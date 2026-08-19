Стеве МкМанаман Реал Мадрид ва Жозе Моуринью ҳақида фикр билдирди
Мадриднинг Реал клуби сўнгги икки мавсумни йирик совринларсиз якунлаганидан сўнг, жамоага қайтган тажрибали мураббий Жозе Моуринью олдига қандай вазифалар қўйилгани футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотмоқда. Goal.com нашрига эксклюзив интервю берган Қироллик клубининг собиқ юлдузи Стеве МкМанаман Мадрид грандлари дуч келаётган мазмун ва услуб ўртасидаги мураккаб танлов ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унга кўра, португалиялик мутахассисдан ҳар қандай йўл билан бўлса ҳам фақат ғалаба қозониш талаб этилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Президент Флорентино Перес томонидан жорий этилган афсонавий Галактикос сиёсати аввалгидек устувор бўлмаса-да, Испания пойтахтида ҳамон юлдузлардан иборат таркиб шакллантирилган. Катта маблағлар ва инвестициялар эвазига йиғилган бу жамоадан ҳар йили аниқ натижа ҳамда совринлар кутилмоқда. Айниқса, жамоа асосий рақиби Барселоладан ички чемпионатдаги устунликни тортиб олишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган.
Юлдузли таркиб ва янги чақириқларФранциялик ҳужумчи Килиан Мбаппе 2024-йилда Реал Мадрид сафига қўшилиб, Чемпионлар лигаси ва Олтин тўп каби нуфузли совринларни қўлга киритиши кутилганди. Ҳозиргача у урган 86 та гол ва қўлга киритган икки Олтин бутса совринига қарамай, жамоа билан бошқа жиддий муваффақиятларга эриша олгани йўқ. Шунингдек, Винисиус Жуниор трансфер ҳақидаги қисқа миш-мишлардан сўнг клуб билан янги шартнома имзолади, Жуд Беллингем эса 2026-йилги жаҳон чемпионатида Англия терма жамоаси сафида ўзининг энг яхши ўйинларини намойиш этди.
Буларнинг барчаси фонида клуб сафига қўшилган иқтидорли ивуарлик ўсмир Ян Диоманденинг 140 миллион евролик трансфери ҳам эътиборга молик. Ана шу юлдузлардан иборат коллективга принципиал рақиблар устидан ҳукмронлик ўрнатиш вазифаси юклатилган. Жозе Моуринью ўзининг Мадрид клубидаги аввалги фаолияти якунланганидан 13 йил ўтиб, айнан шу вазифани бажариш учун Сантиаго Бернабеуга қайтди.
Натижа услубдан устунми?Goal.com мухбирининг собиқ Чемперси ва Манчестер Юнайтед бош мураббийи уйда ҳамда халқаро майдонлардаги сўнгги муваффақиятсизликлардан кейин чиройли ўйин намойиш этиш босимидан қанчалик ҳоли эканлиги ҳақидаги саволига Стеве МкМанаман ўзига хос тарзда жавоб берди. Унинг эслашича, ўз вақтида Фабио Капелло Испания чемпионлигини қўлга киритган бўлса-да, ҳар бир ўйинда минимал 1:0 ҳисобидаги ғалабалар учун мухлислар томонидан ҳушакбозликка учраган.
МкМанаман сўзларига кўра, Реал Мадрид даражасидаги клублар учун натижа ҳар доим биринчи ўринда туради: "Ўйлашимча, Реал Мадрид ҳақида гап кетганда озгина фарқ бор. Улар қийинроқ енгиладиган, тинимсиз югурадиган ва астойдил меҳнат қиладиган жамоага айланиши шарт. Агар сизда ёмон ўйин кетаётган бўлса ҳам, тинимсиз югуриб, жамоадошларингизга ёрдам беришингиз керак". Бу омиллар клуб учун асосий талаб эканлиги таъкидланди.
…