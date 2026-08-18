Колумбияда кучли зилзила пайтида шифокорлар ҳаётини хавфга қўйиб чақолоқларни қутқариб қолишди

·14·Дунё
Колумбияда кучли зилзила пайтида шифокорлар ҳаётини хавфга қўйиб чақолоқларни қутқариб қолишди
Қисқача

Колумбияда 7,4 балли зилзила вақтида шифокор Герман Андрес Сомояр ва унинг жамоаси Клиника Панамерикана шифохонасидаги янги туғилган чақалоқларни евакуация қилди. Жами 10 нафар чақалоқ хавфсиз ҳудудга олиб чиқилди. Герман Андрес Сомояр қутқарувдаги муваффақиятни бутун тиббиёт жамоасининг меҳнати билан боғлади.

Колумбияда кучли 7,4 балли зилзила вақтида шифокор Герман Андрес Сомояр ва унинг жамоаси ҳаётини хавф остига қўйиб, янги туғилган чақалоқларни шифохонадан эвакуация қилди.

Энг нозик беморлар хавфсиз жойга олиб чиқилди

Зилзила Апартадо шаҳридаги Clínica Panamericana шифохонасига ҳам таъсир қилган. Ваҳима ва хавфли вазиятга қарамай, тиббиёт ходимлари чақалоқларни имкон қадар тез ва эҳтиёткорлик билан хавфсиз ҳудудга олиб чиқишга киришган.

Жами 10 нафар янги туғилган чақалоқ муваффақиятли эвакуация қилинган.

“Бу фақат менинг ишим эмас”

Шифокор Герман Андрес Сомояр қутқарувдаги ҳиссасини алоҳида кўрсатишдан кўра, бутун тиббиёт жамоасининг меҳнатини таъкидлаган.

Унинг фикрича, бундай вазиятда ҳар бир ходимнинг ҳаракати муҳим бўлган. Зилзила каби фавқулодда вазиятларда ўзини ҳимоя қила олмайдиган инсонларни асраш катта жасорат талаб қилади.

10 нафар чақалоқнинг хавфсиз жойга олиб чиқилгани эса шифокорлар жамоасининг фидойилиги ва инсон ҳаётига бўлган масъулиятини яна бир бор кўрсатди.

КолумбияГерман Андрес СомоярКлиника ПанамериканаАпартадо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Америкалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиАмерикалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиБугун, 09:31Яна оила қурди: Роберто Карлоснинг рафиқаси ким ва тўй қачон бўлиб ўтган?Яна оила қурди: Роберто Карлоснинг рафиқаси ким ва тўй қачон бўлиб ўтган?Бугун, 08:0013 ёшли она суд орқали фарзандини қайтариб олди13 ёшли она суд орқали фарзандини қайтариб олдиБугун, 02:0213 йил кўрмаган аёл зарбадан сўнг яна кўра бошлади13 йил кўрмаган аёл зарбадан сўнг яна кўра бошладиБугун, 01:34Ражанпурда 1,8 миллион рупийга сотилган ноёб эчки байрам билан кузатилдиРажанпурда 1,8 миллион рупийга сотилган ноёб эчки байрам билан кузатилдиБугун, 00:07Японияда аёл 2,7 миллион долларлик сохта буюртма бердиЯпонияда аёл 2,7 миллион долларлик сохта буюртма бердиБугун, 00:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди