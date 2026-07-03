Скалони Кабо-Верде ҳақида огоҳлантирди: «Хато кечирилмайди»
Аргентина миллий жамоаси бош мураббийи Лионел Скалони ЖЧ-2026 1/16 финалида Кабо-Вердега қарши ўйин олдидан эҳтиёткор фикр билдирди.
Мутахассис плей-офф босқичида ҳар қандай хато жамоанинг турнирни тарк этишига сабаб бўлиши мумкинлигини таъкидлаб, рақибни муносиб ва хавфли жамоа деб атади.
«Хато қилиш учун жой камайиб бормоқда»
Скалонининг айтишича, Аргентина футболчилари учрашувнинг аҳамиятини тўлиқ англаб турибди.
«Бизни муносиб рақиб кутмоқда. Хато қилиш учун жой тобора камайиб бормоқда. Мағлубият сабаб турнирни тарк этишимиз мумкин. Буни яхши тушунамиз», — деди мураббий.
Шу билан бирга, у жамоасининг айни пайтдаги ҳолатидан мамнун эканини билдирди.
«Ҳозир яхши ҳолатдамиз ва ўйинга тўлиқ тайёрмиз».
Кабо-Верде ҳали мағлуб бўлмаган
Аргентина бош мураббийи Кабо-Верденинг мусобақада ҳали мағлубиятга учрамаганига алоҳида эътибор қаратди.
«Кабо-Верде — ҳали мағлубиятга учрамаган жамоа. Саудия Арабистонига қарши ўйинда улар ғалабага лойиқ эдилар», — деди Скалони.
Унинг фикрича, Испания ва Уругвайга қарши баҳсларда Кабо-Верде кўпроқ қийинчиликка дуч келган, аммо барибир муносиб қаршилик кўрсатган.
«Рақиб анча яхши»
Скалони мураббийлар штаби Кабо-Верденинг ўйинларини чуқур таҳлил қилаётганини маълум қилди.
«Испания ва Уругвайга қарши баҳсларда уларга бироз қийинроқ бўлди. Уларни таҳлил қиляпмиз. Шуни айта оламанки, рақиб анча яхши», — дея Скалонининг сўзларини келтирди La Nacion нашри.
Аргентина баҳс фаворити сифатида кўрилса-да, Скалони футболчиларини рақибни камситмасликка ва ҳар бир вазиятда диққатни йўқотмасликка чақирмоқда. Энди жамоалардан бири нимчорак финалга чиқса, иккинчиси учун Жаҳон чемпионати якунланади.
…