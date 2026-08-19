Ўзбекистон таэквондочилари Осиё Президент кубогининг илк кунидаёқ шоҳсупага кўтарилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Лаҳор шаҳрида ўтаётган «Ворлд Таеквондо Пресидентъс Куп – Асиа» турнирининг илк кунида 4 та медал, жумладан 3 та кумуш ва 1 та бронза қўлга киритди. Кумуш медалларни -74 кг вазн тоифасида Нажмиддин Қосимҳожиев, -62 кг вазн тоифасида Диёра Азизова ва +73 кг вазн тоифасида Светлана Саидова олди. +87 кг вазн тоифасида Марат Мавлонов бронза медалга сазовор бўлди.
Покистоннинг Лаҳор шаҳрида таэквондо WT бўйича нуфузли «World Taekwondo President’s Cup – Asia» халқаро турнири старт олди. Қитъанинг энг кучли спортчилари жамланган мусобақанинг илк куниёқ Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун сермаҳсул ва шиддатли курашларга бой бўлди — вакилларимиз қайси вазн тоифаларида қитъа совринларига эга чиқди?
Илк кун натижалари: 4 та муҳим медаль қўлга киритилди
Лаҳор даянларида кечган кескин баҳсларда ўзбекистонлик даян усталари юқори маҳорат кўрсатиб, мусобақанинг илк кунидаёқ жамоа ҳисобига 4 та медални (3 та кумуш ва 1 та бронза) ёзиб қўйди:
"Терма жамоамиз аъзолари финал ва ярим финал босқичларигача муваффақиятли етиб бориб, Осиёнинг етакчи рақибларига қарши кечган баҳсларда шоҳсупанинг юқори поғоналаридан жой олди."
Лаҳордаги «World Taekwondo President’s Cup»: Илк кун ғолиблари
Вазн тоифаси
Спортчи
Қўлга киритилган медаль
Тоифа
-74 кг
Кумуш
Эркаклар
-62 кг
Кумуш
Аёллар
+73 кг
Светлана Саидова
Кумуш
Аёллар (оғир вазн)
+87 кг
Марат Мавлонов
Бронза
Эркаклар (супер оғир вазн)
Олдинда янада қизғин жанглар кутмоқда
Мусобақанинг кейинги кунларида Ўзбекистон терма жамоасининг яна бир қатор умидли вакиллари олтин медаллар ҳамда муҳим рейтинг очколари учун даянга кўтарилади. Илк кундаги муваффақиятли старт жамоамизнинг умумжамоа ҳисобида ҳам етакчилар қаторидан жой олишига мустаҳкам замин яратди.
Сизнингча, терма жамоамиз Лаҳордаги турнир якунига қадар нечта олтин медални қўлга кирита олади?
Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спорти мухлисларига ушбу хушхабарни дарҳол улашинг!
…