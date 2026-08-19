Стеве МкМанаман Реал Мадрид ва Жозе Моуринью ҳақида фикр билдирди

·0·Спорт
Стеве МкМанаман Реал Мадрид ва Жозе Моуринью ҳақида фикр билдирди

Мадриднинг Реал клуби сўнгги икки мавсумни йирик совринларсиз якунлаганидан сўнг, жамоага қайтган тажрибали мураббий Жозе Моуринью олдига қандай вазифалар қўйилгани футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотмоқда. Goal.com нашрига эксклюзив интервю берган Қироллик клубининг собиқ юлдузи Стеве МкМанаман Мадрид грандлари дуч келаётган мазмун ва услуб ўртасидаги мураккаб танлов ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унга кўра, португалиялик мутахассисдан ҳар қандай йўл билан бўлса ҳам фақат ғалаба қозониш талаб этилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Президент Флорентино Перес томонидан жорий этилган афсонавий Галактикос сиёсати аввалгидек устувор бўлмаса-да, Испания пойтахтида ҳамон юлдузлардан иборат таркиб шакллантирилган. Катта маблағлар ва инвестициялар эвазига йиғилган бу жамоадан ҳар йили аниқ натижа ҳамда совринлар кутилмоқда. Айниқса, жамоа асосий рақиби Барселоладан ички чемпионатдаги устунликни тортиб олишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган.

Юлдузли таркиб ва янги чақириқлар

Франциялик ҳужумчи Килиан Мбаппе 2024-йилда Реал Мадрид сафига қўшилиб, Чемпионлар лигаси ва Олтин тўп каби нуфузли совринларни қўлга киритиши кутилганди. Ҳозиргача у урган 86 та гол ва қўлга киритган икки Олтин бутса совринига қарамай, жамоа билан бошқа жиддий муваффақиятларга эриша олгани йўқ. Шунингдек, Винисиус Жуниор трансфер ҳақидаги қисқа миш-мишлардан сўнг клуб билан янги шартнома имзолади, Жуд Беллингем эса 2026-йилги жаҳон чемпионатида Англия терма жамоаси сафида ўзининг энг яхши ўйинларини намойиш этди.

Буларнинг барчаси фонида клуб сафига қўшилган иқтидорли ивуарлик ўсмир Ян Диоманденинг 140 миллион евролик трансфери ҳам эътиборга молик. Ана шу юлдузлардан иборат коллективга принципиал рақиблар устидан ҳукмронлик ўрнатиш вазифаси юклатилган. Жозе Моуринью ўзининг Мадрид клубидаги аввалги фаолияти якунланганидан 13 йил ўтиб, айнан шу вазифани бажариш учун Сантиаго Бернабеуга қайтди.

Натижа услубдан устунми?

Goal.com мухбирининг собиқ Чемперси ва Манчестер Юнайтед бош мураббийи уйда ҳамда халқаро майдонлардаги сўнгги муваффақиятсизликлардан кейин чиройли ўйин намойиш этиш босимидан қанчалик ҳоли эканлиги ҳақидаги саволига Стеве МкМанаман ўзига хос тарзда жавоб берди. Унинг эслашича, ўз вақтида Фабио Капелло Испания чемпионлигини қўлга киритган бўлса-да, ҳар бир ўйинда минимал 1:0 ҳисобидаги ғалабалар учун мухлислар томонидан ҳушакбозликка учраган.

МкМанаман сўзларига кўра, Реал Мадрид даражасидаги клублар учун натижа ҳар доим биринчи ўринда туради: "Ўйлашимча, Реал Мадрид ҳақида гап кетганда озгина фарқ бор. Улар қийинроқ енгиладиган, тинимсиз югурадиган ва астойдил меҳнат қиладиган жамоага айланиши шарт. Агар сизда ёмон ўйин кетаётган бўлса ҳам, тинимсиз югуриб, жамоадошларингизга ёрдам беришингиз керак". Бу омиллар клуб учун асосий талаб эканлиги таъкидланди.

Жозе МоуриньюРеал МадридСтеве МкМанаманЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон таэквондочилари Осиё Президент кубогининг илк кунидаёқ шоҳсупага кўтарилдиЎзбекистон таэквондочилари Осиё Президент кубогининг илк кунидаёқ шоҳсупага кўтарилдиБугун, 11:26«У дунёда тенгсиз!»: Флик «Барселона»га келган Родрининг асл кучини очиқлади«У дунёда тенгсиз!»: Флик «Барселона»га келган Родрининг асл кучини очиқладиБугун, 11:19Джамал Мусиала ўзида аниқланган неврологик муаммо ҳақида гапирдиДжамал Мусиала ўзида аниқланган неврологик муаммо ҳақида гапирдиБугун, 11:16Моуринио Килиан Мбаппе ҳақида кутилмаган ва ҳайратланарли баёнот бердиМоуринио Килиан Мбаппе ҳақида кутилмаган ва ҳайратланарли баёнот бердиБугун, 11:11EA Sports ФК 27 ўйинида Премер-лига футболчиларининг рейтинги эълон қилиндиEA Sports ФК 27 ўйинида Премер-лига футболчиларининг рейтинги эълон қилиндиБугун, 10:13«Маресканинг сирли қарори»: Ҳусановнинг ноодатий позицияга ўтказилиши сабаби ошкор бўлди«Маресканинг сирли қарори»: Ҳусановнинг ноодатий позицияга ўтказилиши сабаби ошкор бўлдиБугун, 08:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди