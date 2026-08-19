20 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
20 август куни амал қиладиган доллар курси 26–27 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди. Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курс 11 820 сўм бўлиб, бу нарх Асиа Аллиансе Банк, Инвест Финансе Банк, НБУ, УниверсалБанк ва Зираат Банкда белгиланган.
20 август куни амал қиладиган доллар курси 26–27 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Asia Alliance Bank — 11 820 сўм.
• Invest Finance Bank — 11 820 сўм.
• NBU — 11 820 сўм.
• UniversalBank — 11 820 сўм.
• Ziraat Bank — 11 820 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Asakabank — 11 860 сўм.
• Ziraat Bank — 11 870 сўм.
• MyBank — 11 870 сўм.
• Saderat Bank Tashkent — 11 870 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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