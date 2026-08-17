Mercedes-Benz C-Class янгиланди ва дизел двигателларини сақлаб қолди

·13·Авто
Mercedes-Benz C-Class янгиланди ва дизел двигателларини сақлаб қолди
Қисқача

Mercedes-Benz C-Class модели янгиланган двигателлар, ташқи кўриниш ва технологик ўзгаришлар билан бензин ҳамда дизел қувватида қолмоқда. Автомобил уч юлдузли оптика, радиатор панжараси атрофидаги қўшимча ёритиш тизими ва янги рул чамбарагига эга бўлди. 12.3 дюймли рақамли асбоблар панели ҳамда 11.9 дюймли сенсорли экран тўртинчи авлод МБУХ интерфейсида ишлайди ва ChatGPT, Google Gemini ҳамда Microsoft Bing технологияларини қўллаб-қувватлайди.

Ixbt.com маълумотига кўра, Mercedes-Benz C-Class модели қаттиқлашиб бораётган экологик талабларга мослаштирилган янгиланган двигателлар, шунингдек, ташқи кўриниш ҳамда технологик ўзгаришлар билан бойитилиб, бензин ва дизел қувватида қолмоқда. Немис автозаводи томонидан “мини S-Class” сифатида таърифланаётган ушбу машина электромобилларга хос бўлган уч юлдузли оптика ва радиатор панжараси атрофидаги қўшимча ёритиш тизимига эга бўлди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Мазкур ташқи ўзгаришлар моделни бренднинг электр версияларига яқинлаштиради. Эслатиб ўтамиз, EQE ва EQS моделлари савдоси кутилганидан паст бўлганидан сўнг, компания ўзининг электр ва анъанавий автомобиллари учун алоҳида дизайн яратиш даврини якунлади. Шунга ўхшаш стратегияни BMW ҳам ўзининг келгуси ички ёнув двигателли 3 Сериес ва электр i3 моделларида қўлламоқда.

Ташқи дизайн ва ўзига хосликлар

Гарчи умумий услуб янгиланган бўлса-да, қайта кўриб чиқилган C-Class батареяли муқобилидан яққол фарқ қилади. Автомобил ўзининг электромобил версиясига қараганда пастроқ ўрнашган ва том чизиғи бироз камроқ қияликка эга. Шунингдек, универсал (эстате) версияси янги тормоз чироқларига эга бўлмагани эътиборга молик.

Mercedes-Benz таъкидлашича, янги дизайн GLC кроссовери ҳамда вазминроқ кўринишдаги E-Class ва Mercedes-Benz S-Class моделларига нисбатан унинг спорт характерини янада кучайтиришга қаратилган. Салондаги янгиланишлар эса фойдаланувчилар учун янада қулайлик яратишни мақсад қилган.

Салондаги технологик янгиликлар ва интерфейс

Автомобил салонида круиз-назорат ҳамда овоз тизимини бошқариш учун жисмоний тугмалар ва айланма даста қайтарилган янги рул чамбараси ўрнатилди. 12.3 дюймли рақамли асбоблар панели ва 11.9 дюймли сенсорли экран ўз жойида қолган бўлса-да, улар энди тўртинчи авлод МБУХ интерфейсида ишлайди.

Янги интерфейс ChatGPT, Google Gemini ва Microsoft Bing сунъий интеллект технологияларини қўллаб-қувватлайдиган овозли ёрдамчини ўз ичига олади. Бу ҳайдовчига олдингига қараганда анча мураккаб саволларга жавоб олиш имкониятини тақдим этади.

Двигателлар қатори ва Эуро 7 стандартлари

Двигателлар линияси ташқи кўринишидан ўзгармагандек туюлса-да, ҳар бир қувват агрегати келгуси Эуро 7 экологик стандартига мослашиш учун тубдан қайта ишланди. Улар 48 вольтли юмшоқ гидрид (милд-ҳйбрид) тизими томонидан қувватланадиган турбкомпрессор учун янги электр компрессорига эга бўлиб, бу турболагни камайтириши айтилмоқда.

Барча модификацияларда қувват ва айланиш моменти оширилган. Жумладан, энг юқори версия бўлган C300e плуг-ин гидриди фақат электр қуввати ёрдамида 71 мил масофани босиб ўта олади. Шунингдек, қаторга тўсоф бензинли, дизел двигателли ҳамда “де” индексе эга бўлган дизел-гидрид версиялар ҳам киритилган.

Mercedes-BenzАвтомобилЯнгиликларЭлектромобилГидрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mazda КХ-5 кроссовери: 6 минг фунт стерлингга харид қилиш мумкин бўлган ишончли автомобилMazda КХ-5 кроссовери: 6 минг фунт стерлингга харид қилиш мумкин бўлган ишончли автомобилБугун, 14:52Hyundai янги Иониқ 3 электромобилини тақдим этди: нархи ва масофасиHyundai янги Иониқ 3 электромобилини тақдим этди: нархи ва масофасиБугун, 12:55Электромобиллар синови: энг самарали ва тежамкор электромобиллар аниқландиЭлектромобиллар синови: энг самарали ва тежамкор электромобиллар аниқландиБугун, 11:52Mini Коопер афсонавий хатчбеки орқа тортиш кучига ўтиши мумкинMini Коопер афсонавий хатчбеки орқа тортиш кучига ўтиши мумкинБугун, 10:54Ferrari’нинг илк электромобили аукционда $40 миллионга сотилди: нархи кутилганидан юз баравар юқориFerrari’нинг илк электромобили аукционда $40 миллионга сотилди: нархи кутилганидан юз баравар юқориБугун, 06:27Ноёб Лотус Эуропа спорткарига умрини бағишлаган инсонНоёб Лотус Эуропа спорткарига умрини бағишлаган инсонКеча, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди