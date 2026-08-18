Солиқ қарзига бефарқ бўлманг ...

·0·Жамият
Солиқ қарзига бефарқ бўлманг ...

Мажбурий ижро бюроси Қорақалпоғистон Республикаси бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлимлари томонидан солиқ қарздорликларини ундириш борасида бир қатор ишлар амалга оширилди.

Таҳлилларга кўра, жорий йилнинг ўтган даврида, солиқ қарздорлигини ундиришга оид жами 627 млрд. 212 млн. сўмлик 22 773 та ижро ҳужжатларининг ижроси таъминланиб, шундан амалда 312 млрд. 742 млн. сўм ундирилган.

Масалан, Бюронинг Элликқалъа туман бўлим иш юритувидаги Қорақалпоғистон Республикаси Давлат солиқ бошқармасининг қарорига асосан қарздор "C.C. MENOR" МЧЖдан давлат фойдасига жами 9 млрд. 542 млн. сўм солиқ қарзини ундириш белгиланган.

Ушбу қарорнинг ижросини таъминлаш мақсадида олиб борилган мажбурий ижро ҳаракатлари натижасида 9 млрд. 542 млн. сўм солиқ қарздорлиги ундирилиб, давлат бюджетига йўналтирилган.

Бундан ташқари, қолдиқдаги ижро ҳужжатларнинг ижросини таъминлаш мақсадида қарздорларга тегишли 80 млрд. 219 млн. сўмлик 467 та мол-мулклар хатланиб, шундан 28 млрд. 170 млн. сўмлик 59 таси аукцион савдоларига чиқарилиши таъминланган. Бу борадаги тадбирлар давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бошқарув сервис компанияси (БСК) фойдасига қарздорликлар ундирилмоқда Бошқарув сервис компанияси (БСК) фойдасига қарздорликлар ундирилмоқда Бугун, 08:05Кўп қаватли уйларда яшовчилар учун "янги қоида"лар жорий этилдиКўп қаватли уйларда яшовчилар учун "янги қоида"лар жорий этилдиКеча, 23:017,9 фоизлик пасайиш: Ўзбекистонда чақалоқлар сони нега камаймоқда?7,9 фоизлик пасайиш: Ўзбекистонда чақалоқлар сони нега камаймоқда?Кеча, 22:20Супер-контракт нархлари очиқланди: Энг қиммат ва энг арзон йўналишлар қайсилар?Супер-контракт нархлари очиқланди: Энг қиммат ва энг арзон йўналишлар қайсилар?Кеча, 21:19Отга тилла тиш қўйилди: видео тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиОтга тилла тиш қўйилди: видео тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиКеча, 14:09Самарқандда Mercedes-Benz тез ёрдам машинасига йўл бермадиСамарқандда Mercedes-Benz тез ёрдам машинасига йўл бермадиКеча, 13:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди