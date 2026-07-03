«Наполи» клуби янги даврни Аллегри билан бошлайди

·0·Спорт
«Наполи» клуби янги даврни Аллегри билан бошлайди

«Наполи» клуби Массимилиано Аллегрини жамоанинг янги бош мураббийи сифатида расман эълон қилди.

58 ёшли италиялик мутахассис Неаполь клуби билан узоқ муддатли шартнома имзолади. Энди олти карра Италия чемпиони «Наполи»ни яна Скудетто учун курашга олиб чиқишга ҳаракат қилади.

Шартнома 2029 йилгача мўлжалланган

Маълум қилинишича, Аллегрининг «Наполи» билан тузган шартномаси 2029 йилнинг ёзига қадар амал қилади.

Томонлар ҳамкорлик борасида май ойидаёқ келишувга эришган. Бироқ мураббийнинг собиқ жамоаси «Милан» билан молиявий масалалари тўлиқ ҳал этилмагани сабаб расмий эълон кечиккан.

Конте кетгач, танлов Аллегрига тушди

Антонио Конте мавсум якунланганидан кейин «Наполи»ни тарк этган эди.

Шундан сўнг клуб раҳбарияти янги бош мураббий излашни бошлади ва якунда катта тажрибага эга Массимилиано Аллегри номзодини маъқуллади.

Олти карра Италия чемпиони

Аллегри мураббийлик фаолияти давомида А Серияда олти марта чемпионликни қўлга киритган.

У:

  • «Ювентус» билан беш марта;

  • «Милан» билан бир марта

Скудетто соҳиби бўлган.

«Наполи» мавсумни иккинчи ўринда якунлади

«Наполи» ўтган мавсумда А Серияда 76 очко тўплади ва чемпионатни иккинчи ўринда якунлади.

Энди клуб олдида яна чемпионлик учун курашиш вазифаси турибди. Неаполликлар бу мақсадга Массимилиано Аллегри бошчилигида эришишга умид қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи Массимилиано Аллегрини янги бош мураббий этиб тайинладиНаполи Массимилиано Аллегрини янги бош мураббий этиб тайинладиБугун, 16:18Арсенал ва Виктор Гёкерес: Штефан Счварз швед ҳужумчисининг келажаги ҳақида гапирдиАрсенал ва Виктор Гёкерес: Штефан Счварз швед ҳужумчисининг келажаги ҳақида гапирдиБугун, 16:12Ламин Ямал Жей-Жей Окочанинг 28 йиллик натижасига тенглашдиЛамин Ямал Жей-Жей Окочанинг 28 йиллик натижасига тенглашдиБугун, 15:49Тоттенхем Жоау Палиньи трансферидан воз кечди: Португалиялик юлдуз Баварияга қайтадиТоттенхем Жоау Палиньи трансферидан воз кечди: Португалиялик юлдуз Баварияга қайтадиБугун, 15:32Криштиану Роналду яна тарих яратди: 25 голлик ноёб рекорд...Криштиану Роналду яна тарих яратди: 25 голлик ноёб рекорд...Бугун, 15:30Барселона аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширишга яқинБарселона аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширишга яқинБугун, 15:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди