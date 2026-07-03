Гарри Кейн Англия терма жамоаси учун Лионель Месси даражасидаги аҳамиятга эга бўлди
Англия терма жамоасининг барча даврлардаги энг яхши тўпурари Гарри Кейн бугунги кунда жамоа учун худди Лионель Месси Аргентина учун қанчалик муҳим бўлса, шундай даражага кўтарилди. Бавария ҳужумчиси нафақат голлари, балки майдондаги етакчилик қобилияти ва жамоа ўйинини шакллантиришдаги ўрни билан ҳам ажралиб турмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Собиқ футболчи Стан Коллйморе Goal нашрига берган интервюсида Кейннинг ҳозирги ҳолати ва унинг терма жамоа муваффақиятларидаги мислсиз ҳиссаси ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, Кейн ўзининг руҳий тайёргарлиги ва барқарорлиги билан аввалги авлод ҳужумчиларидан яққол ажралиб туради. Ҳозирда Англия терма жамоаси кўп жиҳатдан айнан ўз сардорининг маҳоратига таяниб қолган.
Етакчилик ва рекордлар: Кейн нима учун алмаштириб бўлмас футболчи?Ўтган мавсумда Германия Бундеслигасида 61 та гол уриб, икки карра чемпионликни қўлга киритган Кейн Шимолий Америкада ўтаётган жаҳон чемпионатида ҳам юқори темпни сақлаб қолмоқда. У турнирни Хорватияга қарши дубл билан бошлади, сўнгра Конго ДР ва Панама билан баҳсларда ҳам ўз ҳисобига голлар ёздириб қўйди. Ҳозирда унинг халқаро майдондаги голлари сони 84 тага етди.
Стан Коллйморенинг таъкидлашича, Кейн майдонда бўлмаган тақдирда Англия қандай ҳолатга тушишини тасаввур қилиш қийин. Бу ҳолат Аргентина терма жамоасининг Лионель Месси йўқлигида ўйин даражаси сезиларли даражада пасайишига ўхшатилади. Англия таркибида иқтидорли ёшлар кўп бўлса-да, Кейннинг ўрнини боса оладиган даражадаги марказий ҳужумчи ҳозирча кўзга ташланмаяпти.
"Биз Гарри Кейн бўлмаганда жамоа қандай ўйнашини билмаймиз, чунки у деярли барча ўйинларда иштирок этади. Оллие Ваткинс ёки Жуд Беллингем каби футболчилар ҳужумда ҳаракат қилиши мумкин, аммо улар Кейн берадиган барқарор натижани кафолатлай олмайди", — дейди Коллйморе.
Келажакдаги муаммолар ва ёшлар тизимиАнглия футболидаги энг катта хавотирлардан бири — Кейннинг ўрнини боса оладиган ёш ҳужумчиларнинг йўқлигидир. Мутахассисларнинг фикрича, на 21 ёшгача бўлган жамоада, на ундан кичик ёшдаги таркибларда Гарри Кейн каби универсал "тўққизинчи рақам" етишиб чиқмаяпти. Бу эса келажакда терма жамоа учун жиддий муаммога айланиши мумкин.
Шунга қарамай, ҳозирги кунда Томас Тухель бошчилигидаги жамоа Кейннинг ажойиб спорт формасидан максимал даражада фойдаланмоқда. Европа чемпионатидаги омадсиз ва жароҳатлар билан боғлиқ ўйинлардан сўнг, Кейн Германиядаги муваффақиятли мавсум эвазига ўзига бўлган ишончни тўлиқ тиклаб олди. Унинг ҳозирги ҳолати Англияни жаҳон чемпионлиги сари етакловчи асосий куч бўлиб хизмат қилмоқда.
…