Microsoft кутилмаган қадам ташлади: Эдге браузерига Google ҳисоби орқали кириш мумкин
Microsoft компанияси ўзининг Edge браузери учун навбатдаги 150-версия барқарор талқинини тақдим этди. Ушбу янгиланишдаги энг асосий ва кутилмаган ўзгариш фойдаланувчиларга браузерга Google ҳисоб қайдномаси орқали кириш имкониятининг берилиши бўлди. Илгари маълумотларни синхронизация қилиш ва тизимга кириш учун фақат Microsoft аккаунти талаб этилар эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги функция Windows ва macOS операцион тизимлари фойдаланувчилари учун профил менюси ва браузерга кириш экранида пайдо бўлди. Бу қадам Microsoft компаниясининг аввалги қатъий сиёсати ўзгарганидан далолат беради. Бир неча йил олдин корпорация Edge браузерига бегона сервислар, айниқса Google хизматларини интеграция қилиш нияти йўқлигини таъкидлаган эди.
Фойдаланувчилар учун қулайликларixbt.com маълумотига кўра, Google аккаунтидан фойдаланиш имконияти фойдаланувчиларнинг кўплаб мурожаатлари ва сўровларидан сўнг жорий этилган. Бу янгилик, айниқса, Google Chrome браузеридан Microsoft Edge браузерига ўтаётганлар учун катта қулайлик яратади. Эндиликда хатчўплар, сақланган пароллар ва бошқа шахсий маълумотларни алоҳида импорт қилмасдан, автоматик тарзда кўчириб ўтказиш мумкин.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида ҳам Google сервисларининг оммавийлигини ҳисобга олсак, ушбу янгиланиш Edge браузерининг мамлакатимиздаги аудиториясини кенгайтиришга хизмат қилиши мумкин. Кўпчилик учун Microsoft аккаунтини очиш ортиқча дахмаза бўлиб туюларди, энди эса мавжуд Google ҳисоби билан барча амалларни бажариш имкони бор.
Воркспасес ва тизим талабларидаги ўзгаришларЯнгиланиш фақатгина авторизация билан чекланиб қолмаган. Воркспасес функциясида ҳам ўзгаришлар юз берди: энди гуруҳланган вкладкалар билан ишлаш тизими Edge браузерининг шахсий синхронизация платформасига ўтказилди. Бироқ, ишчи майдонларини бошқа фойдаланувчилар билан бўлишиш (шаре) имконияти олиб ташланди.
Шунингдек, техник чекловлар ҳақида ҳам маълумот берилди. Edge 150 талқини macOS 12 Монтерей операцион тизимини қўллаб-қувватлайдиган сўнгги версия бўлади. Келгусида янгиланишларни қабул қилиб олиш учун Apple қурилмалари эгалари ўз тизимларини янгироқ версияга янгилашлари талаб этилади.
Хулоса қилиб айтганда, Microsoft рақобатчи платформа билан интеграцияга киришиш орқали фойдаланувчиларнинг содиқлигини оширишни кўзламоқда. Бу каби очиқлик сиёсати браузерлар бозоридаги рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз.
…