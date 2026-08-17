Комо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқда

·9·Спорт
Комо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқда
Қисқача

Комо бош мураббийи Сескк Фабрегас Челси сафида ўз ўрнини топа олмаётган 23 ёшли ҳужумчи Лиам Делапни жамоага олиб келмоқчи. Лондонликлар футболчи учун 40 миллион фунт стерлинг талаб қилмоқда, бу трансфер амалга ошса, Челси 10 миллион фунт стерлинг соф фойда кўриши мумкин. Бироқ Лиам Делап Чемпионлар лигасида ўйнаш имкониятига қарамай, фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттиришни афзал кўрмоқда ва Ноттингем Форест ҳам унга қизиқиш билдирмоқда.

Италиянинг Комо клуби бош мураббийи Сескк Фабрегас Лондоннинг Челси жамоаси билан трансфер бозоридаги алоқаларини янада фаоллаштирмоқда. Goal.com хабар беришича, испаниялик мутахассис Тревоҳ Чалобаҳ трансферидан сўнг, эндиликда Челси сафида ўз ўрнини топа олмаётган ҳужумчи Лиам Делапни ўз жамоасига қўшиб олишни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, ўтган ҳафта Фабрегас ўзининг собиқ жамоасидан ҳимоячи Тревоҳ Чалобаҳни Италияга олиб келган эди. Дастлабки қиймати 30 миллион фунт стерлингни ташкил этган ушбу келишувга кўра, Челси академияси тарбияланувчи бўлган 27 ёшли ҳимоячи А Серия вакили билан беш йиллик шартнома имзолаган эди.

Ҳужум чизиғини кучайтириш режаси

Комо раҳбарияти ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаб олгач, энди ҳужум чизиғини кучайтириш ҳаракатига тушди. Сескк Фабрегас жамоага ёш ва истиқболли ҳужумчи Лиам Делапни олиб келмоқчи. 23 ёшли футболчи учун лондонликлар 40 миллион фунт стерлинг талаб қилмоқда. Агар трансфер амалга ошса, Челси бу орқали 10 миллион фунт стерлинг миқдорида соф фойда кўриши мумкин.

Шунга қарамай, мазкур трансфер йўлида жиддий тўсиқлар мавжуд. ТалкСПОРТ маълумотига кўра, Лиам Делап Чемпионлар лигасида ўйнаш имкониятига қарамамай, фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттиришни афзал кўрмоқда. Футболчига шунингдек Ноттингем Форест клуби ҳам қизиқиш билдирмоқда ва улар ҳам трансфер пойгасига қўшилган.

Трансфернинг молиявий ва спорт жиҳатлари

Челси раҳбарияти сентябрь ойи охиригача таркибдаги ортиқча ўйинчилардан қутулиш ва уни қисқартириш босими остида қолмоқда. Шу боис клуб футболчини сотишга тайёр. Лиам Делапнинг ўтган мавсумдаги дебюти жароҳатлар сабабли унчалик омадли чиқмади ва у Премер-лигада атиги битта гол уришга муваффақ бўлди. Шунга қарамай, унинг Ипсвич Таун сафидаги ижарадаги ўйинлари ва урган 12 та голи унинг салоҳиятини сақлаб қолганини кўрсатади.

Футболчининг келажаги унинг халқаро миқёсдаги фаолияти учун ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Ҳозирча Англия миллий жамоасига чақирув олмаган бўлса-да, у отаси Рорй Делап туфайли Ирландия Республикаси терма жамоаси шарафини ҳам ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга. Комо клубининг қатъияти ва молиявий таклифлари бу трансфер якунига қандай таъсир қилишини яқин кунлар кўрсатади.

КомоЧелсиСескк ФабрегасЛиам ДелапА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!Бугун, 12:06Ирландиялик юлдуз Ислом Махачевнинг ғалабаси ҳақида очиқ гапирди...Ирландиялик юлдуз Ислом Махачевнинг ғалабаси ҳақида очиқ гапирди...Бугун, 12:02Жозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларини юқори баҳоладиЖозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларини юқори баҳоладиБугун, 11:58Алан Пардев: Арсенал Англия чемпионатидаги рақибларидан яққол устун турибдиАлан Пардев: Арсенал Англия чемпионатидаги рақибларидан яққол устун турибдиБугун, 11:39Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?Бугун, 11:31Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Бугун, 11:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди