Криштиано Роналдо Диого Жота хотирасига бағишланган ғалаба ҳақида гапирди

·0·Спорт
Криштиано Роналдо Диого Жота хотирасига бағишланган ғалаба ҳақида гапирди

Португалия терма жамоаси Жаҳон чемпионати доирасида Хорватияга қарши кечган қийин баҳсда 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, нимчорак финал йўлланмасини нақд қилди. Мазкур учрашув нафақат спорт натижаси, балки ҳиссиётларга бой воқеликлари билан ҳам мухлислар ёдида қоладиган бўлди. Жамоа сардори Криштиано Роналдо ушбу муваффақиятни бир йил аввал ҳаётдан кўз юмган жамоадоши Диого Жота хотирасига бағишлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин якунлангач, Криштиано Роналдо майдонда Диого Жотанинг 21-рақамли либосини кийиб, осмонга ишора қилган ҳолда марҳум дўстини ёдга олди. 3-июль санаси Жотанинг вафотига роппа-роса бир йил тўлган кун эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Португалия терма жамоаси аъзолари ушбу учрашувга алоҳида руҳан тайёргарлик кўришган ва ғалабани айнан собиқ ҳужумчи учун қўлга киритишни мақсад қилишган.

“У бизни юқоридан кузатиб турибди”

Учрашувдан сўнг берган интервюсида Роналдо ўз ҳис-туйғуларини яшириб ўтирмади. “Бугун биз учун ўзгача кун. Бизнинг Жотамиз юқоридан туриб йўлимизни ёритмоқда. Унинг руҳи биз билан эканини ҳис қилдик ва уни муносиб равишда шарафлаш учун фақат ғалаба қозонишимиз шарт эди”, — деди тажрибали ҳужумчи СИК телеканалига берган баёнотида.

Шунингдек, Криштиано Роналдо ўзининг Instagram саҳифасида ҳам пост қолдириб, “Биз ўзимиз, Диого ва Португалия учун ғалаба қозондик!” дея таъкидлади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам бундай инсоний муносабатлар ҳар доим юқори баҳоланган, чунки Роналдо нафақат майдондаги маҳорати, балки жамоадошларига бўлган садоқати билан ҳам танилган.

Хорватия билан ўйин, шунингдек, афсонавий Лука Модрич учун Жаҳон чемпионатларидаги сўнгги учрашув бўлиши мумкин. Реал Мадрид клубида кўп йиллар бирга тўп сурган ва кўплаб совринларни қўлга киритган Роналдо ва Модрич ўйиндан сўнг ўзаро суҳбатлашиб, илиқ хайрлашишди. Бу лаҳзалар футбол оламидаги буюк бир давр якунланаётганидан далолат беради.

“Лука билан хайрлашдим. У футбол афсонаси бўлиб қолади. Биз деярли тенгдошмиз ва мен унинг футболда қилаётган ишларига катта ҳурмат билан қарайман”, — дея қўшимча қилди 40 ёшли Модрич ҳақида гапирган Роналдо. Португалия терма жамоаси плей-офф босқичига йўл олган бўлса, Хорватия учун турнир ўз якунига етди.

Криштиано РоналдоПортугалияДиого ЖотаЛука МодричЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Энзо Фернандез трансфери борасидаги миш-мишларга расман нуқта қўйдиРеал Мадрид Энзо Фернандез трансфери борасидаги миш-мишларга расман нуқта қўйдиБугун, 14:32Златко Далич ВАРни кескин танқид қилди: «Футбол ҳисси ўлмоқда»Златко Далич ВАРни кескин танқид қилди: «Футбол ҳисси ўлмоқда»Бугун, 14:32 Криштиану Роналду Испания билан ўйин олдидан огоҳлантирди Криштиану Роналду Испания билан ўйин олдидан огоҳлантирдиБугун, 14:27Килиан Мбаппе 2026-йилда барча асосий совринларни қўлга киритиши кутилмоқдаКилиан Мбаппе 2026-йилда барча асосий совринларни қўлга киритиши кутилмоқдаБугун, 13:32Лионель Скалони Аргентина термасининг Месси факторига боғланиб қолгани ҳақидаги гапларга муносабат билдирдиЛионель Скалони Аргентина термасининг Месси факторига боғланиб қолгани ҳақидаги гапларга муносабат билдирдиБугун, 13:19Арсенал аёллар жамоаси трансфер бозорида катта юриш қилди: Георгиа Станвай Лондон клубидаАрсенал аёллар жамоаси трансфер бозорида катта юриш қилди: Георгиа Станвай Лондон клубидаБугун, 13:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди