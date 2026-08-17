Диетмар Хаман Брэдли Барколя курашида Арсеналга устунлик бермоқда
Дитмар Хаман Бредли Барколяни қўлга киритиш курашида Арсенал Ливерпулга қараганда бироз устун эканини таъкидлади. 23 ёшли вингер Пари Сен-Жермен сафида 152 та учрашувда 39 та гол ва 37 та голли узатмага муаллифлик қилган, унинг клуб билан шартномаси 2028-йилгача амал қилади.
Европа футболида трансфер ойнасининг сўнгги кунлари яқинлашгани сари Пари Сен-Жермен ҳужумчиси Бредли Барколя атрофидаги вазият қизғин тус олмоқда. Англия Премер-лигасининг икки гранд клуби Франция терма жамоаси аъзосини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий кураш олиб бормоқда. Собиқ футболчи Дитмар Хаманфикрича, Лондоннинг Арсенал клуби ушбу пойгада Ливерпулга нисбатан муайян устунликка эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лионеш келганидан буён Париж клубида ўта муваффақиятли мавсумларни ўтказган 23 ёшли вингер Луис Энрике жамоаси сафида 152 та учрашувда майдонга тушиб, 39 та гол ва 37 та голли узатмага муаллифлик қилди. Унинг Париж клуби билан амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган бўлиб, футболчининг келишувни узайтиришдан бош тортгани Европанинг етакчи жамоаларини ҳушёр торттирди.
Муҳаммад Салоҳ Trabzonspor сафига йўл олгандан сўнг, Андони Ираола бошчилигидаги Ливерпул унга муносиб ўринбосар изламоқда. Ўз навбатида, Микел Артета бошқарувидаги Арсенал ҳам ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида фаол ҳаракат қилмоқда. Хусусан, Лондон клуби Реал Мадрид юлдузи Винисиуш Жуниорни қўлга кирата олмагач, эътиборини айнан франциялик футболчига қаратди.
Трансфер нархи ва томонларнинг имкониятлариЛиверпул раҳбарияти футболчи учун аллақачон 135 миллион евро миқдорида яхшиланган таклиф юбориб улгурди. Бироқ Эндиъс Бет Клуб нашрига берган интервюсида Германия терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Дитмар Хаман трансфер борасида ўз фикрларини билдириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, футболчини қўлга киритиш масаласида танлов жуда мураккаб.
"Ливерпул ҳамон ўз стадионининг муҳити, мухлислари ва бой тарихи туфайли катта жозибага эга. Бироқ бу фақат ўзи жавоб бериши керак бўлган савол", — дейди 2005-йилги Чемпионлар лигаси ғолиби. Хаманинг таъкидлашича, Барколя сўнгги йилларда доимий равишда совринлар ютиб келаётган жамоада ўйнаган ва кетма-кет икки бор Чемпионлар лигасида зафар қучган.
Келажак ва спорт лойиҳасиАгар футболчи ўз ғалабали сериясини давом эттирмоқчи бўлса, келгуси мавсумда чемпионлик учун курашда Арсенал Ливерпулга қараганда бир оз қулайроқ позицияда туриши мумкин. Парижликлар сафида доимий равишда ички чемпионат ва халқаро майдонларда зафар қучган вингер учун Лондон клубининг спорт лойиҳаси жозибалироқ кўриниши эҳтимоли бор.
Шунга қарамай, эксперт Мерсисайд клубининг имкониятларини ҳам бутунлай истисно этмади. Якуний қарор фақат дарҳол қўлга киритиладиган совринларга эмас, балки Бредли Барколянинг узоқ муддатли келажакдаги қарашларига боғлиқ бўлади.
…