Тўйдан беш ой ўтиб ўлган келин ишида янги тафсилотлар очиқланди

·48·Дунё
Тўйдан беш ой ўтиб ўлган келин ишида янги тафсилотлар очиқланди
Қисқача

Ҳиндистонда 33 ёшли модел ва актриса Твиша Шарманинг ўлими бўйича эри Самарт Сингҳ ва қайнонаси Гирибала Сингҳга ўз жонига қасд қилишга ундаш ҳамда шафқациз муносабат билан боғлиқ айбловлар қўйилди. Твиша 12 май куни тўйидан беш ой ўтиб, Бхопал шаҳридаги эрининг уйида вафот этган, КБИ эса судга 600 саҳифалик айблов хулосасини тақдим этган.

Ҳиндистонда 33 ёшли модель ва актриса Твиша Шарманинг ўлими бўйича унинг эри ва қайнонасига расмий айбловлар қўйилди. Твиша тўйидан атиги беш ой ўтиб, 12 май куни Бхопал шаҳридаги эрининг уйида вафот этган эди.

Унинг ўлими мамлакатда катта шов-шувга сабаб бўлиб, воқеа қотиллик ёки ўз жонига қасд қилиш бўлгани ҳақида турли қарашлар билдирилди.

Марказий тергов бюроси — CBI судга тақдим этган 600 саҳифалик айблов хулосида Твишанинг эри Самарт Сингҳ ва қайнонаси, нафақадаги судья Гирибала Сингҳга «ўз жонига қасд қилишга ундаш» ва «шафқатсиз муносабат» билан боғлиқ айбловлар қўйилганини маълум қилди. Улар эса айбловларни рад этмоқда.

Твишанинг ота-онаси ва яқинлари уни эри ва қайнонаси сеп талаблари туфайли тазйиққа учратгани ва ўлдирилганини даъво қилган. Гирибала эса бу иддаоларни асоссиз деб атаб, Твишада руҳий саломатлик билан боғлиқ муаммолар бўлганини ва у ўз жонига қасд қилганини айтган.

CBI маълумотларига кўра, никоҳдан кейин Самарт Твишага бир неча марта руҳий босим ўтказган ва ҳақоратомуз сўзлар ишлатган. Терговда Гирибала ҳам ўғлини келинига нисбатан руҳий тазйиқ ўтказишга ундагани қайд этилган.

An’anaviy hind liboslaridagi kelin va kuyov to'y marosimida tasvirlangan.

Твишанинг оиласи эса асосий келишмовчилик апрель ойида, у ҳомиладор бўлганидан кейин бошланганини айтган. Уларнинг даъвосига кўра, эри ва қайнонаси ҳомила бошқа эркакдан эканини айтган ҳамда уни ҳомиладорликни тўхтатишга мажбурлаган. Гирибала буни рад этиб, абортни Твишанинг ўзи хоҳлаганини билдирган.

Твиша 2012 йилда Пуна шаҳридаги гўзаллик танловида ғолиб чиқиб, «Miss Pune» унвонини олган. У реклама лойиҳаларида, телугу тилидаги фильмда иштирок этган, кейинчалик хусусий компанияларда маркетинг мутахассиси бўлиб ишлаган.

CBI маълумотларига кўра, Твиша Самарт билан 2025 йил февраль ойида танишув иловаси орқали танишган ва улар декабрь ойида турмуш қурган.

Твишанинг ўлимидан кейин Гирибаланинг журналистларга берган интервьюси ҳам катта баҳсларга сабаб бўлди. У келинининг руҳий ҳолати ҳақида гапириб, уни «либерал» деб атаган. Бу баёнотлардан сўнг Твишанинг отаси уни қизининг обрўсига путур етказишга уринишда айблаган.

Айни пайтда тергов давом этмоқда. CBI янги далиллар пайдо бўлса, ишга бошқа шахслар ҳам жалб қилиниши ва қўшимча айбловлар қўйилиши мумкинлигини билдирган.

Твиша ШармаБхопалМарказий тергов бюросиСамарт СингхГирибала Сингх
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Малика Диана ҳақидаги янги китобда укаси кутилмаган ҳақиқатни айтдиМалика Диана ҳақидаги янги китобда укаси кутилмаган ҳақиқатни айтдиБугун, 13:09Украина собиқ Мудофаа вазири шов-шувли сайлов чақириғи билан чиқдиУкраина собиқ Мудофаа вазири шов-шувли сайлов чақириғи билан чиқдиБугун, 11:04Кулеба Москва билан музокаралар нега барбод бўлганини очиқладиКулеба Москва билан музокаралар нега барбод бўлганини очиқладиБугун, 08:54«Бўғиб ўлдириш»: Трамп Эрон билан музокараларни бутунлай тўхтатишга буйруқ берди«Бўғиб ўлдириш»: Трамп Эрон билан музокараларни бутунлай тўхтатишга буйруқ бердиБугун, 08:48«Банк картаси тузоғи»: Туркияда 10 нафарга яқин ўзбекистонлик қамоқ хавфи остида«Банк картаси тузоғи»: Туркияда 10 нафарга яқин ўзбекистонлик қамоқ хавфи остидаБугун, 08:36«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилди«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилдиБугун, 08:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди