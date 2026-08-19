«У дунёда тенгсиз!»: Флик «Барселона»га келган Родрининг асл кучини очиқлади
«Барселона» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик Родрини жамоа учун улкан имконият деб атаб, уни айни дамда дунёдаги энг яхши таянч ярим ҳимоячиси деб баҳолади. Унинг сўзларига кўра, Родри ўйинни тўлиқ назорат қилади, ҳимояда ёрдам беради, ҳаводаги курашларда бенуқсон иштирок этади ва жамоадошларининг даражасини оширади.
«Олтин тўп» соҳиби Родрининг «Манчестер Сити»дан Каталонияга кўчиб ўтиши бутун футбол жамоатчилигини ҳайратда қолдирди. «Барселона» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик мазкур супертрансферга шахсан изоҳ бериб, испаниялик ярим ҳимоячи жамоага нима беришини тўлқинланиб маълум қилди. Немис мутахассиси Родрининг айнан қайси жиҳатларига юқори баҳо берди?
«Барчамиз 100 фоиз ишондик»: Фликнинг шов-шувли эътирофи
Флик Родрини қўлга киритиш Каталония гранди учун ноёб имконият бўлганини ва клуб раҳбарияти бунга заррача шубҳа қилмаганини таъкидлади:
"Уни жамоага олиб келиш биз учун улкан имконият эди. Шу сабабли трансферга 100 фоиз ишондик, чунки у — фантастик футболчи. Менимча, у — айни дамда дунёдаги энг яхши таянч ярим ҳимоячиси. У ўйинни тўлиқ назорат қилади, ҳимояда ёрдам беради, ҳаводаги курашларда ҳам бенуқсон. Родри ёнидаги ҳар бир шеригининг даражасини оширади.", - деди Ҳанс-Дитер Флик.
Родри ва «Барселона»: Шартнома тафсилотлари ва ютуқлар
Кўрсаткич
Футболчи маълумотлари ва битим шартлари
Футболчи / Ёши
Родри (30 ёш, таянч ярим ҳимоячиси)
Собиқ клуби
«Манчестер Сити» (Англия)
Шартнома муддати
2030 йил 30 июнига қадар
Энг олий шахсий соврини
2024 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соҳиби
Расмий эълон қилинган сана
18 август
Каталонияда чемпионлик пойдевори
2024 йилда дунёнинг энг яхши футболчиси деб топилган Родрининг келиши Флик тактикасининг майдон марказидаги асосий суянчиғи бўлиши кутилмоқда. Таянч зонасидаги барқарорлик, прессингга чидамлилик ва майдонни кўриш маҳорати «Барселона»ни нафақат Ла Лигада, балки Чемпионлар Лигасида ҳам асосий фаворитга айлантириши тахмин қилинмоқда.
Сизнингча, Родрининг трансфери Ҳанс-Дитер Флик бошчилигидаги «Барселона»ни Европа чўққисига қайтара оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барса»нинг ашаддий мухлисларига ушбу муҳим янгиликни дарҳол улашинг!
…