Реал Мадрид Энзо Фернандез трансфери борасидаги миш-мишларга расман нуқта қўйди
Испаниянинг Реал Мадрид клуби Лондоннинг Челси жамоаси ярим ҳимоячиси Энзо Фернандез атрофида тарқалаётган трансфер миш-мишларига нисбатан кескин ва кутилмаган муносабат билдирди. Сўнгги кунларда аргентиналик жаҳон чемпионининг агенти томонидан билдирилган фикрлар футболчининг Стамфорд Брижни тарк этиши ҳақидаги тахминларни кучайтирган эди, бироқ Мадрид гранди бу борада ҳеч қандай музокаралар олиб борилмаётганини расман эълон қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб ўзининг расмий сайтида эълон қилган баёнотида Энзо Фернандезга нисбатан ҳеч қандай қизиқиш йўқлигини ва трансфер бўйича на бевосита, на билвосита ҳаракатлар амалга оширилмаганини таъкидлади. Одатда трансфер миш-мишларига жимлик билан жавоб берадиган Реал Мадрид раҳбарияти бу сафар вазиятга ойдинлик киритишни лозим топган.
Клубнинг расмий муносабатиРеал Мадрид баёнотида шундай дейилади: "Сўнгги кунларда Энзо Фернандезнинг клубимизга ўтиши борасида тарқалган хабарлар муносабати билан шуни маълум қиламизки, Реал Мадрид ушбу футболчини сотиб олиш бўйича ҳеч қандай уринишни амалга оширмаган ва бундай нияти ҳам йўқ. Биз Энзо Фернандезнинг маҳоратини юксак қадрлаймиз, бироқ Челси билан муносабатларимиз ва институционал садоқат тамойилларидан келиб чиқиб, ҳақиқатга тўғри келмайдиган бу каби маълумотларни рад этишни зарур деб билдик".
Ушбу баёнот нафақат мухлислар орасидаги чалкашликларга чек қўйиш, балки икки йирик клуб ўртасидаги ўзаро ҳурматни сақлаб қолиш мақсадида эълон қилинган. Мадридликлар бундай асоссиз хабарлар ҳар икки томонга ҳам зарар етказиши мумкинлигидан афсусда эканини билдирган.
Ярим ҳимоядаги рақобат ва янги трансферларРеал Мадриднинг ушбу рад жавоби ортида жамоанинг ярим ҳимоя чизиғи аллақачон тўлиб-тошгани ҳам муҳим омил бўлиши мумкин. Маълумотларга кўра, клуб яқинда Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Бернардо Силва билан эркин агент мақомида шартнома имзолаб, ўзининг ижодий салоҳиятини янада оширган.
Ҳозирда жамоа марказида рақобат ниҳоятда кучли. Бернардо Силванинг келиши ва мавжуд юлдузлар сабабли, ҳатто Орельен Чуамени ва Эдуардо Камавинга каби француз иқтидорларининг келажаги ҳам сўроқ остида қолмоқда. Уларга Манчестер Юнайтед томонидан қизиқиш билдирилаётгани ҳақида хабарлар мавжуд.
Хулоса қилиб айтганда, Реал Мадрид ўзининг трансфер стратегиясини аниқ белгилаб олган ва Энзо Фернандез ҳозирча жамоа режаларига кирмайди. Аргентиналик футболчи эса Англия Премер-лигасида ўз ўрнини мустаҳкамлашда давом этиши ёки бошқа вариантларни кўриб чиқишига тўғри келади.
…