«Наполи» клуби янги даврни Аллегри билан бошлайди
«Наполи» клуби Массимилиано Аллегрини жамоанинг янги бош мураббийи сифатида расман эълон қилди.
58 ёшли италиялик мутахассис Неаполь клуби билан узоқ муддатли шартнома имзолади. Энди олти карра Италия чемпиони «Наполи»ни яна Скудетто учун курашга олиб чиқишга ҳаракат қилади.
Шартнома 2029 йилгача мўлжалланган
Маълум қилинишича, Аллегрининг «Наполи» билан тузган шартномаси 2029 йилнинг ёзига қадар амал қилади.
Томонлар ҳамкорлик борасида май ойидаёқ келишувга эришган. Бироқ мураббийнинг собиқ жамоаси «Милан» билан молиявий масалалари тўлиқ ҳал этилмагани сабаб расмий эълон кечиккан.
Конте кетгач, танлов Аллегрига тушди
Антонио Конте мавсум якунланганидан кейин «Наполи»ни тарк этган эди.
Шундан сўнг клуб раҳбарияти янги бош мураббий излашни бошлади ва якунда катта тажрибага эга Массимилиано Аллегри номзодини маъқуллади.
Олти карра Италия чемпиони
Аллегри мураббийлик фаолияти давомида А Серияда олти марта чемпионликни қўлга киритган.
У:
«Ювентус» билан беш марта;
«Милан» билан бир марта
Скудетто соҳиби бўлган.
«Наполи» мавсумни иккинчи ўринда якунлади
«Наполи» ўтган мавсумда А Серияда 76 очко тўплади ва чемпионатни иккинчи ўринда якунлади.
Энди клуб олдида яна чемпионлик учун курашиш вазифаси турибди. Неаполликлар бу мақсадга Массимилиано Аллегри бошчилигида эришишга умид қилмоқда.
…