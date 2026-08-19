Жозе Моуринью Винисиус Жуниорни Арсеналга ўтишдан қандай тўхтатгани ҳақида гапирди
Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью бразилиялик ҳужумчи Винисиус Жуниорни клубда қолишга ва шартномани узайтиришга кўндиргани ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Ушбу воқеа футбол оламида катта шов-шувларга сабаб бўлди, чунки футболчининг амалдаги битими якунига этиб бораётган эди ва Англия Премер-лигаси вакиллари вазиятдан фойдаланишга ҳаракат қилганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Винисиус Жуниорнинг Мадрид клуби билан амалдаги шартномаси сўнгги 12 ойлик босқичига кирган ва томонлар ўртасидаги музокаралар қиш ойларида бироз секинлашганди. Бу ҳолатдан дарҳол фойдаланишга интилган Англия чемпиони Арсенал футболчининг вакиллари билан алоқага чиқиб, трансферни амалга оширишга умид қилганди. Микел Артета жамоанинг ҳужум чизиғини айнан бразилиялик иқтидор эгаси билан кучайтирмоқчи эди.
Моуриньюнинг ҳал қилувчи суҳбатиЭл Чирингуито нашрига берган интервюсида Жозе Моуринью футболчини Мадридда қолишга ишонтиришдаги ўрни ҳақида тўхталиб ўтди. Португалиялик мутахассис шартноманинг узайтирилиши фақат унинг хизмати эмаслигини, балки футболчининг ўзи Реал Мадридга чин дилдан боғланиб қолганини таъкидлади.
Шунга қарамай, бош мураббий футболчи билан юзма-юз ва очиқ суҳбат ўтказганини тан олди. Моуринью Винисиусга қилинган мурожаат тафсилотларини очиб берар экан, унга клубни тарк этиш мантиқсиз эканини тушунтирганини айтди.
Кетиш арзимайдиЖозе Моуринью футболчига қаратилган сўзларини қуйидагича эслади: 'Вини, қаерга бормоқчисан? Сен фақат Бразилияда бўлгансан ва фақат Реал Мадридни танийсан... Реал Мадридни фақат уни тарк этганингдагина тушунасан. Кетганингда ҳақиқий Реал Мадрид нима эканини англаб етасан. Кетма, бу бунга арзимайди'.
Футболчи якунда қарийб олти йиллик янги шартнимо имзолади ва 2032-йилгачақи муддатгақи Испания грандида қоладиган бўлди. Жозе Моуринью жамоанинг умумий ривожланиши, иш жараёни ва йигитларнинг меҳнаткашлиги Винисиуснинг қарорига ижобий таъсир кўрсатганини қўшимча қилди.
…