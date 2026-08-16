78 тага 89 та зарба: Ислам Махачев Йен Гэррини қандай мағлуб этди?

·0·Спорт
78 тага 89 та зарба: Ислам Махачев Йен Гэррини қандай мағлуб этди?

АҚШнинг Филадельфия шаҳрида якунига етган UFC 330 турнирининг марказий беллашувида ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев ирландиялик мағлубиятсиз даъвогар Йен Мачадо Гэрри устидан ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозониб, чемпионлик камарини илк бор ҳимоя қилди.

Турнир якунлангач, UFC промоушени матбуот хизмати 25 дақиқалик муросасиз чемпионлик тўқнашувининг тўлиқ расмий статистикасини ошкор қилди.

7 та тейкдаун ва нокдаун: Махачевнинг устунлиги рақамларда

Эълон қилинган расмий кўрсаткичларга кўра, россиялик чемпион октагонда юқори аниқлик ва курашдаги мутлақ назоратни намойиш этди:

  • Зарбалар сони ва аниқлиги: Махачев 5 раунд давомида жами 78 та зарба йўллаб, уларнинг 22 тасини аниқ (акцентли) нишонга етказди. Чемпионнинг зарбалар аниқлик даражаси 68 фоизни ташкил қилди;

  • Нишонлар тақсимоти: Ислам 9 марта рақибининг бошига, 3 марта танасига ҳамда 10 марта оёқ қисмига зарба берди;

  • Нокдаун ва кураш: Махачев жанг давомида Гэррини 1 марта оғир нокдаун ҳолатига туширди ва октагонда жами 7 та муваффақиятли тейкдаун (йиқитиш) амалга ошириб, партерда тўлиқ устунликка эришди.

Йен Гэррининг кўрсаткичлари: Кўпроқ зарба, лекин паст самарадорлик

Ирландиялик даъвогар тик туриб жанг олиб боришга ҳаракат қилган бўлса-да, чемпионнинг босимини синдира олмади:

  • Умумий зарбалар: Гэрри беш раунд давомида жами 89 та зарба йўллаб, уларнинг 29 тасини аниқ манзилга етказди;

  • Зарбалар йўналиши: Йеннинг зарбаларидан 7 таси бошга, 16 таси танага ва 6 таси оёқ қисмига тўғри келди;

  • Аниқлик даражаси: Даъвогарнинг зарбалар аниқлиги 63 фоизни ташкил этиб, чемпионникидан пастроқ кўрсаткич қайд этди.

Гэрри кўпроқ умумий зарба йўллаганига қарамай, Махачевнинг амалга оширган 7 та тейкдауни, нокдаун ва назорати ҳакамларнинг бир овоздан чемпион фойдасига қарор чиқаришида ҳал қилувчи омил бўлди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бурилиш нуқтаси: Ҳабиб Махачевни мағлубият хавфидан қандай қутқариб қолди?Бурилиш нуқтаси: Ҳабиб Махачевни мағлубият хавфидан қандай қутқариб қолди?Бугун, 21:38Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!Бугун, 21:26Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?Бугун, 21:23«Насаф» ўз майдонида имкониятни бой берди: «Шерлар» 3 очкони илиб кетди«Насаф» ўз майдонида имкониятни бой берди: «Шерлар» 3 очкони илиб кетдиБугун, 21:18Клуб президенти: «Трабзонда ҳамма Салоҳ билан ухлаб, Салоҳ билан уйғонмоқда»Клуб президенти: «Трабзонда ҳамма Салоҳ билан ухлаб, Салоҳ билан уйғонмоқда»Бугун, 21:16Чристос Тзолис Арсенал сафидаги дебютидаоқ мухлислар меҳрини қозондиЧристос Тзолис Арсенал сафидаги дебютидаоқ мухлислар меҳрини қозондиБугун, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача