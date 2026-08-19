SpaceX 2026-йилда ўзининг юбилей юзинчи космик учишини амалга оширди

·10·Техно
SpaceX 2026-йилда ўзининг юбилей юзинчи космик учишини амалга оширди
Қисқача

SpaceX 2026-йил бошидан буён 100-космик учишини 19-август куни Калифорниядаги Ванденберг космик кучлар базасидан амалга оширди. Falcon 9 ракетаси ушбу миссияда 24 та Starlink сунъий йўлдошини орбитага олиб чиқди, йил бошидан бери парвозларнинг 97 таси Falcon 9, қолган 3 таси эса Falcon Heavy ва Starship синовларига тўғри келди.

Ixbt.com маълумотига кўра, Илон Маск асос солган SpaceX компанияси 2026-йил бошидан бери ўзининг юбилей — юзинчи космик итшини муваффақиятли бажариб, улкан кўрсаткичга эришди. Ушбу муҳим марра Калифорниядаги Ванденберг космик кучлар базасидан 19-август куни фазога кўтарилган Falcon 9 ракетасининг Starlink сунъий йўлдошларини орбитага олиб чиқиш миссияси давомида қайд этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур юбилей парвоз давомида ракета пастки еролди орбитасига кенг полосали интернет тизимининг 24 та янги Starlink аппаратини муваффақиятли етказиб берди. 2026-йил бошидан буён амалга оширилган умумий парвозларнинг асосий қисми, аниқроғи 97 таси айнан Falcon 9 ракеталари ҳиссасига тўғри келади. Қолган учта муваффақиятли учиш эса Falcon Heavy ва Starship синов парвозлари доирасида бажарилган.

Кўп марталик технологиялар ва Starlink аҳамияти

Парвоз давомида техник жиҳатдан ҳам муҳим натижа қайд этилди. Falcon 9 ракетасининг B1097 рақамли биринчи босқичи учишдан кейин тахминан саккиз ярим дақиқа ўтиб Ерга муваффақиятли қайтди ва Тинч океанидаги Оф Коурсе И Стилл Лове Ёу номли сузувчи платформага қўнди. Ушбу тезлаткич учун жорий миссия ўн иккинчиси бўлди. Эслатиб ўтамиз, айнан шу B1097 қурилмаси апрель ойида SpaceX тарихидаги орбитал ракета босқичининг 600-марта муваффақиятли қўндирилиши воқеасида ҳам қатнашган эди.

Компаниянинг бунчалик юқори суръатда ишлаётганига асосий сабаб бу — Starlink лойиҳасидир. Жорий йилдаги дастлабки 100 та миссиянинг нақ 74 таси айнан мазкур глобал сунъий йўлдош гуруҳини кенгайтириш ва унинг имкониятларини оширишга қаратилган. Ҳозирги кунда орбитада ишлаётган Starlink қурилмаларининг умумий сони деярли 11 минг тага етди.

Келгусидаги улкан режалар

Статистик маълумотларга кўра, SpaceX кетма-кет учинчи йилдирки, бир календар йили давомида 100 та учиш чегарасини муваффақиятли енгиб ўтмоқда. Илк бор бу кўрсаткич 2024-йилда қайд этилиб, ошшада компания 138 та миссияни (132 та Falcon 9, иккита Falcon Heavy ва тўртта Starship синови) амалга оширган эди. 2025-йилда эса парвозлар сони рекорд даражадаги 170 тага (165 таси Falcon 9 ва бештаси Starship) етказилган эди.

Келгусида SpaceX тўлиқ қайта фойдаланиладиган Starship тизими эвазига космик парвозлар частотасини янада кескин оширишни режалаштирмоқда. Илон Маск илгарироқ Starship ракетасини бир суткада бир неча марта учириш имконияти ҳақида гапирган бўлиб, бу назарий жиҳатдан йилига мингга яқин парвозни амалга ошириш йўлини очиб беради. Истиқболда эса Starship босқичма-босқич Falcon 9 ҳамда Falcon Heavy ракеталарини тўлалигича алмаштириши кутилмоқда.

SpaceXStarlinkFalcon 9Илон МаскКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Falcon 9 ракетаси қулаган ой кратери суратини эълон қилдиNASA Falcon 9 ракетаси қулаган ой кратери суратини эълон қилдиБугун, 12:23Elon Musk Goldman Sachsнинг космик иқтисодиёт прогнозига қўшилмадиElon Musk Goldman Sachsнинг космик иқтисодиёт прогнозига қўшилмадиБугун, 11:58HarmonyOS 6 операцион тизими 80 миллиондан ортиқ қурилмага ўрнатилдиHarmonyOS 6 операцион тизими 80 миллиондан ортиқ қурилмага ўрнатилдиБугун, 11:23Honor дунёдаги биринчи 2-нм чипли букланувчи телефонни тайёрламоқдаHonor дунёдаги биринчи 2-нм чипли букланувчи телефонни тайёрламоқдаБугун, 10:52OpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиOpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиБугун, 08:25OpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиOpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиБугун, 08:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди