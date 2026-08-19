SpaceX 2026-йилда ўзининг юбилей юзинчи космик учишини амалга оширди
SpaceX 2026-йил бошидан буён 100-космик учишини 19-август куни Калифорниядаги Ванденберг космик кучлар базасидан амалга оширди. Falcon 9 ракетаси ушбу миссияда 24 та Starlink сунъий йўлдошини орбитага олиб чиқди, йил бошидан бери парвозларнинг 97 таси Falcon 9, қолган 3 таси эса Falcon Heavy ва Starship синовларига тўғри келди.
Ixbt.com маълумотига кўра, Илон Маск асос солган SpaceX компанияси 2026-йил бошидан бери ўзининг юбилей — юзинчи космик итшини муваффақиятли бажариб, улкан кўрсаткичга эришди. Ушбу муҳим марра Калифорниядаги Ванденберг космик кучлар базасидан 19-август куни фазога кўтарилган Falcon 9 ракетасининг Starlink сунъий йўлдошларини орбитага олиб чиқиш миссияси давомида қайд этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур юбилей парвоз давомида ракета пастки еролди орбитасига кенг полосали интернет тизимининг 24 та янги Starlink аппаратини муваффақиятли етказиб берди. 2026-йил бошидан буён амалга оширилган умумий парвозларнинг асосий қисми, аниқроғи 97 таси айнан Falcon 9 ракеталари ҳиссасига тўғри келади. Қолган учта муваффақиятли учиш эса Falcon Heavy ва Starship синов парвозлари доирасида бажарилган.
Кўп марталик технологиялар ва Starlink аҳамиятиПарвоз давомида техник жиҳатдан ҳам муҳим натижа қайд этилди. Falcon 9 ракетасининг B1097 рақамли биринчи босқичи учишдан кейин тахминан саккиз ярим дақиқа ўтиб Ерга муваффақиятли қайтди ва Тинч океанидаги Оф Коурсе И Стилл Лове Ёу номли сузувчи платформага қўнди. Ушбу тезлаткич учун жорий миссия ўн иккинчиси бўлди. Эслатиб ўтамиз, айнан шу B1097 қурилмаси апрель ойида SpaceX тарихидаги орбитал ракета босқичининг 600-марта муваффақиятли қўндирилиши воқеасида ҳам қатнашган эди.
Компаниянинг бунчалик юқори суръатда ишлаётганига асосий сабаб бу — Starlink лойиҳасидир. Жорий йилдаги дастлабки 100 та миссиянинг нақ 74 таси айнан мазкур глобал сунъий йўлдош гуруҳини кенгайтириш ва унинг имкониятларини оширишга қаратилган. Ҳозирги кунда орбитада ишлаётган Starlink қурилмаларининг умумий сони деярли 11 минг тага етди.
Келгусидаги улкан режаларСтатистик маълумотларга кўра, SpaceX кетма-кет учинчи йилдирки, бир календар йили давомида 100 та учиш чегарасини муваффақиятли енгиб ўтмоқда. Илк бор бу кўрсаткич 2024-йилда қайд этилиб, ошшада компания 138 та миссияни (132 та Falcon 9, иккита Falcon Heavy ва тўртта Starship синови) амалга оширган эди. 2025-йилда эса парвозлар сони рекорд даражадаги 170 тага (165 таси Falcon 9 ва бештаси Starship) етказилган эди.
Келгусида SpaceX тўлиқ қайта фойдаланиладиган Starship тизими эвазига космик парвозлар частотасини янада кескин оширишни режалаштирмоқда. Илон Маск илгарироқ Starship ракетасини бир суткада бир неча марта учириш имконияти ҳақида гапирган бўлиб, бу назарий жиҳатдан йилига мингга яқин парвозни амалга ошириш йўлини очиб беради. Истиқболда эса Starship босқичма-босқич Falcon 9 ҳамда Falcon Heavy ракеталарини тўлалигича алмаштириши кутилмоқда.
…