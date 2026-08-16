78 тага 89 та зарба: Ислам Махачев Йен Гэррини қандай мағлуб этди?
АҚШнинг Филадельфия шаҳрида якунига етган UFC 330 турнирининг марказий беллашувида ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев ирландиялик мағлубиятсиз даъвогар Йен Мачадо Гэрри устидан ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозониб, чемпионлик камарини илк бор ҳимоя қилди.
Турнир якунлангач, UFC промоушени матбуот хизмати 25 дақиқалик муросасиз чемпионлик тўқнашувининг тўлиқ расмий статистикасини ошкор қилди.
7 та тейкдаун ва нокдаун: Махачевнинг устунлиги рақамларда
Эълон қилинган расмий кўрсаткичларга кўра, россиялик чемпион октагонда юқори аниқлик ва курашдаги мутлақ назоратни намойиш этди:
Зарбалар сони ва аниқлиги: Махачев 5 раунд давомида жами 78 та зарба йўллаб, уларнинг 22 тасини аниқ (акцентли) нишонга етказди. Чемпионнинг зарбалар аниқлик даражаси 68 фоизни ташкил қилди;
Нишонлар тақсимоти: Ислам 9 марта рақибининг бошига, 3 марта танасига ҳамда 10 марта оёқ қисмига зарба берди;
Нокдаун ва кураш: Махачев жанг давомида Гэррини 1 марта оғир нокдаун ҳолатига туширди ва октагонда жами 7 та муваффақиятли тейкдаун (йиқитиш) амалга ошириб, партерда тўлиқ устунликка эришди.
Йен Гэррининг кўрсаткичлари: Кўпроқ зарба, лекин паст самарадорлик
Ирландиялик даъвогар тик туриб жанг олиб боришга ҳаракат қилган бўлса-да, чемпионнинг босимини синдира олмади:
Умумий зарбалар: Гэрри беш раунд давомида жами 89 та зарба йўллаб, уларнинг 29 тасини аниқ манзилга етказди;
Зарбалар йўналиши: Йеннинг зарбаларидан 7 таси бошга, 16 таси танага ва 6 таси оёқ қисмига тўғри келди;
Аниқлик даражаси: Даъвогарнинг зарбалар аниқлиги 63 фоизни ташкил этиб, чемпионникидан пастроқ кўрсаткич қайд этди.
Гэрри кўпроқ умумий зарба йўллаганига қарамай, Махачевнинг амалга оширган 7 та тейкдауни, нокдаун ва назорати ҳакамларнинг бир овоздан чемпион фойдасига қарор чиқаришида ҳал қилувчи омил бўлди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…