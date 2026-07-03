Samsung Galaxy S27 Pro ихчам корпусда Galaxy S26 Ultra қувватига эга бўлади

·1·Техно
Samsung Galaxy S27 Pro ихчам корпусда Galaxy S26 Ultra қувватига эга бўлади

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг бўлажак флагманлари устида ишлашни давом эттирмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, компания ихчам ўлчамли смартфонлар сегментида инқилобий ўзгариш қилишни режалаштирмоқда. Хусусан, Galaxy S27 Pro модели ўзидан анча йирикроқ бўлган Galaxy S26 Ultra даражасидаги аккумулятор билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Счродингер (Пҳоне Футурист) берган маълумотларга кўра, Samsung Galaxy S27 Pro модели 5000 мАс сиғимли аккумуляторга эга бўлади. Бу кўрсаткич одатда фақат энг йирик ва қиммат флагманлар учун хос бўлиб келган. Тахминларга кўра, ушбу қурилма тахминан 6,4 дюймли экранга эга бўлиб, ўзининг техник имкониятлари бўйича Ultra версиянинг деярли тўлиқ нусхасига айланади, фақат ихчамроқ кўринишда тақдим этилади.

Янги технологияларга эҳтиёткорона ёндашув

Ҳозирги вақтда кўплаб Хитой брендлари кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланишга ўтаётган бўлса-да, Samsung бу борада эҳтиёткорликни сақлаб қолмоқда. Компания янги турдаги батареяларнинг узоқ муддатли чидамлилиги, хавфсизлиги ва оммавий ишлаб чиқариш барқарорлигига тўлиқ ишонч ҳосил қилмоқчи. Шу сабабли, Galaxy S27 Pro моделида анъанавий литий-ионли аккумуляторларнинг янада такомиллаштирилган ва кимёвий таркиби оптималлаштирилган версияси қўлланилиши кутилмоқда.

Иқтисодий омиллар ҳам Samsung қарорига сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Пҳоне Футурист маълумотларига кўра, ҳозирда компания ҳар миллион дона Galaxy С Ultra смартфони учун аккумуляторлар харидига 12–15 миллион доллар сарфлайди. Агар кремний-углеродли элементларга ўтилса, бу харажатлар ҳар миллион қурилма учун 22–28 миллион долларгача кўтарилиб кетиши мумкин. Флагманлар миллионлаб нусхада сотилишини ҳисобга олсак, бу компания учун ўта катта молиявий юк ҳисобланади.

Камера ва бошқа янгиланишлар

Аккумулятордан ташқари, Samsung флагманларининг селфи-камераларида ҳам узоқ кутилган ўзгаришлар юз бериши кутилмоқда. Охирги беш йил ичида илк бор Galaxy S27 Pro ва Galaxy S27 Ultra моделлари янгиланган 16 мегапикселли олд камералар билан жиҳозланади. Бу фойдаланувчиларга янада тиниқ ва сифатли тасвирлар олиш имконини беради.

Эслатиб ўтамиз, ушбу маълумотларни тарқатган инсайдер аввалроқ Galaxy S26 Plus хусусиятларини ва 2027-йилда чиқиши кутилаётган iPhone 20 моделининг тўрт томондан кависли экран дизайнини аниқ башорат қилган эди. Шундай экан, Galaxy S27 Pro борасидаги прогнозлар ҳам ҳақиқатга яқин деб баҳоланмоқда.

Ўзбекистон бозорида Samsung смартфонлари анъанавий тарзда юқори талабга эга. Агар компания ҳақиқатан ҳам ихчам корпусда 5000 мАс сиғимли батареяни тақдим эта олса, бу модел Apple iPhone Pro серияси билан рақобатда кучли устунликка эга бўлиши мумкин. Ҳозирча фойдаланувчилар анъанавий литий-ионли технологияларнинг максимал имкониятларидан баҳраманд бўлишлари керак.

SamsungGalaxy S27 ProСмартфонТехнологияАккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple тарихидаги энг қиммат смартфон: iPhone Ultra 3000 долларгача баҳоланиши кутилмоқдаApple тарихидаги энг қиммат смартфон: iPhone Ultra 3000 долларгача баҳоланиши кутилмоқдаБугун, 15:59SpaceX Starship Шип 40 синовдан сўнг идеал ҳолатда: Парвозлар сони кескин ортадиSpaceX Starship Шип 40 синовдан сўнг идеал ҳолатда: Парвозлар сони кескин ортадиБугун, 15:21Темир йўл чипталарини энди Макс мессенжери орқали сотиб олиш имконияти яратиладиТемир йўл чипталарини энди Макс мессенжери орқали сотиб олиш имконияти яратиладиБугун, 14:58iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларни қайта тиклаш йўлини топдиiPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларни қайта тиклаш йўлини топдиБугун, 14:24Starlink Парагвайдаги 1600 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлайдиStarlink Парагвайдаги 1600 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлайдиБугун, 13:50iPhone 18 Pro қандай кўринишда бўлиши маълум бўлдиiPhone 18 Pro қандай кўринишда бўлиши маълум бўлдиБугун, 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди