Қувончбек Исмоилов Жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди!
Қувончбек Исмоилов Братиславада ўтказилаётган U20 Жаҳон чемпионатида юнон-рум кураши бўйича 63 кг вазн тоифасида олтин медални қўлга киритди. У финалда россиялик Салим Кармаховни 9:7 ҳисобида мағлуб этди. Қувончбек Исмоилов финалга қадар Хитойлик Жаожиан Ванг, Финляндиялик Матиас Арпянен, Озарбайжон вакили Турал Аҳмадов ва Эквадорлик Велиз Карраседони енгди.
Словакия пойтахти Братислава шаҳри мезбонлик қилаётган спорт курашлари бўйича ёшлар ўртасидаги (U20) Жаҳон чемпионати Ўзбекистон терма жамоаси учун улкан муваффақият ва тарихий ғалаба билан бошланди.
Дунё биринчилигининг илк кунида юнон-рум кураши бўйича 4 та вазн тоифасида ғолиб ва совриндорлар номи аниқланди. Унда 63 кг вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган истеъдодли полвонимиз Қувончбек Исмоилов барча рақибларини кетма-кет мағлуб этиб, жаҳон чемпиони деган юксак унвонга сазовор бўлди.
Финалдаги шиддатли 9:7 ҳисоби ва чемпионлик сари йўл
Ҳал қилувчи финал беллашувида ҳамюртимизга россиялик кучли курашчи Салим Кармахов рақиблик қилди. Кескин ва шиддатли кечган тўқнашувда Қувончбек Исмоилов юксак маҳорат, ирода ва тактик устунлик намойиш этиб, рақибини 9:7 ҳисобида мағлубиятга учратди ва олтин медални терма жамоамиз ҳисобига ёзиб қўйди.
Ҳамюртимиз финалга қадар ҳам дунёнинг етакчи полвонларига қарши мураккаб ва иродали беллашувларни ўтказди:
1/16 финал: Хитойлик Жаожиан Вангни 14:5 ҳисобида яққол устунлик билан енгди;
1/8 финал: Финляндиялик Матиас Арпянен устидан 9:8 ҳисобида драматик ғалаба қозонди;
Чорак финал: Озарбайжон вакили Турал Аҳмадовни 3:2 ҳисобида таслим этди;
Ярим финал: Эквадорлик Велиз Карраседо билан кечган кескин баҳсда 3:2 ҳисобида устун келиб, финал йўлланмасини нақд қилди.
Яна уч нафар курашчимизда бронза медали учун имконият бор
Мусобақанинг навбатдаги кунида Ўзбекистон терма жамоаси ўз медаллар жамғармасини янада бойитиши мумкин:
Ҳожиакбар Қўчқоров (55 кг): Ўтиш баҳслари ғолибига қарши тўғридан-тўғри бронза медали учун гиламга чиқади;
Беҳрузбек Алиев (72 кг): Ўтиш баҳслари натижасидан сўнг аниқланадиган рақиби билан тўғридан-тўғри 3-ўрин учун курашади;
Фахрикамол Комилжонов (97 кг): Бронза медали йўлида дастлаб ўтиш беллашувида япониялик Рёсей Катамтсу билан ҳисоб-китоб қилади.
Братислава гиламларида ўзбек кураш мактабининг ёрқин салоҳияти яна бир бор намоён бўлмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…