ФИФА Португалия ва Хорватия ўйинидаги бекор голни изоҳлади

·19·Спорт
ФИФА Португалия ва Хорватия ўйинидаги бекор голни изоҳлади

Andijon viloyatining bir qator tumanlari va shaharlarida yaqin kunlarda xavfli tabiiy ofat — sel yuz berishi ehtimoli borligi haqida ogohlantirish berildi. Mutaxassislar va tegishli xizmatlar tomonidan 4-iyuldan 6-iyulga qadar bo‘lgan muddat uchun sel xavfi e'lon qilindi.

Yozgi mavsumda kutilmagan kuchli yog‘inglar va tog‘li hududlardan oqib tushuvchi suvlar vodiy hududlarida xavfli vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Aynan shu sababli, viloyatning strategik va aholi zich joylashgan hududlarida yuqori darajadagi ehtiyotkorlik choralari ko‘rilishi so‘ralmoqda.

Xavf ostidagi hududlar va xavfsizlik choralari

Rasmiy ma'lumotlarga ko‘ra, sel xavfi quyidagi hududlarni qamrab olishi kutilmoqda:

  • Tumanlar: Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo‘rgontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo‘jaobod va Marhamat;
  • Shahar: Xonobod shahri.

Ushbu hududlarda yashovchi aholi, ayniqsa, daryo bo‘ylari va tog‘ yonbag‘irlarida joylashgan xonadonlar egalaridan xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilishlari so‘ralmoqda. Sel suvlarining kutilmagan ravishda ko‘payishi moddiy zarar yetkazishi yoki insonlar sog‘lig‘iga xavf tug‘dirishi mumkinligi sababli, mahalliy hokimiyat va favqulodda vaziyatlar xizmatlari doimiy nazorat rejimida ishlamoqda.

Mutaxassislar xavf e'lon qilingan kunlarda (4-6 iyul) shubhali yoki xavfli joylarga yaqinlashmaslikni, rasmiy xabarnomalarni kuzatib borishni va zarur holda evakuatsiya choralari ko‘rishga tayyor turishni tavsiya etadilar. Tegishli tashkilotlar esa infratuzilmalarni himoya qilish va suv oqimini boshqarish bo‘yicha profilaktika ishlarini kuchaytirgan.

ПортугалияХорватияМарио ПашаличИгор МатановичЭспен ЭскосФИФА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо Диого Жота хотирасига бағишланган ғалаба ҳақида гапирдиКриштиано Роналдо Диого Жота хотирасига бағишланган ғалаба ҳақида гапирдиБугун, 14:37Реал Мадрид Энзо Фернандез трансфери борасидаги миш-мишларга расман нуқта қўйдиРеал Мадрид Энзо Фернандез трансфери борасидаги миш-мишларга расман нуқта қўйдиБугун, 14:32Златко Далич ВАРни кескин танқид қилди: «Футбол ҳисси ўлмоқда»Златко Далич ВАРни кескин танқид қилди: «Футбол ҳисси ўлмоқда»Бугун, 14:32 Криштиану Роналду Испания билан ўйин олдидан огоҳлантирди Криштиану Роналду Испания билан ўйин олдидан огоҳлантирдиБугун, 14:27Килиан Мбаппе 2026-йилда барча асосий совринларни қўлга киритиши кутилмоқдаКилиан Мбаппе 2026-йилда барча асосий совринларни қўлга киритиши кутилмоқдаБугун, 13:32Лионель Скалони Аргентина термасининг Месси факторига боғланиб қолгани ҳақидаги гапларга муносабат билдирдиЛионель Скалони Аргентина термасининг Месси факторига боғланиб қолгани ҳақидаги гапларга муносабат билдирдиБугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди