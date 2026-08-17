Рома Родриго Мора трансфери бўйича Porto билан келишувга эришди

·1·Спорт
Рома Родриго Мора трансфери бўйича Porto билан келишувга эришди

Италиянинг Рома клуби ва Португалиянинг Порту жамоаси иқтидорли ярим ҳимоячи Родриго Мора трансфери бўйича якуний келишувга яқин келди. Goal.com хабар беришича, икки клуб ўртасида барча зарур ҳужжатлар алмашиниш жараёни бошланган бўлиб, 2007 йилда туғилган футболчи Рим жамоасининг асосий мақсадларидан бирига айланганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги кунларда музокараларда баъзи қийинчиликлар кузатилганига қарамай, томонлар сўнгги соатларда келишувни якунлаш учун фаол ҳаракат қилишди. Дастлаб Порту клуби футболчи учун 50 миллион евро талаб қилган эди. Бироқ жамоанинг трансфер бозоридаги режалари ва маблағга бўлган эҳтиёжи шартлар ўзгаришига сабаб бўлди.

Трансфер тафсилотлари ва молиявий шартлар

Корриере делло Sport маълумотига кўра, Рома клуби дастлабки рад этилган таклифлардан сўнг ўз позициясини ўзгартирмади ва якуний келишувга эришилди. Битимга кўра, трансфер нархи 25 миллион еврони ташкил этиб, бонуслар эвазига бу сумма 30 миллион еврога етиши мумкин. Шунингдек, Порту келгусидаги сотувдан 50 фоизлик улуш олиш ҳуқуқини сақлаб қолади.

Агент Хорхе Мендешнинг Рома спорт директори Тони ДЪАмико билан ўтказган ҳал қилувчи телефон мулоқотидан сўнг томонлар умумий махражга келишди. Футболчининг ўзи ҳам Римга йўл олиш учун яшил чироқ ёнишини пойлаб турибди ва у яқин кунларда Италия пойтахтига етиб келиши кутилмоқда.

Футболчи атрофидаги вазият ва шартнома

Родриго Моранинг атрофидаги вазият охирги ҳафталарда анча таранглашган эди. Шанба куни Рио Аве жамоасига қарши баҳсда ҳам захирада қолдирилган футболчининг вакиллари Порту раҳбарияти ва мураббийлар штабининг ёндашувини очиқ танқид қилишган эди. Бу ҳолат жамоада тушунмовчиликларни келтириб чиқарган бўлса-да, музокараларнинг муваффақиятли якунланишига тўсқинлик қилмади.

Рома ёш иқтидор эгаси билан беш йиллик шартнома имзолашга тайёр турибди. Унга кўра, футболчининг мавсумлик соф маоши 2 миллион еврони ташкил қилади. Римликлар мухлислари янги трансфернинг жамоа ўйинига қандай таъсир қилишини катта қизиқиш билан кутишмоқда.

РомаРодриго МораПортуТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марк Кукуреля Реал Мадрид сафидаги дебютидан сўнг ўз таассуротлари билан бўлишдиМарк Кукуреля Реал Мадрид сафидаги дебютидан сўнг ўз таассуротлари билан бўлишдиБугун, 18:35Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери ва унинг спорт формасидан хавотирдаАтлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери ва унинг спорт формасидан хавотирдаБугун, 18:33Интер Куртис Жонес трансфери бўйича Ливерпул билан музокараларни бошлайдиИнтер Куртис Жонес трансфери бўйича Ливерпул билан музокараларни бошлайдиБугун, 17:58Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирдиЯмаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирдиБугун, 17:30Жейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилдиЖейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилдиБугун, 17:16Микел Артета Англия Премер-лигасининг янги қоидасини масхара қилдиМикел Артета Англия Премер-лигасининг янги қоидасини масхара қилдиБугун, 16:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди