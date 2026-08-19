HarmonyOS 6 операцион тизими 80 миллиондан ортиқ қурилмага ўрнатилди

·0·Техно
HarmonyOS 6 операцион тизими 80 миллиондан ортиқ қурилмага ўрнатилди

Huawei компаниясининг сўнгги ишланмаси бўлган HarmonyOS 6 операцион тизими глобал технология бозорида муҳим маррага эришиб, 80 миллиондан зиёд гаджетга муваффақиятли ўрнатилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу платформа Android ва iOS тизимларининг асосий рақобатчисига айланиш йўлида жадал қадам ташламоқда ҳамда фойдаланувчилар сонини рекорд даражада оширмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, ҳозирги кунда Huawei операцион тизими 80,12 миллиондан ортиқ қурилмада фаол ишламоқда. Тизимнинг оммабоплиги ўсиб бораётгани унинг тарқалиш тезлигида ҳам яққол намоён бўлмоқда: охирги олти кун ичидангина ушбу экотизимга яна бир миллионга яқин янги қурилма уланишга улгурди.

Статистик кўрсаткичларга таянилса, ҳар куни дунё бўйлаб 170 мингдан ортиқ янги қурилмалар ушбу операцион тизимда фаоллаштирилмоқда. Бундай барқарор ва юқори суръатлар Хитой гигантига жорий йил якунига қадар 100 миллионлик маррага муваффақиятли эришиш бўйича улкан режа қўйиш имконини бермоқда.

Экотизимнинг кенгайиши ва янги имкониятлар

Huawei компанияси ўз мобил платформасини ривожлантириш борасида кенг кўламли стратегияни амалга оширмоқда. Турли нарх тоифасидаги замонавий смартфонларни ишлаб чиқариш ҳамда ўзининг хусусий ОСига эга қурилмалар қамровини ошириш орқали компания бозордаги мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамламоқда.

Янги талқиндаги HarmonyOS 6 фойдаланувчиларга тубдан янгиланган интерфейс, сунъий интеллект технологияларига асосланган илғор функциялар ва хавфсизликни таъминлаш борасида муҳим яхшиланишларни тақдим этди. Шунингдек, дастурий таъминотнинг умумий унумдорлиги сезиларли даражада оптималлаштирилиб, барқарор ишлаши таъминланди.

Келгусидаги режалар ва истиқболлар

Huawei учун навбатдаги муҳим босқич бу HarmonyOS 7 версиясининг тақдимоти бўлиши кутилмоқда. Мутахассислар прогнозларига кўра, ушбу янги авлод тизими келаси ойда бўлиб ўтадиган Мате 90 смартфонлар серияси намойиши билан бир вақтда дебют қилади.

Агар янги платформа ўзининг ҳозирги ўсиш суръатларини сақлаб қолса, у шунчаки муқобил ечим бўлиб қолмасдан, жаҳон бозорида ҳукмронлик қилаётган икки йирик мобил операцион тизимига тўлақонли муқобил ва мустақил ўринбосарга айланиши кутилмоқда.

HuaweiHarmonyOSAndroidiOSТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor дунёдаги биринчи 2-нм чипли букланувчи телефонни тайёрламоқдаHonor дунёдаги биринчи 2-нм чипли букланувчи телефонни тайёрламоқдаБугун, 10:52OpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиOpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиБугун, 08:25OpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиOpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиБугун, 08:25Telegram .грам домен зонаси учун ариза топширдиTelegram .грам домен зонаси учун ариза топширдиБугун, 08:18Samsung Galaxy S26 FE смартфонининг барча техник хусусиятлари ошкор этилдиSamsung Galaxy S26 FE смартфонининг барча техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 06:23Tank 5 Pro: проектор ва 17600 мА/соат аккумуляторли ҳимояланган смартфонTank 5 Pro: проектор ва 17600 мА/соат аккумуляторли ҳимояланган смартфонБугун, 05:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди