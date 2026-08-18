Қувончбек Исмоилов Жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди!

·0·Спорт
Қувончбек Исмоилов Жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди!
Қисқача

Қувончбек Исмоилов Братиславада ўтказилаётган U20 Жаҳон чемпионатида юнон-рум кураши бўйича 63 кг вазн тоифасида олтин медални қўлга киритди. У финалда россиялик Салим Кармаховни 9:7 ҳисобида мағлуб этди. Қувончбек Исмоилов финалга қадар Хитойлик Жаожиан Ванг, Финляндиялик Матиас Арпянен, Озарбайжон вакили Турал Аҳмадов ва Эквадорлик Велиз Карраседони енгди.

Словакия пойтахти Братислава шаҳри мезбонлик қилаётган спорт курашлари бўйича ёшлар ўртасидаги (U20) Жаҳон чемпионати Ўзбекистон терма жамоаси учун улкан муваффақият ва тарихий ғалаба билан бошланди.

Дунё биринчилигининг илк кунида юнон-рум кураши бўйича 4 та вазн тоифасида ғолиб ва совриндорлар номи аниқланди. Унда 63 кг вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган истеъдодли полвонимиз Қувончбек Исмоилов барча рақибларини кетма-кет мағлуб этиб, жаҳон чемпиони деган юксак унвонга сазовор бўлди.

Финалдаги шиддатли 9:7 ҳисоби ва чемпионлик сари йўл

Ҳал қилувчи финал беллашувида ҳамюртимизга россиялик кучли курашчи Салим Кармахов рақиблик қилди. Кескин ва шиддатли кечган тўқнашувда Қувончбек Исмоилов юксак маҳорат, ирода ва тактик устунлик намойиш этиб, рақибини 9:7 ҳисобида мағлубиятга учратди ва олтин медални терма жамоамиз ҳисобига ёзиб қўйди.

Ҳамюртимиз финалга қадар ҳам дунёнинг етакчи полвонларига қарши мураккаб ва иродали беллашувларни ўтказди:

  • 1/16 финал: Хитойлик Жаожиан Вангни 14:5 ҳисобида яққол устунлик билан енгди;

  • 1/8 финал: Финляндиялик Матиас Арпянен устидан 9:8 ҳисобида драматик ғалаба қозонди;

  • Чорак финал: Озарбайжон вакили Турал Аҳмадовни 3:2 ҳисобида таслим этди;

  • Ярим финал: Эквадорлик Велиз Карраседо билан кечган кескин баҳсда 3:2 ҳисобида устун келиб, финал йўлланмасини нақд қилди.

Қувончбек Исмоилов Жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди!

Яна уч нафар курашчимизда бронза медали учун имконият бор

Мусобақанинг навбатдаги кунида Ўзбекистон терма жамоаси ўз медаллар жамғармасини янада бойитиши мумкин:

  • Ҳожиакбар Қўчқоров (55 кг): Ўтиш баҳслари ғолибига қарши тўғридан-тўғри бронза медали учун гиламга чиқади;

  • Беҳрузбек Алиев (72 кг): Ўтиш баҳслари натижасидан сўнг аниқланадиган рақиби билан тўғридан-тўғри 3-ўрин учун курашади;

  • Фахрикамол Комилжонов (97 кг): Бронза медали йўлида дастлаб ўтиш беллашувида япониялик Рёсей Катамтсу билан ҳисоб-китоб қилади.

Братислава гиламларида ўзбек кураш мактабининг ёрқин салоҳияти яна бир бор намоён бўлмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Қувончбек ИсмоиловБратиславаЎзбекистонСловакия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона ёш истеъдод Жессе Бисиуни ўз сафига қўшиб олдиБарселона ёш истеъдод Жессе Бисиуни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 04:16Барселона жамоаси сафида ёрқин дебют қилган Жессе Бисиу ҳақида нима маълумБарселона жамоаси сафида ёрқин дебют қилган Жессе Бисиу ҳақида нима маълумБугун, 03:54MLS мавсуми: Нашвилле СК Интер Миами устидан йирик ғалабага эришдиMLS мавсуми: Нашвилле СК Интер Миами устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 03:53Милан Эндрик трансфери учун ҳаракат бошладиМилан Эндрик трансфери учун ҳаракат бошладиБугун, 02:38Реал Мадрид ёш иқтидорларни қайтариш масаласини кейинга қолдирдиРеал Мадрид ёш иқтидорларни қайтариш масаласини кейинга қолдирдиБугун, 01:31Риз Джеймс жисмоний ҳолати ва янги мавсум ҳақида фикр билдирдиРиз Джеймс жисмоний ҳолати ва янги мавсум ҳақида фикр билдирдиБугун, 01:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди