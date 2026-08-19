Жозе Моуринью Винисиус Жуниорни Арсеналга ўтишдан қандай тўхтатгани ҳақида гапирди

·2·Спорт
Жозе Моуринью Винисиус Жуниорни Арсеналга ўтишдан қандай тўхтатгани ҳақида гапирди

Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью бразилиялик ҳужумчи Винисиус Жуниорни клубда қолишга ва шартномани узайтиришга кўндиргани ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Ушбу воқеа футбол оламида катта шов-шувларга сабаб бўлди, чунки футболчининг амалдаги битими якунига этиб бораётган эди ва Англия Премер-лигаси вакиллари вазиятдан фойдаланишга ҳаракат қилганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Винисиус Жуниорнинг Мадрид клуби билан амалдаги шартномаси сўнгги 12 ойлик босқичига кирган ва томонлар ўртасидаги музокаралар қиш ойларида бироз секинлашганди. Бу ҳолатдан дарҳол фойдаланишга интилган Англия чемпиони Арсенал футболчининг вакиллари билан алоқага чиқиб, трансферни амалга оширишга умид қилганди. Микел Артета жамоанинг ҳужум чизиғини айнан бразилиялик иқтидор эгаси билан кучайтирмоқчи эди.

Моуриньюнинг ҳал қилувчи суҳбати

Эл Чирингуито нашрига берган интервюсида Жозе Моуринью футболчини Мадридда қолишга ишонтиришдаги ўрни ҳақида тўхталиб ўтди. Португалиялик мутахассис шартноманинг узайтирилиши фақат унинг хизмати эмаслигини, балки футболчининг ўзи Реал Мадридга чин дилдан боғланиб қолганини таъкидлади.

Шунга қарамай, бош мураббий футболчи билан юзма-юз ва очиқ суҳбат ўтказганини тан олди. Моуринью Винисиусга қилинган мурожаат тафсилотларини очиб берар экан, унга клубни тарк этиш мантиқсиз эканини тушунтирганини айтди.

Кетиш арзимайди

Жозе Моуринью футболчига қаратилган сўзларини қуйидагича эслади: 'Вини, қаерга бормоқчисан? Сен фақат Бразилияда бўлгансан ва фақат Реал Мадридни танийсан... Реал Мадридни фақат уни тарк этганингдагина тушунасан. Кетганингда ҳақиқий Реал Мадрид нима эканини англаб етасан. Кетма, бу бунга арзимайди'.

Футболчи якунда қарийб олти йиллик янги шартнимо имзолади ва 2032-йилгачақи муддатгақи Испания грандида қоладиган бўлди. Жозе Моуринью жамоанинг умумий ривожланиши, иш жараёни ва йигитларнинг меҳнаткашлиги Винисиуснинг қарорига ижобий таъсир кўрсатганини қўшимча қилди.

Жозе МоуриньюВинисиус ЖуниорРеал МадридАрсеналТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ян Диоманде Реал Мадрид сафига 125 миллион евро эвазига ўтдиЯн Диоманде Реал Мадрид сафига 125 миллион евро эвазига ўтдиБугун, 13:19Жозе Моуриню Родри трансфери ва Реал Мадриднинг қизиқишига изоҳ бердиЖозе Моуриню Родри трансфери ва Реал Мадриднинг қизиқишига изоҳ бердиБугун, 12:57Реал Мадрид ва Родри трансфери: Жозе Моуриню нима дейдиРеал Мадрид ва Родри трансфери: Жозе Моуриню нима дейдиБугун, 12:38Ювентус Артур Мелонинг шартномасини муддатидан олдин бекор қилмоқчиЮвентус Артур Мелонинг шартномасини муддатидан олдин бекор қилмоқчиБугун, 12:33Хавьер Мендес Махачев ва Нурмагомедов ўртасидаги фарқларни очиқлади...Хавьер Мендес Махачев ва Нурмагомедов ўртасидаги фарқларни очиқлади...Бугун, 12:30Моуринью «Реал»нинг трансфер режасига аниқлик киритди...Моуринью «Реал»нинг трансфер режасига аниқлик киритди...Бугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди