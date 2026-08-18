Яна оила қурди: Роберто Карлоснинг рафиқаси ким ва тўй қачон бўлиб ўтган?

·5·Дунё
Яна оила қурди: Роберто Карлоснинг рафиқаси ким ва тўй қачон бўлиб ўтган?
Қисқача

Роберто Карлос Испанияда фаолият юритувчи, келиб чиқиши марокашлик бўлган футбол агенти Суҳайла Ат Тоҳирий билан оила қурган. Уларнинг расмий никоҳ маросими ҳақидаги дастлабки маълумотлар шу йилнинг январ ойида эълон қилинган. Ижтимоий тармоқларда 17 августдан қайта тарқалган тўй суратлари эса июл ойида оила аъзолари иштирокида ўтказилган ёпиқ маросимда олинган.

Жаҳон футболи афсонаси, Бразилия терма жамоаси ва Мадриднинг «Реал» клуби собиқ юлдузи Роберто Карлоснинг шахсий ҳаёти яна жамоатчилик ва ижтимоий тармоқлар марказига чиқди. Машҳур собиқ футболчининг Испанияда фаолият юритувчи, келиб чиқиши марокашлик бўлган таниқли футбол агенти Суҳайла Ат Тоҳирий билан оила қургани акс этган суратлар кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

17 августдан бошлаб тармоқларда жуфтликнинг тўй либосидаги расмлари қайта тарқала бошлади ва кўплаб мухлислар маросим куни кеча бўлиб ўтган деган хулосага келишди. Бироқ воқеалар ривожи аслида бошқачароқ кечган.

«Тўй кеча бўлмаган»: Sky News Arabia тафсилотлари

Тарқалган фотосуратлар ва маросим вақти бўйича халқаро манбалар ойдинлик киритди:

  • Илк хабарлар: Sky News Arabia нашрининг маълум қилишича, Роберто Карлос ва Суҳайла Ат Тоҳирийнинг расмий никоҳ маросими ҳақидаги дастлабки маълумотлар шу йилнинг январь ойидаёқ эълон қилинган эди;

  • Ёпиқ маросим: Ҳозирда ижтимоий тармоқларда қайта оммалашаётган тўй суратлари эса июль ойида тор доирада ва оила аъзолари иштирокида ташкил этилган махсус ёпиқ маросим вақтида тасвирга олинган.

Футбол оламидаги янги иттифоқ

Роберто Карлоснинг танлови бежиз футбол муҳити билан боғлиқ эмас:

  • Суҳайла Ат Тоҳирий Испания футбол бозорида ўз ўрнига эга бўлган, бир қатор трансфер ва юридик жараёнларни бошқарувчи тажрибали футбол агенти ҳисобланади;

  • Жаҳон чемпиони бўлган Карлос фаолиятини якунлагач ҳам халқаро футбол лойиҳалари ва дипломатиясида фаол иштирок этиб келмоқда.

Шу тариқа, тармоқларда янгидек талқин қилинган тўй суратлари аслида бир неча ой олдин қурилган мустаҳкам оиланинг ёпиқ тантанасидан олинган лавҳалар бўлиб чиқди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

13 ёшли она суд орқали фарзандини қайтариб олди13 ёшли она суд орқали фарзандини қайтариб олдиБугун, 02:0213 йил кўрмаган аёл зарбадан сўнг яна кўра бошлади13 йил кўрмаган аёл зарбадан сўнг яна кўра бошладиБугун, 01:34Ражанпурда 1,8 миллион рупийга сотилган ноёб эчки байрам билан кузатилдиРажанпурда 1,8 миллион рупийга сотилган ноёб эчки байрам билан кузатилдиБугун, 00:07Японияда аёл 2,7 миллион долларлик сохта буюртма бердиЯпонияда аёл 2,7 миллион долларлик сохта буюртма бердиБугун, 00:03Дунёдаги “энг хунук ит” аниқландиДунёдаги “энг хунук ит” аниқландиКеча, 20:18Аёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиАёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиКеча, 18:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди