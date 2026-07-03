Килиан Мбаппе 2026-йилда барча асосий совринларни қўлга киритиши кутилмоқда
Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе 2026-йилги жаҳон чемпионатида мисли кўрилмаган муваффақиятларга эришиш арафасида турибди. Мадриднинг Реал Мадрид клуби ҳужумчиси нафақат жамоавий, балки шахсий совринлар пойгасида ҳам яққол пешқадамлик қилмоқда. Франциялик собиқ футболчи Лоуис Саҳа Goal.com нашрига берган интервюсида Мбаппенинг ҳозирги ҳолати ва унинг танқидчиларга муносиб жавоб бераётгани ҳақида тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Саҳага кўра, Килиан Мбаппе жорий мундиалда жаҳон чемпионлиги, мусобақанинг "Олтин бутса" ва "Олтин тўп" совринларини қўлга киритиш учун энг асосий номзод бўлиб турибди. Агар у ушбу мақсадларига эришса, йил якунида фаолиятидаги илк Баллон дъОр мукофотига ҳам эга чиқиши деярли кафолатланади. Бу натижа уни жаҳон футболи тарихидаги энг буюк ўйинчилар қаторига янада мустаҳкамроқ жойлаштиради.
Клуб даражасидаги фаолияти ҳақида гап кетганда, Мбаппенинг Реал Мадрид сафидаги дастлабки икки мавсуми кутилганидек силлиқ кечмади. 2024-йилда эркин агент сифатида Испания пойтахтига кўчиб ўтган ҳужумчи шахсий статистика борасида ажойиб натижа қайд этаётган бўлса-да (103 ўйинда 86 гол), жамоавий совринлар борасида омадсизликка учради. Бу даврда унинг собиқ жамоаси Пари Сен-Жермен кетма-кет икки бор Чемпионлар лигасида зафар қучди, Испания Ла Лигасида эса Барселона устунлик қилди.
Танқидлар ва янги мотивацияЛоуис Саҳа Мбаппега нисбатан билдирилаётган танқидларни "ғалати" деб атади. Унинг фикрича, футболчи ўзининг майдондаги ҳаракатлари билан барча шубҳаларга чек қўймоқда. "Мбаппе ҳозир 'қасос режимида' ўйнамоқда ва бу унга жуда мос келади. У нафақат гол урмоқда, балки Майкл Олисе, Усман Дембеле ва Брэдли Барколя каби ёш шерикларини ҳам руҳлантира оладиган ҳақиқий сардор эканини исботлади", — дейди Саҳа.
Ҳозирда Мбаппе Франция терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурарга айланиб улгурган (62 та гол). 2026-йилги жаҳон чемпионатида у аллақачон 6 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилди ва бу кўрсаткич бўйича афсонавий Лионель Месси билан тенглашиб олди. 2022-йилги Қатардаги мундиалда ҳам "Олтин бутса"ни қўлга киритган ҳужумчи, бу сафар ҳам тўпурарлар пойгасида пешқадамлик қилмоқда.
Франция терма жамоаси 2018-йилдаги муваффақиятини такрорлашга ва 2022-йилдаги кумуш медаллар аламини босишга яқин турибди. Мутахассислар Мбаппенинг жисмоний ҳолати ва руҳий тайёргарлиги ҳал қилувчи баҳсларда катта рол ўйнашини таъкидлашмоқда. Агар "уч ранглилар" финалга қадар етиб бориб, ғалаба қозонишса, Мбаппе ўз коллекциясини барча мумкин бўлган нуфузли индивидуал совринлар билан тўлдириб олиши мумкин.
Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Килиан Мбаппе атрофидаги шов-шувлар ва босим уни фақат кучлироқ қилмоқда. Лоуис Саҳанинг сўзларига кўра, ҳужумчи тарих яратиш иштиёқи билан ёнмоқда ва қолган ўйинларда ўзининг энг яхши сифатларини намойиш этишга тайёр. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Мбаппенинг бу парвози қизиқарли, чунки у замонавий футболнинг энг ёрқин юлдузи сифатида янги даврни бошлаб бермоқда.
…