Mercedes-Benz C-Class янгиланди ва дизел двигателларини сақлаб қолди
Mercedes-Benz C-Class модели янгиланган двигателлар, ташқи кўриниш ва технологик ўзгаришлар билан бензин ҳамда дизел қувватида қолмоқда. Автомобил уч юлдузли оптика, радиатор панжараси атрофидаги қўшимча ёритиш тизими ва янги рул чамбарагига эга бўлди. 12.3 дюймли рақамли асбоблар панели ҳамда 11.9 дюймли сенсорли экран тўртинчи авлод МБУХ интерфейсида ишлайди ва ChatGPT, Google Gemini ҳамда Microsoft Bing технологияларини қўллаб-қувватлайди.
Ixbt.com маълумотига кўра, Mercedes-Benz C-Class модели қаттиқлашиб бораётган экологик талабларга мослаштирилган янгиланган двигателлар, шунингдек, ташқи кўриниш ҳамда технологик ўзгаришлар билан бойитилиб, бензин ва дизел қувватида қолмоқда. Немис автозаводи томонидан “мини S-Class” сифатида таърифланаётган ушбу машина электромобилларга хос бўлган уч юлдузли оптика ва радиатор панжараси атрофидаги қўшимча ёритиш тизимига эга бўлди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Мазкур ташқи ўзгаришлар моделни бренднинг электр версияларига яқинлаштиради. Эслатиб ўтамиз, EQE ва EQS моделлари савдоси кутилганидан паст бўлганидан сўнг, компания ўзининг электр ва анъанавий автомобиллари учун алоҳида дизайн яратиш даврини якунлади. Шунга ўхшаш стратегияни BMW ҳам ўзининг келгуси ички ёнув двигателли 3 Сериес ва электр i3 моделларида қўлламоқда.
Ташқи дизайн ва ўзига хосликларГарчи умумий услуб янгиланган бўлса-да, қайта кўриб чиқилган C-Class батареяли муқобилидан яққол фарқ қилади. Автомобил ўзининг электромобил версиясига қараганда пастроқ ўрнашган ва том чизиғи бироз камроқ қияликка эга. Шунингдек, универсал (эстате) версияси янги тормоз чироқларига эга бўлмагани эътиборга молик.
Mercedes-Benz таъкидлашича, янги дизайн GLC кроссовери ҳамда вазминроқ кўринишдаги E-Class ва Mercedes-Benz S-Class моделларига нисбатан унинг спорт характерини янада кучайтиришга қаратилган. Салондаги янгиланишлар эса фойдаланувчилар учун янада қулайлик яратишни мақсад қилган.
Салондаги технологик янгиликлар ва интерфейсАвтомобил салонида круиз-назорат ҳамда овоз тизимини бошқариш учун жисмоний тугмалар ва айланма даста қайтарилган янги рул чамбараси ўрнатилди. 12.3 дюймли рақамли асбоблар панели ва 11.9 дюймли сенсорли экран ўз жойида қолган бўлса-да, улар энди тўртинчи авлод МБУХ интерфейсида ишлайди.
Янги интерфейс ChatGPT, Google Gemini ва Microsoft Bing сунъий интеллект технологияларини қўллаб-қувватлайдиган овозли ёрдамчини ўз ичига олади. Бу ҳайдовчига олдингига қараганда анча мураккаб саволларга жавоб олиш имкониятини тақдим этади.
Двигателлар қатори ва Эуро 7 стандартлариДвигателлар линияси ташқи кўринишидан ўзгармагандек туюлса-да, ҳар бир қувват агрегати келгуси Эуро 7 экологик стандартига мослашиш учун тубдан қайта ишланди. Улар 48 вольтли юмшоқ гидрид (милд-ҳйбрид) тизими томонидан қувватланадиган турбкомпрессор учун янги электр компрессорига эга бўлиб, бу турболагни камайтириши айтилмоқда.
Барча модификацияларда қувват ва айланиш моменти оширилган. Жумладан, энг юқори версия бўлган C300e плуг-ин гидриди фақат электр қуввати ёрдамида 71 мил масофани босиб ўта олади. Шунингдек, қаторга тўсоф бензинли, дизел двигателли ҳамда “де” индексе эга бўлган дизел-гидрид версиялар ҳам киритилган.
…