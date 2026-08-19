Малика Диана ҳақидаги янги китобда укаси кутилмаган ҳақиқатни айтди

·0·Дунё
Малика Диана ҳақидаги янги китобда укаси кутилмаган ҳақиқатни айтди

Буюк Британиянинг марҳум маликаси Диана Спенсернинг укаси Чарльз Спенсер опасининг ҳаёти, унинг шаҳзода Чарльз билан никоҳи ва Париждаги фожиали ҳалокатидан кейинги воқеалар ҳақида китоб ёзди. У асарида йиллар давомида жамоатчилик томонидан «ҳақиқат» сифатида қабул қилинган айрим маълумотларга ўз нуқтаи назаридан жавоб беради. Бу ҳақда «Reuters» хабар берди.

Спенсернинг сўзларига кўра, Диананинг вафотига 30 йил тўлиши яқинлашгани сабабли у опаси ҳақида интервью бериш бўйича яна кўплаб таклифлар олган.

Бироқ бу сўровлар унга бошқаларнинг фикрларини қайта-қайта ўқишдан кўра, ўз хотиралари ва қарашларини бир марта тўлиқ ёзиб қолдириш керак, деган қарорга келишга туртки бўлган.

«Бу мени бошқаларнинг фикрларини яна ўқиш ноқулайлигидан кўра, ўз фикрларим ва хотираларимни бир марта ва бутунлай ёзиб қолдиришга ишонтирди. Чунки уларнинг кўпчилиги вақт ўтиши билан ҳақиқат сифатида қабул қилинган ёлғонларга асосланган», — деган Спенсер.

Унинг таъкидлашича, асардан кўзланган асосий мақсад Диана ҳақидаги воқеаларни унинг укаси нуқтаи назаридан баён қилиш ва йиллар давомида шаклланган турли қарашларга ўз муносабатини билдиришдан иборат.

Чарльз Спенсернинг «Swan Song: Diana, My Sister» («Оққуш қўшиғи: Диана, менинг опам») деб номланган китоби жорий йил 22 сентябрь куни Буюк Британияда нашр этилади. Асарни 12 тилга таржима қилиш режалаштирилган.

Маълумот учун, Диана Спенсер 1961 йил 1 июль куни Англиянинг Норфолк графлигидаги Сандрингем қироллик мулки ҳудудида жойлашган Park House қароргоҳида туғилган.

У 1981 йилда ўша пайтдаги Уэльс шаҳзодаси, ҳозирги қирол Чарльз III билан турмуш қурган. Никоҳидан кейин Диана бутун дунёда танилган шахсга айланиб, энг кўп суратга олинган аёллардан бири бўлган.

Бироқ уларнинг оилавий ҳаёти узоқ давом этмади. Никоҳдаги келишмовчиликлар охир-оқибат ажрашишга олиб келди ва жуфтлик 1996 йилда расман ажрашди.

Орадан кўп ўтмай, 1997 йил август ойида Диана 36 ёшида Парижда автомобилда севгилиси Доди ал-Файед билан кетаётган вақтида ҳалокатга учради. Фожиа оқибатида малика вафот этди.

Диананинг укаси Чарльз Спенсер эса опасининг дафн маросимида сўзлаган нутқи билан ҳам жамоатчилик хотирасида қолган. У ўша машҳур нутқида қироллик оиласини танқид қилган эди.

Энди эса Спенсер ўзининг янги китоби орқали Диананинг ҳаёти ва ўлими билан боғлиқ воқеаларга яна бир бор мурожаат қилмоқда. Муаллифнинг таъкидлашича, у асарда йиллар давомида турли талқинларга эга бўлган воқеаларни айнан опасининг укаси сифатида кўрган ва эслаган тарзда баён этишга ҳаракат қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украина собиқ Мудофаа вазири шов-шувли сайлов чақириғи билан чиқдиУкраина собиқ Мудофаа вазири шов-шувли сайлов чақириғи билан чиқдиБугун, 11:04Кулеба Москва билан музокаралар нега барбод бўлганини очиқладиКулеба Москва билан музокаралар нега барбод бўлганини очиқладиБугун, 08:54«Бўғиб ўлдириш»: Трамп Эрон билан музокараларни бутунлай тўхтатишга буйруқ берди«Бўғиб ўлдириш»: Трамп Эрон билан музокараларни бутунлай тўхтатишга буйруқ бердиБугун, 08:48«Банк картаси тузоғи»: Туркияда 10 нафарга яқин ўзбекистонлик қамоқ хавфи остида«Банк картаси тузоғи»: Туркияда 10 нафарга яқин ўзбекистонлик қамоқ хавфи остидаБугун, 08:36«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилди«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилдиБугун, 08:31«Асад оиласининг қонли излари»: Сурия собиқ президентининг амакиваччаси ўлим жазосига ҳукм қилинди«Асад оиласининг қонли излари»: Сурия собиқ президентининг амакиваччаси ўлим жазосига ҳукм қилиндиБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди