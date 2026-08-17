Диетмар Хаман Брэдли Барколя курашида Арсеналга устунлик бермоқда

·10·Спорт
Диетмар Хаман Брэдли Барколя курашида Арсеналга устунлик бермоқда
Қисқача

Дитмар Хаман Бредли Барколяни қўлга киритиш курашида Арсенал Ливерпулга қараганда бироз устун эканини таъкидлади. 23 ёшли вингер Пари Сен-Жермен сафида 152 та учрашувда 39 та гол ва 37 та голли узатмага муаллифлик қилган, унинг клуб билан шартномаси 2028-йилгача амал қилади.

Европа футболида трансфер ойнасининг сўнгги кунлари яқинлашгани сари Пари Сен-Жермен ҳужумчиси Бредли Барколя атрофидаги вазият қизғин тус олмоқда. Англия Премер-лигасининг икки гранд клуби Франция терма жамоаси аъзосини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий кураш олиб бормоқда. Собиқ футболчи Дитмар Хаманфикрича, Лондоннинг Арсенал клуби ушбу пойгада Ливерпулга нисбатан муайян устунликка эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лионеш келганидан буён Париж клубида ўта муваффақиятли мавсумларни ўтказган 23 ёшли вингер Луис Энрике жамоаси сафида 152 та учрашувда майдонга тушиб, 39 та гол ва 37 та голли узатмага муаллифлик қилди. Унинг Париж клуби билан амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган бўлиб, футболчининг келишувни узайтиришдан бош тортгани Европанинг етакчи жамоаларини ҳушёр торттирди.

Муҳаммад Салоҳ Trabzonspor сафига йўл олгандан сўнг, Андони Ираола бошчилигидаги Ливерпул унга муносиб ўринбосар изламоқда. Ўз навбатида, Микел Артета бошқарувидаги Арсенал ҳам ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида фаол ҳаракат қилмоқда. Хусусан, Лондон клуби Реал Мадрид юлдузи Винисиуш Жуниорни қўлга кирата олмагач, эътиборини айнан франциялик футболчига қаратди.

Трансфер нархи ва томонларнинг имкониятлари

Ливерпул раҳбарияти футболчи учун аллақачон 135 миллион евро миқдорида яхшиланган таклиф юбориб улгурди. Бироқ Эндиъс Бет Клуб нашрига берган интервюсида Германия терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Дитмар Хаман трансфер борасида ўз фикрларини билдириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, футболчини қўлга киритиш масаласида танлов жуда мураккаб.

"Ливерпул ҳамон ўз стадионининг муҳити, мухлислари ва бой тарихи туфайли катта жозибага эга. Бироқ бу фақат ўзи жавоб бериши керак бўлган савол", — дейди 2005-йилги Чемпионлар лигаси ғолиби. Хаманинг таъкидлашича, Барколя сўнгги йилларда доимий равишда совринлар ютиб келаётган жамоада ўйнаган ва кетма-кет икки бор Чемпионлар лигасида зафар қучган.

Келажак ва спорт лойиҳаси

Агар футболчи ўз ғалабали сериясини давом эттирмоқчи бўлса, келгуси мавсумда чемпионлик учун курашда Арсенал Ливерпулга қараганда бир оз қулайроқ позицияда туриши мумкин. Парижликлар сафида доимий равишда ички чемпионат ва халқаро майдонларда зафар қучган вингер учун Лондон клубининг спорт лойиҳаси жозибалироқ кўриниши эҳтимоли бор.

Шунга қарамай, эксперт Мерсисайд клубининг имкониятларини ҳам бутунлай истисно этмади. Якуний қарор фақат дарҳол қўлга киритиладиган совринларга эмас, балки Бредли Барколянинг узоқ муддатли келажакдаги қарашларига боғлиқ бўлади.

Брэдли БарколяАрсеналЛиверпоолПарис Саинт-ГермаинПремиер Леагуе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рома Родриго Мора трансфери бўйича Porto билан келишувга эришдиРома Родриго Мора трансфери бўйича Porto билан келишувга эришдиБугун, 19:34Марк Кукуреля Реал Мадрид сафидаги дебютидан сўнг ўз таассуротлари билан бўлишдиМарк Кукуреля Реал Мадрид сафидаги дебютидан сўнг ўз таассуротлари билан бўлишдиБугун, 18:35Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери ва унинг спорт формасидан хавотирдаАтлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери ва унинг спорт формасидан хавотирдаБугун, 18:33Интер Куртис Жонес трансфери бўйича Ливерпул билан музокараларни бошлайдиИнтер Куртис Жонес трансфери бўйича Ливерпул билан музокараларни бошлайдиБугун, 17:58Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирдиЯмаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирдиБугун, 17:30Жейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилдиЖейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилдиБугун, 17:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди