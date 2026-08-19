Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди

·19·Авто
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Қисқача

Hyundai компанияси ўзининг энг кўп сотиладиган кроссовери Tucson моделининг бешинчи авлодини расман тақдим этди. Янги Tucson Арт оф Стеел консепсияси асосидаги тик силует, Ҳ ҳарфини эслатувчи ёритиш чизиқлари ва офф-роад услубидаги элементларга эга бўлди. Автомобил узунлиги 4700 миллиметрга, ғилдирак базаси эса 2785 миллиметрга етиб, К-сегментидан Д-сегментига ўтди ва Skoda Kodiaq, Honda КР-В ҳамда Renault Аустрал билан рақобатлашади.

Кореянинг Hyundai компанияси ўзининг энг кўп сотиладиган кроссовери — Tucson моделининг бешинчи авлодини расман тақдим этди. Автомобил бозорда жиддий ўзгаришларга юз тутиб, янада йириклашди ва ўзгача дизайн ечимига эга бўлди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод автомобили ўзининг харидорлар орасида машҳурлиги бўйича етакчи бўлган ўтмишдошига нисбатан анча жасур ва пишиқ кўринишга келтирилган. Ҳозирги кунда ушбу кроссовер Буюк Британиянинг энг кўп сотиладиган ўнталигидан тўрт йил давомида тушмагани ва 2025-йилда дунё бўйича еттинчи ўринни эгаллагани унинг нақадар муваффақиятли лойиҳа эканини кўрсатади. Toyota RAV4 моделининг асосий рақобатчиси саналган бу автомобил бренднинг янги дизайн тилида бажарилган.

Янги ташқи кўриниш ва ўлчамлар

Ташқи дизайндаги туб ўзгаришлар Hyundai томонидан жорий этилаётган Арт оф Стеел концепциясига асосланади. Ушбу услуб иккинчи авлод Нехо моделида қўлланилган бўлиб, келгуси йилларда компаниянинг барча қаторига татбиқ этилиши режалаштирилган. Янги Tucson олдинги авлоднинг юмшоқ чизиқларидан воз кечиб, тик ва икки ҳажмли силуэтга эга бўлди.

Кроссовернинг асосий эътиборни тортувчи жиҳатларидан бири бу унинг ёритиш тизимидир. Олд ва орқа қисмларда Ҳ ҳарфини эслатувчи юпқа ёруғлик чизиғи ҳамда вертикал кундузги чироқлар ўрнатилган. Шунингдек, бўртиб чиққан ғилдирак аркалари, пастки қисмдаги ҳимоя қопламалари ва бамперлардаги махсус элементлар автомобилга ҳақиқий офф-роад характерини беради.

Салондаги қулайликлар ва кенгайтирилган макон

Янги Hyundai Tucson аввалгисига қараганда сезиларли даражада катталашди. Унинг узунлиги 4700 миллиметрни ташкил этиб, бу амалдаги версиядан нақ 180 миллиметрга узунроқдир. Ўлчамларнинг бундай ўсиши кроссоверни К-сегментидан Д-сегментига ўтказди ва энди у Skoda Kodiaq, Honda КР-В ҳамда Renault Аустрал каби моделлар билан бевосита рақобатлашади.

Ғилдирак базаси 100 миллиметрга кенгайиб, 2785 миллиметрни ташкил қилди. Компаниянинг таъкидлашича, бу синфдаги энг яхши ички макон ҳажмини таъминлайди. Иккинчи қатордаги йўловчилар учун бош қисми 29 миллиметрга ошган, орқа эшиклар эса кенгроқ очилиб, салонига чиқиб-тушишни осонлаштирган.

Автомобилнинг ички қисми ҳам тубдан ўзгартирилди. Иониқ 3 модели услубида ишланган минималистик салон марказидан йирик сенсорли экран жой олган. Рул чамбарининг устида жойлашган юпқа рақамли дисплей эса ҳайдовчининг диққатини йўлдан чалғитмасликка мўлжалланган. Ҳозирча Hyundai янги Tucson учун қандай двигателлар тақдим этилишини ошкор этгани йўқ. Эслатиб ўтамиз, амалдаги автомобил оддий бензинли мотор, шунингдек, оддий, тўлиқ ва плагин-гидрид турларини таклиф этиб келмоқда.

HyundaiTucsonКроссоверАвтомобилЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британияда кабинасиз ва автоном юк автомобили яратилмоқдаБуюк Британияда кабинасиз ва автоном юк автомобили яратилмоқдаБугун, 11:53Геррй МкГоверн Range Rover давридан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиГеррй МкГоверн Range Rover давридан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиБугун, 10:51BMW гуруҳи таркибидаги Mini брендининг келажаги остидаги саволларBMW гуруҳи таркибидаги Mini брендининг келажаги остидаги саволларБугун, 09:56Porsche мухлислари учун афсонавий Мезгер двигатели тарихиPorsche мухлислари учун афсонавий Мезгер двигатели тарихиКеча, 18:53Буюк Британия автосаноати ЗEV мандатини юмшатишни талаб қилмоқдаБуюк Британия автосаноати ЗEV мандатини юмшатишни талаб қилмоқдаКеча, 15:59BYD Милан дизайн маркази орқали Европа бозорини забт этмоқчиBYD Милан дизайн маркази орқали Европа бозорини забт этмоқчиКеча, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар