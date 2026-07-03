Microsoft кутилмаган қадам ташлади: Эдге браузерига Google ҳисоби орқали кириш мумкин

·18·Техно
Microsoft кутилмаган қадам ташлади: Эдге браузерига Google ҳисоби орқали кириш мумкин

Microsoft компанияси ўзининг Edge браузери учун навбатдаги 150-версия барқарор талқинини тақдим этди. Ушбу янгиланишдаги энг асосий ва кутилмаган ўзгариш фойдаланувчиларга браузерга Google ҳисоб қайдномаси орқали кириш имкониятининг берилиши бўлди. Илгари маълумотларни синхронизация қилиш ва тизимга кириш учун фақат Microsoft аккаунти талаб этилар эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги функция Windows ва macOS операцион тизимлари фойдаланувчилари учун профил менюси ва браузерга кириш экранида пайдо бўлди. Бу қадам Microsoft компаниясининг аввалги қатъий сиёсати ўзгарганидан далолат беради. Бир неча йил олдин корпорация Edge браузерига бегона сервислар, айниқса Google хизматларини интеграция қилиш нияти йўқлигини таъкидлаган эди.

Фойдаланувчилар учун қулайликлар

ixbt.com маълумотига кўра, Google аккаунтидан фойдаланиш имконияти фойдаланувчиларнинг кўплаб мурожаатлари ва сўровларидан сўнг жорий этилган. Бу янгилик, айниқса, Google Chrome браузеридан Microsoft Edge браузерига ўтаётганлар учун катта қулайлик яратади. Эндиликда хатчўплар, сақланган пароллар ва бошқа шахсий маълумотларни алоҳида импорт қилмасдан, автоматик тарзда кўчириб ўтказиш мумкин.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида ҳам Google сервисларининг оммавийлигини ҳисобга олсак, ушбу янгиланиш Edge браузерининг мамлакатимиздаги аудиториясини кенгайтиришга хизмат қилиши мумкин. Кўпчилик учун Microsoft аккаунтини очиш ортиқча дахмаза бўлиб туюларди, энди эса мавжуд Google ҳисоби билан барча амалларни бажариш имкони бор.

Воркспасес ва тизим талабларидаги ўзгаришлар

Янгиланиш фақатгина авторизация билан чекланиб қолмаган. Воркспасес функциясида ҳам ўзгаришлар юз берди: энди гуруҳланган вкладкалар билан ишлаш тизими Edge браузерининг шахсий синхронизация платформасига ўтказилди. Бироқ, ишчи майдонларини бошқа фойдаланувчилар билан бўлишиш (шаре) имконияти олиб ташланди.

Шунингдек, техник чекловлар ҳақида ҳам маълумот берилди. Edge 150 талқини macOS 12 Монтерей операцион тизимини қўллаб-қувватлайдиган сўнгги версия бўлади. Келгусида янгиланишларни қабул қилиб олиш учун Apple қурилмалари эгалари ўз тизимларини янгироқ версияга янгилашлари талаб этилади.

Хулоса қилиб айтганда, Microsoft рақобатчи платформа билан интеграцияга киришиш орқали фойдаланувчиларнинг содиқлигини оширишни кўзламоқда. Бу каби очиқлик сиёсати браузерлар бозоридаги рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз.

MicrosoftЭдгеGoogleБраузерТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung буклама смартфонлари нархи кескин ошади: З Фолд 8 Ultra рекорд ўрнатиши кутилмоқдаSamsung буклама смартфонлари нархи кескин ошади: З Фолд 8 Ultra рекорд ўрнатиши кутилмоқдаБугун, 17:53Starlink тизимига жиддий рақиб: Amazon ўзининг сунъий йўлдош интернетини ишга туширмоқдаStarlink тизимига жиддий рақиб: Amazon ўзининг сунъий йўлдош интернетини ишга туширмоқдаБугун, 16:58Samsung Galaxy S27 Pro ихчам корпусда Galaxy S26 Ultra қувватига эга бўладиSamsung Galaxy S27 Pro ихчам корпусда Galaxy S26 Ultra қувватига эга бўладиБугун, 16:21Apple тарихидаги энг қиммат смартфон: iPhone Ultra 3000 долларгача баҳоланиши кутилмоқдаApple тарихидаги энг қиммат смартфон: iPhone Ultra 3000 долларгача баҳоланиши кутилмоқдаБугун, 15:59SpaceX Starship Шип 40 синовдан сўнг идеал ҳолатда: Парвозлар сони кескин ортадиSpaceX Starship Шип 40 синовдан сўнг идеал ҳолатда: Парвозлар сони кескин ортадиБугун, 15:21Темир йўл чипталарини энди Макс мессенжери орқали сотиб олиш имконияти яратиладиТемир йўл чипталарини энди Макс мессенжери орқали сотиб олиш имконияти яратиладиБугун, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди