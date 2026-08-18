OnePlus 12 эгалари смартфонлари ишдан чиқаётганидан шикоят қилмоқда
Абишек Ядавнинг ижтимоий тармоқлардаги маълумотларига кўра, сўнгги пайтларда OnePlus 12 смартфонларида асосий плата билан боғлиқ жиддий носозликлар кўпайган. Тармоқдаги муҳокамаларда OnePlus 12R эгалари ҳам экран милтиллаши, дисплейнинг ўчиб қолиши ва бошқа муаммоларга дуч келаётгани айтилган. Аксарият шикоятлар тизим янгилангандан кейин бошланган, айрим фойдаланувчиларга эса она платасини алмаштиришга тўғри келган.
Таниқли инсайдер Абишек Ядавнинг ижтимоий тармоқлардаги маълумотларига таяниб хабар берилишича, сўнгги пайтларда OnePlus 12 флагман смартфонларида асосий плата билан боғлиқ жиддий носозликлар кўпайиб кетган. Ушбу ҳолат қимматбаҳо қурилмалардан фойдаланаётган фойдаланувчилар ўртасида ҳақли равишда хавотир уйғотмоқда, чунки аппарат қисмидаги бундай нуқсонлар гаджетнинг бутунлай ишдан чиқишига олиб келиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, инсайдер ўз саҳифасида бу муаммо тобора оммалашиб бораётганини таъкидлаб, фойдаланувчиларга ҳозирча дастурий таъминотни янгиламасликни тавсия қилган. Шунингдек, у OnePlus компанияси юзага келган вазият юзасидан тезкор чоралар кўришига умид билдирди. Х ижтимоий тармоғидаги изоҳларда бошқа харидорлар ҳам шунга ўхшаш ҳолатларга дуч келганини тасдиқлашган.
Фойдаланувчилар дуч келаётган муаммоларТармоқдаги муҳокамаларда фақатгина OnePlus 12 эмас, балки OnePlus 12R модели эгалари ҳам носозликлардан азият чекаётгани маълум бўлди. Хусусан, фойдаланувчилардан бири экраннинг милтиллаши билан бошланган муаммо кейинчалик дисплейнинг бутунлай ўчиб қолишига олиб келганини ёзган. Сервис марказида экран алмаштирилганига қарамай, носозлик такрорланган ва мутахассислар бунинг асл сабаби она платасида эканини билдиришган.
Аксарият шикоятлар айниқса тизим янгиланганидан кейин бошланганига урғу берилмоқда. Айрим харидорлар диагностикадан сўнг она платасини тўғридан-тўғри алмаштиришга тўғри келганини маълум қилган бўлса, бошқалар смартфоннинг ҳаддан ташқари қизиб кетиши ва ғайриоддий ишлашидан шикоят қилмоқда.
Келгусидаги оқибатлар ва кутилмаларҲозирги босқичда технология ихлосмандлари ва ушбу бренд мухлислари ишлаб чиқарувчидан расмий баёнот ҳамда носозликларни бартараф этиш бўйича аниқ режа кутишмоқда. Агар аппарат таъминотидаги хатолар тасдиқланса, компания катта миқдордаги кафолатли таъмирлаш ёки қурилмаларни алмаштириш амалиётига киришишига тўғри келади.
Мутахассислар бундай техник муаммолар фонида фойдаланувчиларга эҳтиёткор бўлишни, шубҳали янгиланишларни ўрнатишдан тижлишни ва муаммо юзага келганда дарҳол ваколатли хизмат кўрсатиш марказларига мурожаат қилишни маслаҳат беришмоқда.
…