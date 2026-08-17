Комо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқда
Комо бош мураббийи Сескк Фабрегас Челси сафида ўз ўрнини топа олмаётган 23 ёшли ҳужумчи Лиам Делапни жамоага олиб келмоқчи. Лондонликлар футболчи учун 40 миллион фунт стерлинг талаб қилмоқда, бу трансфер амалга ошса, Челси 10 миллион фунт стерлинг соф фойда кўриши мумкин. Бироқ Лиам Делап Чемпионлар лигасида ўйнаш имкониятига қарамай, фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттиришни афзал кўрмоқда ва Ноттингем Форест ҳам унга қизиқиш билдирмоқда.
Италиянинг Комо клуби бош мураббийи Сескк Фабрегас Лондоннинг Челси жамоаси билан трансфер бозоридаги алоқаларини янада фаоллаштирмоқда. Goal.com хабар беришича, испаниялик мутахассис Тревоҳ Чалобаҳ трансферидан сўнг, эндиликда Челси сафида ўз ўрнини топа олмаётган ҳужумчи Лиам Делапни ўз жамоасига қўшиб олишни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, ўтган ҳафта Фабрегас ўзининг собиқ жамоасидан ҳимоячи Тревоҳ Чалобаҳни Италияга олиб келган эди. Дастлабки қиймати 30 миллион фунт стерлингни ташкил этган ушбу келишувга кўра, Челси академияси тарбияланувчи бўлган 27 ёшли ҳимоячи А Серия вакили билан беш йиллик шартнома имзолаган эди.
Ҳужум чизиғини кучайтириш режасиКомо раҳбарияти ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаб олгач, энди ҳужум чизиғини кучайтириш ҳаракатига тушди. Сескк Фабрегас жамоага ёш ва истиқболли ҳужумчи Лиам Делапни олиб келмоқчи. 23 ёшли футболчи учун лондонликлар 40 миллион фунт стерлинг талаб қилмоқда. Агар трансфер амалга ошса, Челси бу орқали 10 миллион фунт стерлинг миқдорида соф фойда кўриши мумкин.
Шунга қарамай, мазкур трансфер йўлида жиддий тўсиқлар мавжуд. ТалкСПОРТ маълумотига кўра, Лиам Делап Чемпионлар лигасида ўйнаш имкониятига қарамамай, фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттиришни афзал кўрмоқда. Футболчига шунингдек Ноттингем Форест клуби ҳам қизиқиш билдирмоқда ва улар ҳам трансфер пойгасига қўшилган.
Трансфернинг молиявий ва спорт жиҳатлариЧелси раҳбарияти сентябрь ойи охиригача таркибдаги ортиқча ўйинчилардан қутулиш ва уни қисқартириш босими остида қолмоқда. Шу боис клуб футболчини сотишга тайёр. Лиам Делапнинг ўтган мавсумдаги дебюти жароҳатлар сабабли унчалик омадли чиқмади ва у Премер-лигада атиги битта гол уришга муваффақ бўлди. Шунга қарамай, унинг Ипсвич Таун сафидаги ижарадаги ўйинлари ва урган 12 та голи унинг салоҳиятини сақлаб қолганини кўрсатади.
Футболчининг келажаги унинг халқаро миқёсдаги фаолияти учун ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Ҳозирча Англия миллий жамоасига чақирув олмаган бўлса-да, у отаси Рорй Делап туфайли Ирландия Республикаси терма жамоаси шарафини ҳам ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга. Комо клубининг қатъияти ва молиявий таклифлари бу трансфер якунига қандай таъсир қилишини яқин кунлар кўрсатади.
…