Али Хоманаий билан видолашув маросимлари расман бошланди

·1·Дунё
Али Хоманаий билан видолашув маросимлари расман бошланди

Эроннинг собиқ олий раҳбари Оятуллоҳ Али Хоманаий билан видолашув маросимлари расман бошланди. Дастлабки тадбирлар мамлакат пойтахти Теҳрон шаҳрида ўтказилмоқда.

Бу ҳақда РБК маълум қилди.

Маълум қилинишича, мотам тадбирлари 4–9 июль кунлари давом этиб, Эроннинг бир нечта шаҳарларида ташкил этилади. Маросимларда дунёнинг турли мамлакатларидан 100 га яқин расмий делегация иштирок этиши кутилмоқда.

Eron bayrog'i bilan qoplangan tobutlar va uning yonida turgan odamlar.

Режага кўра, 4–6 июль кунлари Теҳронда видолашув ва дафн маросимлари ўтказилади. 7 июль куни Қум шаҳрида мотам юриши бўлиб ўтиши белгиланган. Шундан сўнг, 8 июль куни марҳумнинг жасади Ироқ ҳудудига олиб борилади, 9 июль куни эса Машҳад шаҳрида сўнгги манзилга қўйилиши режалаштирилган.

Qora kiyimdagi ayollar Khamenei portretini ko'tarib, tantanali marosimda yurib borishmoqda.

Эслатиб ўтамиз, 86 ёшли Оятуллоҳ Али Хоманаий жорий йилнинг 28 феврал куни АҚШ ва Исроил томонидан уюштирилган зарбалар оқибатида ҳалок бўлгани ҳақида хабар берилганди.

Qora kiyingan odamlar yashil tobut atrofida to'planishgan va kapalaklar uchmoqda.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эверестда 30 йилдан бери ётган жасад олиб туширилмоқдаЭверестда 30 йилдан бери ётган жасад олиб туширилмоқдаБугун, 16:111000 евро маош: Словакия ўзбекистонликларни ишга чақирмоқда1000 евро маош: Словакия ўзбекистонликларни ишга чақирмоқдаБугун, 15:50Францияда чегирмадаги кондиционерлар учун харидорлар муштлашдиФранцияда чегирмадаги кондиционерлар учун харидорлар муштлашдиБугун, 15:41Киевдаги “Ўзбек палови №1” ресторани ракета ҳужумида вайрон бўлдиКиевдаги “Ўзбек палови №1” ресторани ракета ҳужумида вайрон бўлдиБугун, 15:38Индонезияда 6,2 магнитудали кучли зилзила содир бўлди Индонезияда 6,2 магнитудали кучли зилзила содир бўлди Бугун, 15:23Венесуэладаги кучли зилзила оқибатидаги қурбонлар сони 2 295 нафарга етдиВенесуэладаги кучли зилзила оқибатидаги қурбонлар сони 2 295 нафарга етдиБугун, 15:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди