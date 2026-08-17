Хитой паст орбитали интернет-спутникларнинг навбатдаги туркумини учирди

·8·Техно
Хитой паст орбитали интернет-спутникларнинг навбатдаги туркумини учирди
Қисқача

Хитой паст орбитадаги интернет тизимини ривожлантириш учун сунъий йўлдошларнинг 24-партиясини орбитага муваффақиятли чиқарди. Учириш 16-август куни Пекин вақти билан соат 12:10 да Ҳаинан оролидаги тижорий космодромдан Лонг Марч-12 ракетаси ёрдамида амалга оширилди. Ракетадан ажралган барча аппаратлар белгиланган орбиталарига ўрнашди, бироқ 24-гуруҳда нечта сунъий йўлдош борлиги ҳозирча очиқланмаган.

Хитой космик саноати глобал интернет тармоғини кенгайтириш йўлида навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Мамлакат паст орбитали интернет-тизимини шакллантиришга мўлжалланган навбатдаги, яни 24-партия сунъий йўлдошларини муваффақиятли орбитага чиқарди. Мазкур кенг кўламли лойиҳа келгусида дунё бўйлаб барқарор ва тезкор алоқа алоқаларини таъминлашга қаратилгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, навбатдаги ракета парвоси 16-август куни Пекин вақти билан соат 12:10 да амалга оширилди. Ушбу масъулиятли вазифани бажариш учун Ҳаинан оролидаги тижорий космодром танланган бўлиб, у ерда жойлашган махсус майдончадан муваффақиятли старт берилди. Барча аппаратлар белгиланган вақтда ракетадан муваффақиятли ажралиб чиқиб, ўзларининг мўлжалланган орбиталарига муваффақиятли ўрнашди.

Лонг Марч-12 ракетасининг имкониятлари

Ушбу миссияда фойдаланилган ташувчи ракета ҳам техник жиҳатдан алоҳида эътиборга лойиқдир. Маълум қилинишича, парвоз учун Лонг Марч-12 русумли икки босқичли ракета танланган. Ушбу аппарат кислород-керосин ёқилғи жуфтлигида ишлайди ва ўзининг техник кўрсаткичлари билан мутахассисларда катта қизиқиш уйғотмоқда.

Мазкур ракета Шанҳай космик технологиялар академияси (САСТ) мутахассислари томонидан махсус ишлаб чиқилган. Ташувчи айниқса тижорий фойдали юкларни паст ва қуёш-синхрон орбиталарга етказиб бериш учун чуқур оптималлаштирилгани билан ажралиб туради. Бу эса Хитойнинг тижорий космонавтика бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Глобал интернет тармоғини кенгайтириш сари

Ҳозирги кунда дунёнинг етакчи давлатлари ва хусусий компаниялари паст орбитали сунъий йўлдошлар ёрдамида глобал интернет қопламасини яратиш устида жиддий иш олиб бормоқда. Хитойнинг ушбу дастури ҳам айнан шу стратегик мақсаднинг амалдаги ижроси ҳисобланади. Ҳар бир янги туркумнинг муваффақиятли учирилиши мамлакатнинг космик инфратузилмасини кенгайтиришга катта замин яратмоқда.

Шунга қарамай, жорий этилган 24-гуруҳ таркибида нечта сунъий йўлдош мавжудлиги ҳозирча сир сақланмоқда. Расмий эълон қилинган релизда қурилмаларнинг аниқ сонига оид маълумотлар очиқланмаган. Шунга қарамай, Хитойнинг ушбу йўналишдаги фаоллиги космик технологиялар бозорида рақобат янада кучайишидан дарак беради.

ХитойКосмосСуний ёлдошИнтернетТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой 800 кишилик “учувчи қанот” лойиҳасини тақдим этдиХитой 800 кишилик “учувчи қанот” лойиҳасини тақдим этдиБугун, 20:26Хитой фазога навбатдаги Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошини чиқардиХитой фазога навбатдаги Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошини чиқардиБугун, 18:57Космосда Доом: афсонавий ўйин РУВДС сунъий йўлдошида ишга туширилдиКосмосда Доом: афсонавий ўйин РУВДС сунъий йўлдошида ишга туширилдиБугун, 17:58Redmi K100 Просмартфонлари савдоси кутилганидан паст келдиRedmi K100 Просмартфонлари савдоси кутилганидан паст келдиБугун, 16:24Samsung Galaxy S26 смартфони чўнтакда портлаб, эгасини жароҳатладиSamsung Galaxy S26 смартфони чўнтакда портлаб, эгасини жароҳатладиБугун, 15:57Starlink Индонезиядаги зилзила қурбонларига бепул интернет улашмоқдаStarlink Индонезиядаги зилзила қурбонларига бепул интернет улашмоқдаБугун, 14:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади