Скалони Кабо-Верде ҳақида огоҳлантирди: «Хато кечирилмайди»

·0·Спорт
Скалони Кабо-Верде ҳақида огоҳлантирди: «Хато кечирилмайди»

Аргентина миллий жамоаси бош мураббийи Лионел Скалони ЖЧ-2026 1/16 финалида Кабо-Вердега қарши ўйин олдидан эҳтиёткор фикр билдирди.

Мутахассис плей-офф босқичида ҳар қандай хато жамоанинг турнирни тарк этишига сабаб бўлиши мумкинлигини таъкидлаб, рақибни муносиб ва хавфли жамоа деб атади.

«Хато қилиш учун жой камайиб бормоқда»

Скалонининг айтишича, Аргентина футболчилари учрашувнинг аҳамиятини тўлиқ англаб турибди.

«Бизни муносиб рақиб кутмоқда. Хато қилиш учун жой тобора камайиб бормоқда. Мағлубият сабаб турнирни тарк этишимиз мумкин. Буни яхши тушунамиз», — деди мураббий.

Шу билан бирга, у жамоасининг айни пайтдаги ҳолатидан мамнун эканини билдирди.

«Ҳозир яхши ҳолатдамиз ва ўйинга тўлиқ тайёрмиз».

Кабо-Верде ҳали мағлуб бўлмаган

Аргентина бош мураббийи Кабо-Верденинг мусобақада ҳали мағлубиятга учрамаганига алоҳида эътибор қаратди.

«Кабо-Верде — ҳали мағлубиятга учрамаган жамоа. Саудия Арабистонига қарши ўйинда улар ғалабага лойиқ эдилар», — деди Скалони.

Унинг фикрича, Испания ва Уругвайга қарши баҳсларда Кабо-Верде кўпроқ қийинчиликка дуч келган, аммо барибир муносиб қаршилик кўрсатган.

«Рақиб анча яхши»

Скалони мураббийлар штаби Кабо-Верденинг ўйинларини чуқур таҳлил қилаётганини маълум қилди.

«Испания ва Уругвайга қарши баҳсларда уларга бироз қийинроқ бўлди. Уларни таҳлил қиляпмиз. Шуни айта оламанки, рақиб анча яхши», — дея Скалонининг сўзларини келтирди La Nacion нашри.

Аргентина баҳс фаворити сифатида кўрилса-да, Скалони футболчиларини рақибни камситмасликка ва ҳар бир вазиятда диққатни йўқотмасликка чақирмоқда. Энди жамоалардан бири нимчорак финалга чиқса, иккинчиси учун Жаҳон чемпионати якунланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Наполи» клуби янги даврни Аллегри билан бошлайди«Наполи» клуби янги даврни Аллегри билан бошлайдиБугун, 16:57Георгиа Станвай нима учун Арсенал жамоасини танлаганини очиқладиГеоргиа Станвай нима учун Арсенал жамоасини танлаганини очиқладиБугун, 16:51Наполи Массимилиано Аллегрини янги бош мураббий этиб тайинладиНаполи Массимилиано Аллегрини янги бош мураббий этиб тайинладиБугун, 16:18Арсенал ва Виктор Гёкерес: Штефан Счварз швед ҳужумчисининг келажаги ҳақида гапирдиАрсенал ва Виктор Гёкерес: Штефан Счварз швед ҳужумчисининг келажаги ҳақида гапирдиБугун, 16:12Ламин Ямал Жей-Жей Окочанинг 28 йиллик натижасига тенглашдиЛамин Ямал Жей-Жей Окочанинг 28 йиллик натижасига тенглашдиБугун, 15:49Тоттенхем Жоау Палиньи трансферидан воз кечди: Португалиялик юлдуз Баварияга қайтадиТоттенхем Жоау Палиньи трансферидан воз кечди: Португалиялик юлдуз Баварияга қайтадиБугун, 15:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди