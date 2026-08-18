OnePlus 12 эгалари смартфонлари ишдан чиқаётганидан шикоят қилмоқда

·1·Техно
OnePlus 12 эгалари смартфонлари ишдан чиқаётганидан шикоят қилмоқда
Қисқача

Абишек Ядавнинг ижтимоий тармоқлардаги маълумотларига кўра, сўнгги пайтларда OnePlus 12 смартфонларида асосий плата билан боғлиқ жиддий носозликлар кўпайган. Тармоқдаги муҳокамаларда OnePlus 12R эгалари ҳам экран милтиллаши, дисплейнинг ўчиб қолиши ва бошқа муаммоларга дуч келаётгани айтилган. Аксарият шикоятлар тизим янгилангандан кейин бошланган, айрим фойдаланувчиларга эса она платасини алмаштиришга тўғри келган.

Таниқли инсайдер Абишек Ядавнинг ижтимоий тармоқлардаги маълумотларига таяниб хабар берилишича, сўнгги пайтларда OnePlus 12 флагман смартфонларида асосий плата билан боғлиқ жиддий носозликлар кўпайиб кетган. Ушбу ҳолат қимматбаҳо қурилмалардан фойдаланаётган фойдаланувчилар ўртасида ҳақли равишда хавотир уйғотмоқда, чунки аппарат қисмидаги бундай нуқсонлар гаджетнинг бутунлай ишдан чиқишига олиб келиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, инсайдер ўз саҳифасида бу муаммо тобора оммалашиб бораётганини таъкидлаб, фойдаланувчиларга ҳозирча дастурий таъминотни янгиламасликни тавсия қилган. Шунингдек, у OnePlus компанияси юзага келган вазият юзасидан тезкор чоралар кўришига умид билдирди. Х ижтимоий тармоғидаги изоҳларда бошқа харидорлар ҳам шунга ўхшаш ҳолатларга дуч келганини тасдиқлашган.

Фойдаланувчилар дуч келаётган муаммолар

Тармоқдаги муҳокамаларда фақатгина OnePlus 12 эмас, балки OnePlus 12R модели эгалари ҳам носозликлардан азият чекаётгани маълум бўлди. Хусусан, фойдаланувчилардан бири экраннинг милтиллаши билан бошланган муаммо кейинчалик дисплейнинг бутунлай ўчиб қолишига олиб келганини ёзган. Сервис марказида экран алмаштирилганига қарамай, носозлик такрорланган ва мутахассислар бунинг асл сабаби она платасида эканини билдиришган.

Аксарият шикоятлар айниқса тизим янгиланганидан кейин бошланганига урғу берилмоқда. Айрим харидорлар диагностикадан сўнг она платасини тўғридан-тўғри алмаштиришга тўғри келганини маълум қилган бўлса, бошқалар смартфоннинг ҳаддан ташқари қизиб кетиши ва ғайриоддий ишлашидан шикоят қилмоқда.

Келгусидаги оқибатлар ва кутилмалар

Ҳозирги босқичда технология ихлосмандлари ва ушбу бренд мухлислари ишлаб чиқарувчидан расмий баёнот ҳамда носозликларни бартараф этиш бўйича аниқ режа кутишмоқда. Агар аппарат таъминотидаги хатолар тасдиқланса, компания катта миқдордаги кафолатли таъмирлаш ёки қурилмаларни алмаштириш амалиётига киришишига тўғри келади.

Мутахассислар бундай техник муаммолар фонида фойдаланувчиларга эҳтиёткор бўлишни, шубҳали янгиланишларни ўрнатишдан тижлишни ва муаммо юзага келганда дарҳол ваколатли хизмат кўрсатиш марказларига мурожаат қилишни маслаҳат беришмоқда.

OnePlusСмартфонларТехнологияларГаджетларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Перовскит панеллар қуёш энергетикасида кремнийни ортда қолдирдиПеровскит панеллар қуёш энергетикасида кремнийни ортда қолдирдиБугун, 03:52Samsung Galaxy З Fold8 таъмирлашга яроқсиз деб топилдиSamsung Galaxy З Fold8 таъмирлашга яроқсиз деб топилдиБугун, 02:23АҚШ космосдаги муаммоларни ҳал қилиш учун янги хизматни йўлга қўймоқдаАҚШ космосдаги муаммоларни ҳал қилиш учун янги хизматни йўлга қўймоқдаБугун, 01:57Apple фойдаланувчиларига хавфли жосуслик дастурлари ҳақида огоҳлантириш юборилдиApple фойдаланувчиларига хавфли жосуслик дастурлари ҳақида огоҳлантириш юборилдиБугун, 01:27Acer 19 соат ишлайдиган ва металл корпусли янги Го Air ноутбукини тақдим этдиAcer 19 соат ишлайдиган ва металл корпусли янги Го Air ноутбукини тақдим этдиБугун, 00:59Galaxy S22 LineageOS дастурий таъминоти ёрдамида янги ҳаётга эга бўлиши мумкинGalaxy S22 LineageOS дастурий таъминоти ёрдамида янги ҳаётга эга бўлиши мумкинКеча, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди