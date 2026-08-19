Ўзбекистон таэквондочилари Осиё Президент кубогининг илк кунидаёқ шоҳсупага кўтарилди

·11·Спорт
Ўзбекистон таэквондочилари Осиё Президент кубогининг илк кунидаёқ шоҳсупага кўтарилди
Қисқача

Ўзбекистон миллий терма жамоаси Лаҳор шаҳрида ўтаётган «Ворлд Таеквондо Пресидентъс Куп – Асиа» турнирининг илк кунида 4 та медал, жумладан 3 та кумуш ва 1 та бронза қўлга киритди. Кумуш медалларни -74 кг вазн тоифасида Нажмиддин Қосимҳожиев, -62 кг вазн тоифасида Диёра Азизова ва +73 кг вазн тоифасида Светлана Саидова олди. +87 кг вазн тоифасида Марат Мавлонов бронза медалга сазовор бўлди.

Покистоннинг Лаҳор шаҳрида таэквондо WT бўйича нуфузли «World Taekwondo President’s Cup – Asia» халқаро турнири старт олди. Қитъанинг энг кучли спортчилари жамланган мусобақанинг илк куниёқ Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун сермаҳсул ва шиддатли курашларга бой бўлди — вакилларимиз қайси вазн тоифаларида қитъа совринларига эга чиқди?

Илк кун натижалари: 4 та муҳим медаль қўлга киритилди

Лаҳор даянларида кечган кескин баҳсларда ўзбекистонлик даян усталари юқори маҳорат кўрсатиб, мусобақанинг илк кунидаёқ жамоа ҳисобига 4 та медални (3 та кумуш ва 1 та бронза) ёзиб қўйди:

"Терма жамоамиз аъзолари финал ва ярим финал босқичларигача муваффақиятли етиб бориб, Осиёнинг етакчи рақибларига қарши кечган баҳсларда шоҳсупанинг юқори поғоналаридан жой олди."

Лаҳордаги «World Taekwondo President’s Cup»: Илк кун ғолиблари

Вазн тоифаси

Спортчи

Қўлга киритилган медаль

Тоифа

-74 кг

Нажмиддин Қосимҳожиев

Кумуш

Эркаклар

-62 кг

Диёра Азизова

Кумуш

Аёллар

+73 кг

Светлана Саидова

Кумуш

Аёллар (оғир вазн)

+87 кг

Марат Мавлонов

Бронза

Эркаклар (супер оғир вазн)

Олдинда янада қизғин жанглар кутмоқда

Мусобақанинг кейинги кунларида Ўзбекистон терма жамоасининг яна бир қатор умидли вакиллари олтин медаллар ҳамда муҳим рейтинг очколари учун даянга кўтарилади. Илк кундаги муваффақиятли старт жамоамизнинг умумжамоа ҳисобида ҳам етакчилар қаторидан жой олишига мустаҳкам замин яратди.

Сизнингча, терма жамоамиз Лаҳордаги турнир якунига қадар нечта олтин медални қўлга кирита олади?

Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спорти мухлисларига ушбу хушхабарни дарҳол улашинг!

ЎзбекистонЛаҳорПокистонНажмиддин ҚосимҳожиевДиёра Азизова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«У дунёда тенгсиз!»: Флик «Барселона»га келган Родрининг асл кучини очиқлади«У дунёда тенгсиз!»: Флик «Барселона»га келган Родрининг асл кучини очиқладиБугун, 11:19Джамал Мусиала ўзида аниқланган неврологик муаммо ҳақида гапирдиДжамал Мусиала ўзида аниқланган неврологик муаммо ҳақида гапирдиБугун, 11:16Моуринио Килиан Мбаппе ҳақида кутилмаган ва ҳайратланарли баёнот бердиМоуринио Килиан Мбаппе ҳақида кутилмаган ва ҳайратланарли баёнот бердиБугун, 11:11EA Sports ФК 27 ўйинида Премер-лига футболчиларининг рейтинги эълон қилиндиEA Sports ФК 27 ўйинида Премер-лига футболчиларининг рейтинги эълон қилиндиБугун, 10:13«Маресканинг сирли қарори»: Ҳусановнинг ноодатий позицияга ўтказилиши сабаби ошкор бўлди«Маресканинг сирли қарори»: Ҳусановнинг ноодатий позицияга ўтказилиши сабаби ошкор бўлдиБугун, 08:59Эронда ўзбек легионерлари бенефиси: «Трактор» ва «Истиқлол»дан драматик ғалабаларЭронда ўзбек легионерлари бенефиси: «Трактор» ва «Истиқлол»дан драматик ғалабаларБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди