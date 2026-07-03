Килиан Мбаппе 2026-йилда барча асосий совринларни қўлга киритиши кутилмоқда

·0·Спорт
Килиан Мбаппе 2026-йилда барча асосий совринларни қўлга киритиши кутилмоқда

Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе 2026-йилги жаҳон чемпионатида мисли кўрилмаган муваффақиятларга эришиш арафасида турибди. Мадриднинг Реал Мадрид клуби ҳужумчиси нафақат жамоавий, балки шахсий совринлар пойгасида ҳам яққол пешқадамлик қилмоқда. Франциялик собиқ футболчи Лоуис Саҳа Goal.com нашрига берган интервюсида Мбаппенинг ҳозирги ҳолати ва унинг танқидчиларга муносиб жавоб бераётгани ҳақида тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Саҳага кўра, Килиан Мбаппе жорий мундиалда жаҳон чемпионлиги, мусобақанинг "Олтин бутса" ва "Олтин тўп" совринларини қўлга киритиш учун энг асосий номзод бўлиб турибди. Агар у ушбу мақсадларига эришса, йил якунида фаолиятидаги илк Баллон дъОр мукофотига ҳам эга чиқиши деярли кафолатланади. Бу натижа уни жаҳон футболи тарихидаги энг буюк ўйинчилар қаторига янада мустаҳкамроқ жойлаштиради.

Клуб даражасидаги фаолияти ҳақида гап кетганда, Мбаппенинг Реал Мадрид сафидаги дастлабки икки мавсуми кутилганидек силлиқ кечмади. 2024-йилда эркин агент сифатида Испания пойтахтига кўчиб ўтган ҳужумчи шахсий статистика борасида ажойиб натижа қайд этаётган бўлса-да (103 ўйинда 86 гол), жамоавий совринлар борасида омадсизликка учради. Бу даврда унинг собиқ жамоаси Пари Сен-Жермен кетма-кет икки бор Чемпионлар лигасида зафар қучди, Испания Ла Лигасида эса Барселона устунлик қилди.

Танқидлар ва янги мотивация

Лоуис Саҳа Мбаппега нисбатан билдирилаётган танқидларни "ғалати" деб атади. Унинг фикрича, футболчи ўзининг майдондаги ҳаракатлари билан барча шубҳаларга чек қўймоқда. "Мбаппе ҳозир 'қасос режимида' ўйнамоқда ва бу унга жуда мос келади. У нафақат гол урмоқда, балки Майкл Олисе, Усман Дембеле ва Брэдли Барколя каби ёш шерикларини ҳам руҳлантира оладиган ҳақиқий сардор эканини исботлади", — дейди Саҳа.

Ҳозирда Мбаппе Франция терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурарга айланиб улгурган (62 та гол). 2026-йилги жаҳон чемпионатида у аллақачон 6 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилди ва бу кўрсаткич бўйича афсонавий Лионель Месси билан тенглашиб олди. 2022-йилги Қатардаги мундиалда ҳам "Олтин бутса"ни қўлга киритган ҳужумчи, бу сафар ҳам тўпурарлар пойгасида пешқадамлик қилмоқда.

Франция терма жамоаси 2018-йилдаги муваффақиятини такрорлашга ва 2022-йилдаги кумуш медаллар аламини босишга яқин турибди. Мутахассислар Мбаппенинг жисмоний ҳолати ва руҳий тайёргарлиги ҳал қилувчи баҳсларда катта рол ўйнашини таъкидлашмоқда. Агар "уч ранглилар" финалга қадар етиб бориб, ғалаба қозонишса, Мбаппе ўз коллекциясини барча мумкин бўлган нуфузли индивидуал совринлар билан тўлдириб олиши мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Килиан Мбаппе атрофидаги шов-шувлар ва босим уни фақат кучлироқ қилмоқда. Лоуис Саҳанинг сўзларига кўра, ҳужумчи тарих яратиш иштиёқи билан ёнмоқда ва қолган ўйинларда ўзининг энг яхши сифатларини намойиш этишга тайёр. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Мбаппенинг бу парвози қизиқарли, чунки у замонавий футболнинг энг ёрқин юлдузи сифатида янги даврни бошлаб бермоқда.

Килиан МбаппеРеал МадридФранцияЖаҳон ЧемпионатиБаллон ДЪОр
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Скалони Аргентина термасининг Месси факторига боғланиб қолгани ҳақидаги гапларга муносабат билдирдиЛионель Скалони Аргентина термасининг Месси факторига боғланиб қолгани ҳақидаги гапларга муносабат билдирдиБугун, 13:19Арсенал аёллар жамоаси трансфер бозорида катта юриш қилди: Георгиа Станвай Лондон клубидаАрсенал аёллар жамоаси трансфер бозорида катта юриш қилди: Георгиа Станвай Лондон клубидаБугун, 13:11Луис де ла Фуенте: Ламине Ямал ҳали ЖЧ-2026 даги энг яхши ўйинини кўрсатгани йўқЛуис де ла Фуенте: Ламине Ямал ҳали ЖЧ-2026 даги энг яхши ўйинини кўрсатгани йўқБугун, 12:53Ливерпул Диого Жота ва унинг акаси хотирасига Анфиелд стадионида ҳайкал ўрнатдиЛиверпул Диого Жота ва унинг акаси хотирасига Анфиелд стадионида ҳайкал ўрнатдиБугун, 12:32Юрген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр...Юрген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр...Бугун, 12:25Криштиано Роналдо терма жамоадаги фаолиятини якунламоқда: «Сўнгги рақс» тасдиқландиКриштиано Роналдо терма жамоадаги фаолиятини якунламоқда: «Сўнгги рақс» тасдиқландиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди