Samsung Galaxy S27 Pro ихчам корпусда Galaxy S26 Ultra қувватига эга бўлади
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг бўлажак флагманлари устида ишлашни давом эттирмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, компания ихчам ўлчамли смартфонлар сегментида инқилобий ўзгариш қилишни режалаштирмоқда. Хусусан, Galaxy S27 Pro модели ўзидан анча йирикроқ бўлган Galaxy S26 Ultra даражасидаги аккумулятор билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Счродингер (Пҳоне Футурист) берган маълумотларга кўра, Samsung Galaxy S27 Pro модели 5000 мАс сиғимли аккумуляторга эга бўлади. Бу кўрсаткич одатда фақат энг йирик ва қиммат флагманлар учун хос бўлиб келган. Тахминларга кўра, ушбу қурилма тахминан 6,4 дюймли экранга эга бўлиб, ўзининг техник имкониятлари бўйича Ultra версиянинг деярли тўлиқ нусхасига айланади, фақат ихчамроқ кўринишда тақдим этилади.
Янги технологияларга эҳтиёткорона ёндашувҲозирги вақтда кўплаб Хитой брендлари кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланишга ўтаётган бўлса-да, Samsung бу борада эҳтиёткорликни сақлаб қолмоқда. Компания янги турдаги батареяларнинг узоқ муддатли чидамлилиги, хавфсизлиги ва оммавий ишлаб чиқариш барқарорлигига тўлиқ ишонч ҳосил қилмоқчи. Шу сабабли, Galaxy S27 Pro моделида анъанавий литий-ионли аккумуляторларнинг янада такомиллаштирилган ва кимёвий таркиби оптималлаштирилган версияси қўлланилиши кутилмоқда.
Иқтисодий омиллар ҳам Samsung қарорига сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Пҳоне Футурист маълумотларига кўра, ҳозирда компания ҳар миллион дона Galaxy С Ultra смартфони учун аккумуляторлар харидига 12–15 миллион доллар сарфлайди. Агар кремний-углеродли элементларга ўтилса, бу харажатлар ҳар миллион қурилма учун 22–28 миллион долларгача кўтарилиб кетиши мумкин. Флагманлар миллионлаб нусхада сотилишини ҳисобга олсак, бу компания учун ўта катта молиявий юк ҳисобланади.
Камера ва бошқа янгиланишларАккумулятордан ташқари, Samsung флагманларининг селфи-камераларида ҳам узоқ кутилган ўзгаришлар юз бериши кутилмоқда. Охирги беш йил ичида илк бор Galaxy S27 Pro ва Galaxy S27 Ultra моделлари янгиланган 16 мегапикселли олд камералар билан жиҳозланади. Бу фойдаланувчиларга янада тиниқ ва сифатли тасвирлар олиш имконини беради.
Эслатиб ўтамиз, ушбу маълумотларни тарқатган инсайдер аввалроқ Galaxy S26 Plus хусусиятларини ва 2027-йилда чиқиши кутилаётган iPhone 20 моделининг тўрт томондан кависли экран дизайнини аниқ башорат қилган эди. Шундай экан, Galaxy S27 Pro борасидаги прогнозлар ҳам ҳақиқатга яқин деб баҳоланмоқда.
Ўзбекистон бозорида Samsung смартфонлари анъанавий тарзда юқори талабга эга. Агар компания ҳақиқатан ҳам ихчам корпусда 5000 мАс сиғимли батареяни тақдим эта олса, бу модел Apple iPhone Pro серияси билан рақобатда кучли устунликка эга бўлиши мумкин. Ҳозирча фойдаланувчилар анъанавий литий-ионли технологияларнинг максимал имкониятларидан баҳраманд бўлишлари керак.
…