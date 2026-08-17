Хитой паст орбитали интернет-спутникларнинг навбатдаги туркумини учирди
Хитой паст орбитадаги интернет тизимини ривожлантириш учун сунъий йўлдошларнинг 24-партиясини орбитага муваффақиятли чиқарди. Учириш 16-август куни Пекин вақти билан соат 12:10 да Ҳаинан оролидаги тижорий космодромдан Лонг Марч-12 ракетаси ёрдамида амалга оширилди. Ракетадан ажралган барча аппаратлар белгиланган орбиталарига ўрнашди, бироқ 24-гуруҳда нечта сунъий йўлдош борлиги ҳозирча очиқланмаган.
Хитой космик саноати глобал интернет тармоғини кенгайтириш йўлида навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Мамлакат паст орбитали интернет-тизимини шакллантиришга мўлжалланган навбатдаги, яни 24-партия сунъий йўлдошларини муваффақиятли орбитага чиқарди. Мазкур кенг кўламли лойиҳа келгусида дунё бўйлаб барқарор ва тезкор алоқа алоқаларини таъминлашга қаратилгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, навбатдаги ракета парвоси 16-август куни Пекин вақти билан соат 12:10 да амалга оширилди. Ушбу масъулиятли вазифани бажариш учун Ҳаинан оролидаги тижорий космодром танланган бўлиб, у ерда жойлашган махсус майдончадан муваффақиятли старт берилди. Барча аппаратлар белгиланган вақтда ракетадан муваффақиятли ажралиб чиқиб, ўзларининг мўлжалланган орбиталарига муваффақиятли ўрнашди.
Лонг Марч-12 ракетасининг имкониятлариУшбу миссияда фойдаланилган ташувчи ракета ҳам техник жиҳатдан алоҳида эътиборга лойиқдир. Маълум қилинишича, парвоз учун Лонг Марч-12 русумли икки босқичли ракета танланган. Ушбу аппарат кислород-керосин ёқилғи жуфтлигида ишлайди ва ўзининг техник кўрсаткичлари билан мутахассисларда катта қизиқиш уйғотмоқда.
Мазкур ракета Шанҳай космик технологиялар академияси (САСТ) мутахассислари томонидан махсус ишлаб чиқилган. Ташувчи айниқса тижорий фойдали юкларни паст ва қуёш-синхрон орбиталарга етказиб бериш учун чуқур оптималлаштирилгани билан ажралиб туради. Бу эса Хитойнинг тижорий космонавтика бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Глобал интернет тармоғини кенгайтириш сариҲозирги кунда дунёнинг етакчи давлатлари ва хусусий компаниялари паст орбитали сунъий йўлдошлар ёрдамида глобал интернет қопламасини яратиш устида жиддий иш олиб бормоқда. Хитойнинг ушбу дастури ҳам айнан шу стратегик мақсаднинг амалдаги ижроси ҳисобланади. Ҳар бир янги туркумнинг муваффақиятли учирилиши мамлакатнинг космик инфратузилмасини кенгайтиришга катта замин яратмоқда.
Шунга қарамай, жорий этилган 24-гуруҳ таркибида нечта сунъий йўлдош мавжудлиги ҳозирча сир сақланмоқда. Расмий эълон қилинган релизда қурилмаларнинг аниқ сонига оид маълумотлар очиқланмаган. Шунга қарамай, Хитойнинг ушбу йўналишдаги фаоллиги космик технологиялар бозорида рақобат янада кучайишидан дарак беради.
…