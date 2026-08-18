Бошқарув сервис компанияси (БСК) фойдасига қарздорликлар ундирилмоқда

·0·Жамият
Бошқарув сервис компанияси (БСК) фойдасига қарздорликлар ундирилмоқда

Мажбурий ижро бюроси Хоразм вилояти бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлимлари томонидан суд қарорларига кўра, бошқарув сервис компаниялари (БСК) фойдасига қарздорликларни ундириш борасида муайян ишлар қилинмоқда.

Хусусан, жорий йилнинг ўтган даври мобайнида иш юритувдаги бошқарув сервис компанияларига ундирувлар билан боғлиқ жами 3 000 та 2,5 млрд. сўмлик ижро ҳужжатлар ижроси бўйича, олиб борилган ижро ҳаракатлари давомида 2,1 млрд. сўмлик 2 591 та ижро ҳужжатлар тамомланган.

Шундан 1 775 та ижро ҳужжатлари бўйича 1,1 млрд. сўмлик қарздорликлар амалда ундирилган.

Шунингдек, мазкур тоифадаги 86 та ижро ҳужжати бўйича 174 млн. сўм ундирув қарздорларнинг иш ҳақига қаратилган.

Бошқарув сервис компанияси (БСК) фойдасига қарздорликларни камайтириш, тўлов интизомини мустаҳкамлаш борасида назорат тадбирлари олиб борилмоқда.

Мазкур тадбирларда масъул ходимлар иштирок этиб, қарздорликларни ундириш ҳамда қонунийликни таъминлаш борасида тегишли чоралар кўрилмоқда. Бу борадаги ишлар давом эттирилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп қаватли уйларда яшовчилар учун "янги қоида"лар жорий этилдиКўп қаватли уйларда яшовчилар учун "янги қоида"лар жорий этилдиКеча, 23:017,9 фоизлик пасайиш: Ўзбекистонда чақалоқлар сони нега камаймоқда?7,9 фоизлик пасайиш: Ўзбекистонда чақалоқлар сони нега камаймоқда?Кеча, 22:20Супер-контракт нархлари очиқланди: Энг қиммат ва энг арзон йўналишлар қайсилар?Супер-контракт нархлари очиқланди: Энг қиммат ва энг арзон йўналишлар қайсилар?Кеча, 21:19Отга тилла тиш қўйилди: видео тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиОтга тилла тиш қўйилди: видео тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиКеча, 14:09Самарқандда Mercedes-Benz тез ёрдам машинасига йўл бермадиСамарқандда Mercedes-Benz тез ёрдам машинасига йўл бермадиКеча, 13:48Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқдаҚашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқдаКеча, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди