Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai компанияси ўзининг энг кўп сотиладиган кроссовери Tucson моделининг бешинчи авлодини расман тақдим этди. Янги Tucson Арт оф Стеел консепсияси асосидаги тик силует, Ҳ ҳарфини эслатувчи ёритиш чизиқлари ва офф-роад услубидаги элементларга эга бўлди. Автомобил узунлиги 4700 миллиметрга, ғилдирак базаси эса 2785 миллиметрга етиб, К-сегментидан Д-сегментига ўтди ва Skoda Kodiaq, Honda КР-В ҳамда Renault Аустрал билан рақобатлашади.
Кореянинг Hyundai компанияси ўзининг энг кўп сотиладиган кроссовери — Tucson моделининг бешинчи авлодини расман тақдим этди. Автомобил бозорда жиддий ўзгаришларга юз тутиб, янада йириклашди ва ўзгача дизайн ечимига эга бўлди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод автомобили ўзининг харидорлар орасида машҳурлиги бўйича етакчи бўлган ўтмишдошига нисбатан анча жасур ва пишиқ кўринишга келтирилган. Ҳозирги кунда ушбу кроссовер Буюк Британиянинг энг кўп сотиладиган ўнталигидан тўрт йил давомида тушмагани ва 2025-йилда дунё бўйича еттинчи ўринни эгаллагани унинг нақадар муваффақиятли лойиҳа эканини кўрсатади. Toyota RAV4 моделининг асосий рақобатчиси саналган бу автомобил бренднинг янги дизайн тилида бажарилган.
Янги ташқи кўриниш ва ўлчамларТашқи дизайндаги туб ўзгаришлар Hyundai томонидан жорий этилаётган Арт оф Стеел концепциясига асосланади. Ушбу услуб иккинчи авлод Нехо моделида қўлланилган бўлиб, келгуси йилларда компаниянинг барча қаторига татбиқ этилиши режалаштирилган. Янги Tucson олдинги авлоднинг юмшоқ чизиқларидан воз кечиб, тик ва икки ҳажмли силуэтга эга бўлди.
Кроссовернинг асосий эътиборни тортувчи жиҳатларидан бири бу унинг ёритиш тизимидир. Олд ва орқа қисмларда Ҳ ҳарфини эслатувчи юпқа ёруғлик чизиғи ҳамда вертикал кундузги чироқлар ўрнатилган. Шунингдек, бўртиб чиққан ғилдирак аркалари, пастки қисмдаги ҳимоя қопламалари ва бамперлардаги махсус элементлар автомобилга ҳақиқий офф-роад характерини беради.
Салондаги қулайликлар ва кенгайтирилган маконЯнги Hyundai Tucson аввалгисига қараганда сезиларли даражада катталашди. Унинг узунлиги 4700 миллиметрни ташкил этиб, бу амалдаги версиядан нақ 180 миллиметрга узунроқдир. Ўлчамларнинг бундай ўсиши кроссоверни К-сегментидан Д-сегментига ўтказди ва энди у Skoda Kodiaq, Honda КР-В ҳамда Renault Аустрал каби моделлар билан бевосита рақобатлашади.
Ғилдирак базаси 100 миллиметрга кенгайиб, 2785 миллиметрни ташкил қилди. Компаниянинг таъкидлашича, бу синфдаги энг яхши ички макон ҳажмини таъминлайди. Иккинчи қатордаги йўловчилар учун бош қисми 29 миллиметрга ошган, орқа эшиклар эса кенгроқ очилиб, салонига чиқиб-тушишни осонлаштирган.
Автомобилнинг ички қисми ҳам тубдан ўзгартирилди. Иониқ 3 модели услубида ишланган минималистик салон марказидан йирик сенсорли экран жой олган. Рул чамбарининг устида жойлашган юпқа рақамли дисплей эса ҳайдовчининг диққатини йўлдан чалғитмасликка мўлжалланган. Ҳозирча Hyundai янги Tucson учун қандай двигателлар тақдим этилишини ошкор этгани йўқ. Эслатиб ўтамиз, амалдаги автомобил оддий бензинли мотор, шунингдек, оддий, тўлиқ ва плагин-гидрид турларини таклиф этиб келмоқда.
…