларини янада оширади.

Шунингдек, собиқ мураббий Арсеналнинг асосий устунлиги бу — жамоадаги барқарорлик ва тактик узлуксизлик эканини қайд этди. Бошқа етакчи клублар ҳозирда мураббийлар ўзгариши ва янги тизимларга мослашиш даврини бошдан кечираётган бир пайтда, Артета жамоасида бу жараён анча олдин якунланган ва бу жорий мавсумда катта устунлик беради.

Келажакдаги режалар ва психологик устунлик

Гарчи чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш ҳар доим қийин кечса-да, Алан Пардев Арсенал футболчиларининг руҳий ҳолати ва ғалабаларга бўлган иштиёқи юқорилигини билдирди. Клуб трансфер ойнасининг ёпилишига қадар яна бир юлдуз футболчини ўз сафига қўшиб олиши мумкин, гарчи аввалроқ Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан шартномасини узайтиргани сабабли бу трансфер амалга ошмаган бўлса-да.

Манбага кўра, чемпионлик лаззатини тотиб кўрган футболчилар ўзгача ўзига ишонч билан ҳаракат қилмоқда. Манчестер Сити эса ўйин давомида ўзининг одатий эътибор ва концентрациясини кўрсата олмади. Арсенал жамоаси эса майдонда анча фаол ва руҳий жиҳатдан тайёр эканини намойиш этиб, янги мавсумга қандай ниятлар билан кириб келаётганини яққол кўрсатиб қўйди.

АрсеналАлан ПардевСуперкубокМанчестер СитиПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?Бугун, 11:31Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Бугун, 11:12Янгиланган рекорд: Ислам Махачев Гэррига қарши баҳс сирларини очди...Янгиланган рекорд: Ислам Махачев Гэррига қарши баҳс сирларини очди...Бугун, 11:06Ўзбек дуэти бенефиси: Шомуродов ва Файзуллаевнинг ўйинига қандай баҳо берилди?Ўзбек дуэти бенефиси: Шомуродов ва Файзуллаевнинг ўйинига қандай баҳо берилди?Бугун, 11:01Дана Уайт ва Ҳабиб ўртасида баҳс: Собиқ чемпионнинг ҳозирги вазни қанча?Дана Уайт ва Ҳабиб ўртасида баҳс: Собиқ чемпионнинг ҳозирги вазни қанча?Бугун, 10:56Дани Себалос трансфери: Наполи тажрибали ярим ҳимоячи учун ҳаракатни бошладиДани Себалос трансфери: Наполи тажрибали ярим ҳимоячи учун ҳаракатни бошладиБугун, 10:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?