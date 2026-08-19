Ян Диоманде Реал Мадрид сафига 125 миллион евро эвазига ўтди
Реал Мадрид РБ Леипзигнинг 19 ёшли қанот ҳужумчиси Ян Диомандени бонусларсиз 125 миллион евро эвазига сотиб олди ва шартнома 2033-йил ёзигача мўлжалланган. Трансфер келишувига яна 15 миллион евро миқдоридаги бонуслар ҳам киритилган. Ян Диоманде аввал Леганес сафида 10 та ўйин ўтказиб, кейин РБ Леипзигда Бундеслиганинг энг яхши дебютанти совринини қўлга киритган ва жамоасининг чемпионатда учинчи ўринни эгаллашига ҳисса қўшган.
Мадриднинг Реал клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли харидни амалга оширди. ФоурФоурТво нашри тарқатган маълумотларга кўра, қироллик клуби РБ Леипзиг жамоасининг 19 ёшли иқтидорли қанот ҳужумчиси Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олди. Ушбу трансфер қиймати бонусларсиз бошланғич тарзда 125 миллион еврони ташкил этиб, келишув шартлари 2033-йил ёзигача мўлжалланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Келиб чиқиши Кот-дъИвуар миллий терма жамоасига бориб тақаладиган ёш футболчининг сўнгги икки йилдаги профессионал ўсиши ҳақиқий сенсацияга айланди. Кўплаб европалик грандлар ва MLS вакиллари эътиборидан четда қолган ўйинчи Пари Сен-Жермен ҳамда Ливерпул жамоаларининг қаттиқ рақобатига қарамай, охир-оқибат Мадридни танлади. Трансфер суммасига қўшимча равишда яна 15 миллион евро миқдорида бонуслар ҳам кўзда тутилган.
АҚШдаги қийин синовлар ва MLS эътиборсизлигиФутболчининг фаолиятидаги дастлабки қадамлар осон кечмагани эътиборга молик. Атиги 15 ёшида АҚШга ёлғиз учиб борган Ян Диоманде Флорида штатидаги ДМE Академиясига қабул қилинган. Инглиз тилини билмаса-да, у қисқа фурсатда мослашиб, ярим профессионал АС Френзи жамоасини 2023-йилги УПСЛ чемпионлигига олиб чиққан эди.
Бироқ, ўша пайтда маҳаллий Орландо Ситй клуби мураббийлари ва скаутлари ёш иқтидор эгасига эътибор қаратишмаган. Мураббий Тодд Эасонинг сўзларига кўра, у Орландо Ситй вакилларига истиқболли ўйинчи ҳақида бир неча бор маълумот бериб, уни Б жамоа машғулотларига таклиф қилишни сўраган, бироқ клуб мутасаддилари доимий равишда ортга суришган. Оқибатда АҚШ клуби мазкур трансфер имкониятини бой берди.
Европадаги порлоқ давр ва Бундеслигадаги муваффақиятТалабалик визаси муддати тугагач, АҚШдан ватани Абиджанга қайтишга мажбур бўлган футболчи учун Европа эшиклари кейинчалик очилди. 2024-йил охирида уни Испаниянинг Леганес клуби ўз сафига қўшиб олди. Ушбу жамоа сафида атиги ўнта ўйин ўтказган Ян Диомандени Германиянинг РБ Леипзиг клуби 20 миллион евро эвазига сотиб олди.
Бундеслигада дарҳол ўзини кўрсата олган қанот ҳужумчиси мавсумнинг энг яхши дебютанти (Роокие оф те Сеасон) совринини қўлга киритди ва РБ Леипзиг жамоасининг чемпионатда учинчи ўринни эгаллашига катта ҳисса қўшди. Шунингдек, у Кот-дъИвуар миллий терма жамоаси сафида Африка Миллатлар кубогида ва жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида ҳам муваффақиятли тўп сурди.
…