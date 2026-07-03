Криштиано Роналдо Диого Жота хотирасига бағишланган ғалаба ҳақида гапирди
Португалия терма жамоаси Жаҳон чемпионати доирасида Хорватияга қарши кечган қийин баҳсда 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, нимчорак финал йўлланмасини нақд қилди. Мазкур учрашув нафақат спорт натижаси, балки ҳиссиётларга бой воқеликлари билан ҳам мухлислар ёдида қоладиган бўлди. Жамоа сардори Криштиано Роналдо ушбу муваффақиятни бир йил аввал ҳаётдан кўз юмган жамоадоши Диого Жота хотирасига бағишлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин якунлангач, Криштиано Роналдо майдонда Диого Жотанинг 21-рақамли либосини кийиб, осмонга ишора қилган ҳолда марҳум дўстини ёдга олди. 3-июль санаси Жотанинг вафотига роппа-роса бир йил тўлган кун эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Португалия терма жамоаси аъзолари ушбу учрашувга алоҳида руҳан тайёргарлик кўришган ва ғалабани айнан собиқ ҳужумчи учун қўлга киритишни мақсад қилишган.
“У бизни юқоридан кузатиб турибди”Учрашувдан сўнг берган интервюсида Роналдо ўз ҳис-туйғуларини яшириб ўтирмади. “Бугун биз учун ўзгача кун. Бизнинг Жотамиз юқоридан туриб йўлимизни ёритмоқда. Унинг руҳи биз билан эканини ҳис қилдик ва уни муносиб равишда шарафлаш учун фақат ғалаба қозонишимиз шарт эди”, — деди тажрибали ҳужумчи СИК телеканалига берган баёнотида.
Шунингдек, Криштиано Роналдо ўзининг Instagram саҳифасида ҳам пост қолдириб, “Биз ўзимиз, Диого ва Португалия учун ғалаба қозондик!” дея таъкидлади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам бундай инсоний муносабатлар ҳар доим юқори баҳоланган, чунки Роналдо нафақат майдондаги маҳорати, балки жамоадошларига бўлган садоқати билан ҳам танилган.
Хорватия билан ўйин, шунингдек, афсонавий Лука Модрич учун Жаҳон чемпионатларидаги сўнгги учрашув бўлиши мумкин. Реал Мадрид клубида кўп йиллар бирга тўп сурган ва кўплаб совринларни қўлга киритган Роналдо ва Модрич ўйиндан сўнг ўзаро суҳбатлашиб, илиқ хайрлашишди. Бу лаҳзалар футбол оламидаги буюк бир давр якунланаётганидан далолат беради.
“Лука билан хайрлашдим. У футбол афсонаси бўлиб қолади. Биз деярли тенгдошмиз ва мен унинг футболда қилаётган ишларига катта ҳурмат билан қарайман”, — дея қўшимча қилди 40 ёшли Модрич ҳақида гапирган Роналдо. Португалия терма жамоаси плей-офф босқичига йўл олган бўлса, Хорватия учун турнир ўз якунига етди.
…