Яна оила қурди: Роберто Карлоснинг рафиқаси ким ва тўй қачон бўлиб ўтган?
Роберто Карлос Испанияда фаолият юритувчи, келиб чиқиши марокашлик бўлган футбол агенти Суҳайла Ат Тоҳирий билан оила қурган. Уларнинг расмий никоҳ маросими ҳақидаги дастлабки маълумотлар шу йилнинг январ ойида эълон қилинган. Ижтимоий тармоқларда 17 августдан қайта тарқалган тўй суратлари эса июл ойида оила аъзолари иштирокида ўтказилган ёпиқ маросимда олинган.
Жаҳон футболи афсонаси, Бразилия терма жамоаси ва Мадриднинг «Реал» клуби собиқ юлдузи Роберто Карлоснинг шахсий ҳаёти яна жамоатчилик ва ижтимоий тармоқлар марказига чиқди. Машҳур собиқ футболчининг Испанияда фаолият юритувчи, келиб чиқиши марокашлик бўлган таниқли футбол агенти Суҳайла Ат Тоҳирий билан оила қургани акс этган суратлар кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
17 августдан бошлаб тармоқларда жуфтликнинг тўй либосидаги расмлари қайта тарқала бошлади ва кўплаб мухлислар маросим куни кеча бўлиб ўтган деган хулосага келишди. Бироқ воқеалар ривожи аслида бошқачароқ кечган.
«Тўй кеча бўлмаган»: Sky News Arabia тафсилотлари
Тарқалган фотосуратлар ва маросим вақти бўйича халқаро манбалар ойдинлик киритди:
Илк хабарлар: Sky News Arabia нашрининг маълум қилишича, Роберто Карлос ва Суҳайла Ат Тоҳирийнинг расмий никоҳ маросими ҳақидаги дастлабки маълумотлар шу йилнинг январь ойидаёқ эълон қилинган эди;
Ёпиқ маросим: Ҳозирда ижтимоий тармоқларда қайта оммалашаётган тўй суратлари эса июль ойида тор доирада ва оила аъзолари иштирокида ташкил этилган махсус ёпиқ маросим вақтида тасвирга олинган.
Футбол оламидаги янги иттифоқ
Роберто Карлоснинг танлови бежиз футбол муҳити билан боғлиқ эмас:
Суҳайла Ат Тоҳирий Испания футбол бозорида ўз ўрнига эга бўлган, бир қатор трансфер ва юридик жараёнларни бошқарувчи тажрибали футбол агенти ҳисобланади;
Жаҳон чемпиони бўлган Карлос фаолиятини якунлагач ҳам халқаро футбол лойиҳалари ва дипломатиясида фаол иштирок этиб келмоқда.
Шу тариқа, тармоқларда янгидек талқин қилинган тўй суратлари аслида бир неча ой олдин қурилган мустаҳкам оиланинг ёпиқ тантанасидан олинган лавҳалар бўлиб чиқди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…