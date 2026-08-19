HarmonyOS 6 операцион тизими 80 миллиондан ортиқ қурилмага ўрнатилди
Huawei компаниясининг сўнгги ишланмаси бўлган HarmonyOS 6 операцион тизими глобал технология бозорида муҳим маррага эришиб, 80 миллиондан зиёд гаджетга муваффақиятли ўрнатилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу платформа Android ва iOS тизимларининг асосий рақобатчисига айланиш йўлида жадал қадам ташламоқда ҳамда фойдаланувчилар сонини рекорд даражада оширмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, ҳозирги кунда Huawei операцион тизими 80,12 миллиондан ортиқ қурилмада фаол ишламоқда. Тизимнинг оммабоплиги ўсиб бораётгани унинг тарқалиш тезлигида ҳам яққол намоён бўлмоқда: охирги олти кун ичидангина ушбу экотизимга яна бир миллионга яқин янги қурилма уланишга улгурди.
Статистик кўрсаткичларга таянилса, ҳар куни дунё бўйлаб 170 мингдан ортиқ янги қурилмалар ушбу операцион тизимда фаоллаштирилмоқда. Бундай барқарор ва юқори суръатлар Хитой гигантига жорий йил якунига қадар 100 миллионлик маррага муваффақиятли эришиш бўйича улкан режа қўйиш имконини бермоқда.
Экотизимнинг кенгайиши ва янги имкониятларHuawei компанияси ўз мобил платформасини ривожлантириш борасида кенг кўламли стратегияни амалга оширмоқда. Турли нарх тоифасидаги замонавий смартфонларни ишлаб чиқариш ҳамда ўзининг хусусий ОСига эга қурилмалар қамровини ошириш орқали компания бозордаги мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамламоқда.
Янги талқиндаги HarmonyOS 6 фойдаланувчиларга тубдан янгиланган интерфейс, сунъий интеллект технологияларига асосланган илғор функциялар ва хавфсизликни таъминлаш борасида муҳим яхшиланишларни тақдим этди. Шунингдек, дастурий таъминотнинг умумий унумдорлиги сезиларли даражада оптималлаштирилиб, барқарор ишлаши таъминланди.
Келгусидаги режалар ва истиқболларHuawei учун навбатдаги муҳим босқич бу HarmonyOS 7 версиясининг тақдимоти бўлиши кутилмоқда. Мутахассислар прогнозларига кўра, ушбу янги авлод тизими келаси ойда бўлиб ўтадиган Мате 90 смартфонлар серияси намойиши билан бир вақтда дебют қилади.
Агар янги платформа ўзининг ҳозирги ўсиш суръатларини сақлаб қолса, у шунчаки муқобил ечим бўлиб қолмасдан, жаҳон бозорида ҳукмронлик қилаётган икки йирик мобил операцион тизимига тўлақонли муқобил ва мустақил ўринбосарга айланиши кутилмоқда.
…