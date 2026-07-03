Реал Мадрид Энзо Фернандез трансфери борасидаги миш-мишларга расман нуқта қўйди

·0·Спорт
Реал Мадрид Энзо Фернандез трансфери борасидаги миш-мишларга расман нуқта қўйди

Испаниянинг Реал Мадрид клуби Лондоннинг Челси жамоаси ярим ҳимоячиси Энзо Фернандез атрофида тарқалаётган трансфер миш-мишларига нисбатан кескин ва кутилмаган муносабат билдирди. Сўнгги кунларда аргентиналик жаҳон чемпионининг агенти томонидан билдирилган фикрлар футболчининг Стамфорд Брижни тарк этиши ҳақидаги тахминларни кучайтирган эди, бироқ Мадрид гранди бу борада ҳеч қандай музокаралар олиб борилмаётганини расман эълон қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб ўзининг расмий сайтида эълон қилган баёнотида Энзо Фернандезга нисбатан ҳеч қандай қизиқиш йўқлигини ва трансфер бўйича на бевосита, на билвосита ҳаракатлар амалга оширилмаганини таъкидлади. Одатда трансфер миш-мишларига жимлик билан жавоб берадиган Реал Мадрид раҳбарияти бу сафар вазиятга ойдинлик киритишни лозим топган.

Клубнинг расмий муносабати

Реал Мадрид баёнотида шундай дейилади: "Сўнгги кунларда Энзо Фернандезнинг клубимизга ўтиши борасида тарқалган хабарлар муносабати билан шуни маълум қиламизки, Реал Мадрид ушбу футболчини сотиб олиш бўйича ҳеч қандай уринишни амалга оширмаган ва бундай нияти ҳам йўқ. Биз Энзо Фернандезнинг маҳоратини юксак қадрлаймиз, бироқ Челси билан муносабатларимиз ва институционал садоқат тамойилларидан келиб чиқиб, ҳақиқатга тўғри келмайдиган бу каби маълумотларни рад этишни зарур деб билдик".

Ушбу баёнот нафақат мухлислар орасидаги чалкашликларга чек қўйиш, балки икки йирик клуб ўртасидаги ўзаро ҳурматни сақлаб қолиш мақсадида эълон қилинган. Мадридликлар бундай асоссиз хабарлар ҳар икки томонга ҳам зарар етказиши мумкинлигидан афсусда эканини билдирган.

Ярим ҳимоядаги рақобат ва янги трансферлар

Реал Мадриднинг ушбу рад жавоби ортида жамоанинг ярим ҳимоя чизиғи аллақачон тўлиб-тошгани ҳам муҳим омил бўлиши мумкин. Маълумотларга кўра, клуб яқинда Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Бернардо Силва билан эркин агент мақомида шартнома имзолаб, ўзининг ижодий салоҳиятини янада оширган.

Ҳозирда жамоа марказида рақобат ниҳоятда кучли. Бернардо Силванинг келиши ва мавжуд юлдузлар сабабли, ҳатто Орельен Чуамени ва Эдуардо Камавинга каби француз иқтидорларининг келажаги ҳам сўроқ остида қолмоқда. Уларга Манчестер Юнайтед томонидан қизиқиш билдирилаётгани ҳақида хабарлар мавжуд.

Хулоса қилиб айтганда, Реал Мадрид ўзининг трансфер стратегиясини аниқ белгилаб олган ва Энзо Фернандез ҳозирча жамоа режаларига кирмайди. Аргентиналик футболчи эса Англия Премер-лигасида ўз ўрнини мустаҳкамлашда давом этиши ёки бошқа вариантларни кўриб чиқишига тўғри келади.

Реал МадридЧелсиЭнзо ФернандезТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо Диого Жота хотирасига бағишланган ғалаба ҳақида гапирдиКриштиано Роналдо Диого Жота хотирасига бағишланган ғалаба ҳақида гапирдиБугун, 14:37Златко Далич ВАРни кескин танқид қилди: «Футбол ҳисси ўлмоқда»Златко Далич ВАРни кескин танқид қилди: «Футбол ҳисси ўлмоқда»Бугун, 14:32 Криштиану Роналду Испания билан ўйин олдидан огоҳлантирди Криштиану Роналду Испания билан ўйин олдидан огоҳлантирдиБугун, 14:27Килиан Мбаппе 2026-йилда барча асосий совринларни қўлга киритиши кутилмоқдаКилиан Мбаппе 2026-йилда барча асосий совринларни қўлга киритиши кутилмоқдаБугун, 13:32Лионель Скалони Аргентина термасининг Месси факторига боғланиб қолгани ҳақидаги гапларга муносабат билдирдиЛионель Скалони Аргентина термасининг Месси факторига боғланиб қолгани ҳақидаги гапларга муносабат билдирдиБугун, 13:19Арсенал аёллар жамоаси трансфер бозорида катта юриш қилди: Георгиа Станвай Лондон клубидаАрсенал аёллар жамоаси трансфер бозорида катта юриш қилди: Георгиа Станвай Лондон клубидаБугун, 13:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди