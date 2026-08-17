Рома Родриго Мора трансфери бўйича Porto билан келишувга эришди
Италиянинг Рома клуби ва Португалиянинг Порту жамоаси иқтидорли ярим ҳимоячи Родриго Мора трансфери бўйича якуний келишувга яқин келди. Goal.com хабар беришича, икки клуб ўртасида барча зарур ҳужжатлар алмашиниш жараёни бошланган бўлиб, 2007 йилда туғилган футболчи Рим жамоасининг асосий мақсадларидан бирига айланганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги кунларда музокараларда баъзи қийинчиликлар кузатилганига қарамай, томонлар сўнгги соатларда келишувни якунлаш учун фаол ҳаракат қилишди. Дастлаб Порту клуби футболчи учун 50 миллион евро талаб қилган эди. Бироқ жамоанинг трансфер бозоридаги режалари ва маблағга бўлган эҳтиёжи шартлар ўзгаришига сабаб бўлди.
Трансфер тафсилотлари ва молиявий шартларКорриере делло Sport маълумотига кўра, Рома клуби дастлабки рад этилган таклифлардан сўнг ўз позициясини ўзгартирмади ва якуний келишувга эришилди. Битимга кўра, трансфер нархи 25 миллион еврони ташкил этиб, бонуслар эвазига бу сумма 30 миллион еврога етиши мумкин. Шунингдек, Порту келгусидаги сотувдан 50 фоизлик улуш олиш ҳуқуқини сақлаб қолади.
Агент Хорхе Мендешнинг Рома спорт директори Тони ДЪАмико билан ўтказган ҳал қилувчи телефон мулоқотидан сўнг томонлар умумий махражга келишди. Футболчининг ўзи ҳам Римга йўл олиш учун яшил чироқ ёнишини пойлаб турибди ва у яқин кунларда Италия пойтахтига етиб келиши кутилмоқда.
Футболчи атрофидаги вазият ва шартномаРодриго Моранинг атрофидаги вазият охирги ҳафталарда анча таранглашган эди. Шанба куни Рио Аве жамоасига қарши баҳсда ҳам захирада қолдирилган футболчининг вакиллари Порту раҳбарияти ва мураббийлар штабининг ёндашувини очиқ танқид қилишган эди. Бу ҳолат жамоада тушунмовчиликларни келтириб чиқарган бўлса-да, музокараларнинг муваффақиятли якунланишига тўсқинлик қилмади.
Рома ёш иқтидор эгаси билан беш йиллик шартнома имзолашга тайёр турибди. Унга кўра, футболчининг мавсумлик соф маоши 2 миллион еврони ташкил қилади. Римликлар мухлислари янги трансфернинг жамоа ўйинига қандай таъсир қилишини катта қизиқиш билан кутишмоқда.
…