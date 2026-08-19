«У дунёда тенгсиз!»: Флик «Барселона»га келган Родрининг асл кучини очиқлади

·7·Спорт
«У дунёда тенгсиз!»: Флик «Барселона»га келган Родрининг асл кучини очиқлади
Қисқача

«Барселона» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик Родрини жамоа учун улкан имконият деб атаб, уни айни дамда дунёдаги энг яхши таянч ярим ҳимоячиси деб баҳолади. Унинг сўзларига кўра, Родри ўйинни тўлиқ назорат қилади, ҳимояда ёрдам беради, ҳаводаги курашларда бенуқсон иштирок этади ва жамоадошларининг даражасини оширади.

«Олтин тўп» соҳиби Родрининг «Манчестер Сити»дан Каталонияга кўчиб ўтиши бутун футбол жамоатчилигини ҳайратда қолдирди. «Барселона» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик мазкур супертрансферга шахсан изоҳ бериб, испаниялик ярим ҳимоячи жамоага нима беришини тўлқинланиб маълум қилди. Немис мутахассиси Родрининг айнан қайси жиҳатларига юқори баҳо берди?

«Барчамиз 100 фоиз ишондик»: Фликнинг шов-шувли эътирофи

Флик Родрини қўлга киритиш Каталония гранди учун ноёб имконият бўлганини ва клуб раҳбарияти бунга заррача шубҳа қилмаганини таъкидлади:

"Уни жамоага олиб келиш биз учун улкан имконият эди. Шу сабабли трансферга 100 фоиз ишондик, чунки у — фантастик футболчи. Менимча, у — айни дамда дунёдаги энг яхши таянч ярим ҳимоячиси. У ўйинни тўлиқ назорат қилади, ҳимояда ёрдам беради, ҳаводаги курашларда ҳам бенуқсон. Родри ёнидаги ҳар бир шеригининг даражасини оширади.", - деди Ҳанс-Дитер Флик.

Родри ва «Барселона»: Шартнома тафсилотлари ва ютуқлар

Кўрсаткич

Футболчи маълумотлари ва битим шартлари

Футболчи / Ёши

Родри (30 ёш, таянч ярим ҳимоячиси)

Собиқ клуби

«Манчестер Сити» (Англия)

Шартнома муддати

2030 йил 30 июнига қадар

Энг олий шахсий соврини

2024 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соҳиби

Расмий эълон қилинган сана

18 август

Каталонияда чемпионлик пойдевори

2024 йилда дунёнинг энг яхши футболчиси деб топилган Родрининг келиши Флик тактикасининг майдон марказидаги асосий суянчиғи бўлиши кутилмоқда. Таянч зонасидаги барқарорлик, прессингга чидамлилик ва майдонни кўриш маҳорати «Барселона»ни нафақат Ла Лигада, балки Чемпионлар Лигасида ҳам асосий фаворитга айлантириши тахмин қилинмоқда.

Сизнингча, Родрининг трансфери Ҳанс-Дитер Флик бошчилигидаги «Барселона»ни Европа чўққисига қайтара оладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барса»нинг ашаддий мухлисларига ушбу муҳим янгиликни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джамал Мусиала ўзида аниқланган неврологик муаммо ҳақида гапирдиДжамал Мусиала ўзида аниқланган неврологик муаммо ҳақида гапирдиБугун, 11:16Моуринио Килиан Мбаппе ҳақида кутилмаган ва ҳайратланарли баёнот бердиМоуринио Килиан Мбаппе ҳақида кутилмаган ва ҳайратланарли баёнот бердиБугун, 11:11EA Sports ФК 27 ўйинида Премер-лига футболчиларининг рейтинги эълон қилиндиEA Sports ФК 27 ўйинида Премер-лига футболчиларининг рейтинги эълон қилиндиБугун, 10:13«Маресканинг сирли қарори»: Ҳусановнинг ноодатий позицияга ўтказилиши сабаби ошкор бўлди«Маресканинг сирли қарори»: Ҳусановнинг ноодатий позицияга ўтказилиши сабаби ошкор бўлдиБугун, 08:59Эронда ўзбек легионерлари бенефиси: «Трактор» ва «Истиқлол»дан драматик ғалабаларЭронда ўзбек легионерлари бенефиси: «Трактор» ва «Истиқлол»дан драматик ғалабаларБугун, 06:52«Ан Наср» юлдузсиз кечган ўйинда 4 та гол урди — Феликсдан порлоқ бенефис«Ан Наср» юлдузсиз кечган ўйинда 4 та гол урди — Феликсдан порлоқ бенефисБугун, 06:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди