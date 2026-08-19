Ян Диоманде Реал Мадрид сафига 125 миллион евро эвазига ўтди

·17·Спорт
Ян Диоманде Реал Мадрид сафига 125 миллион евро эвазига ўтди
Қисқача

Реал Мадрид РБ Леипзигнинг 19 ёшли қанот ҳужумчиси Ян Диомандени бонусларсиз 125 миллион евро эвазига сотиб олди ва шартнома 2033-йил ёзигача мўлжалланган. Трансфер келишувига яна 15 миллион евро миқдоридаги бонуслар ҳам киритилган. Ян Диоманде аввал Леганес сафида 10 та ўйин ўтказиб, кейин РБ Леипзигда Бундеслиганинг энг яхши дебютанти совринини қўлга киритган ва жамоасининг чемпионатда учинчи ўринни эгаллашига ҳисса қўшган.

Мадриднинг Реал клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли харидни амалга оширди. ФоурФоурТво нашри тарқатган маълумотларга кўра, қироллик клуби РБ Леипзиг жамоасининг 19 ёшли иқтидорли қанот ҳужумчиси Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олди. Ушбу трансфер қиймати бонусларсиз бошланғич тарзда 125 миллион еврони ташкил этиб, келишув шартлари 2033-йил ёзигача мўлжалланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Келиб чиқиши Кот-дъИвуар миллий терма жамоасига бориб тақаладиган ёш футболчининг сўнгги икки йилдаги профессионал ўсиши ҳақиқий сенсацияга айланди. Кўплаб европалик грандлар ва MLS вакиллари эътиборидан четда қолган ўйинчи Пари Сен-Жермен ҳамда Ливерпул жамоаларининг қаттиқ рақобатига қарамай, охир-оқибат Мадридни танлади. Трансфер суммасига қўшимча равишда яна 15 миллион евро миқдорида бонуслар ҳам кўзда тутилган.

АҚШдаги қийин синовлар ва MLS эътиборсизлиги

Футболчининг фаолиятидаги дастлабки қадамлар осон кечмагани эътиборга молик. Атиги 15 ёшида АҚШга ёлғиз учиб борган Ян Диоманде Флорида штатидаги ДМE Академиясига қабул қилинган. Инглиз тилини билмаса-да, у қисқа фурсатда мослашиб, ярим профессионал АС Френзи жамоасини 2023-йилги УПСЛ чемпионлигига олиб чиққан эди.

Бироқ, ўша пайтда маҳаллий Орландо Ситй клуби мураббийлари ва скаутлари ёш иқтидор эгасига эътибор қаратишмаган. Мураббий Тодд Эасонинг сўзларига кўра, у Орландо Ситй вакилларига истиқболли ўйинчи ҳақида бир неча бор маълумот бериб, уни Б жамоа машғулотларига таклиф қилишни сўраган, бироқ клуб мутасаддилари доимий равишда ортга суришган. Оқибатда АҚШ клуби мазкур трансфер имкониятини бой берди.

Европадаги порлоқ давр ва Бундеслигадаги муваффақият

Талабалик визаси муддати тугагач, АҚШдан ватани Абиджанга қайтишга мажбур бўлган футболчи учун Европа эшиклари кейинчалик очилди. 2024-йил охирида уни Испаниянинг Леганес клуби ўз сафига қўшиб олди. Ушбу жамоа сафида атиги ўнта ўйин ўтказган Ян Диомандени Германиянинг РБ Леипзиг клуби 20 миллион евро эвазига сотиб олди.

Бундеслигада дарҳол ўзини кўрсата олган қанот ҳужумчиси мавсумнинг энг яхши дебютанти (Роокие оф те Сеасон) совринини қўлга киритди ва РБ Леипзиг жамоасининг чемпионатда учинчи ўринни эгаллашига катта ҳисса қўшди. Шунингдек, у Кот-дъИвуар миллий терма жамоаси сафида Африка Миллатлар кубогида ва жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида ҳам муваффақиятли тўп сурди.

Реал МадридЯн ДиомандеРБ ЛеипзигТрансферЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Микел Артета Арсенал билан тарихий натижани такрорламоқчиМикел Артета Арсенал билан тарихий натижани такрорламоқчиБугун, 13:50Жозе Моуринью Винисиус Жуниорни Арсеналга ўтишдан қандай тўхтатгани ҳақида гапирдиЖозе Моуринью Винисиус Жуниорни Арсеналга ўтишдан қандай тўхтатгани ҳақида гапирдиБугун, 13:39Жозе Моуриню Родри трансфери ва Реал Мадриднинг қизиқишига изоҳ бердиЖозе Моуриню Родри трансфери ва Реал Мадриднинг қизиқишига изоҳ бердиБугун, 12:57Реал Мадрид ва Родри трансфери: Жозе Моуриню нима дейдиРеал Мадрид ва Родри трансфери: Жозе Моуриню нима дейдиБугун, 12:38Ювентус Артур Мелонинг шартномасини муддатидан олдин бекор қилмоқчиЮвентус Артур Мелонинг шартномасини муддатидан олдин бекор қилмоқчиБугун, 12:33Хавьер Мендес Махачев ва Нурмагомедов ўртасидаги фарқларни очиқлади...Хавьер Мендес Махачев ва Нурмагомедов ўртасидаги фарқларни очиқлади...Бугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди