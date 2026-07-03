Гарри Кейн Англия терма жамоаси учун Лионель Месси даражасидаги аҳамиятга эга бўлди

·14·Спорт
Гарри Кейн Англия терма жамоаси учун Лионель Месси даражасидаги аҳамиятга эга бўлди

Англия терма жамоасининг барча даврлардаги энг яхши тўпурари Гарри Кейн бугунги кунда жамоа учун худди Лионель Месси Аргентина учун қанчалик муҳим бўлса, шундай даражага кўтарилди. Бавария ҳужумчиси нафақат голлари, балки майдондаги етакчилик қобилияти ва жамоа ўйинини шакллантиришдаги ўрни билан ҳам ажралиб турмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Собиқ футболчи Стан Коллйморе Goal нашрига берган интервюсида Кейннинг ҳозирги ҳолати ва унинг терма жамоа муваффақиятларидаги мислсиз ҳиссаси ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, Кейн ўзининг руҳий тайёргарлиги ва барқарорлиги билан аввалги авлод ҳужумчиларидан яққол ажралиб туради. Ҳозирда Англия терма жамоаси кўп жиҳатдан айнан ўз сардорининг маҳоратига таяниб қолган.

Етакчилик ва рекордлар: Кейн нима учун алмаштириб бўлмас футболчи?

Ўтган мавсумда Германия Бундеслигасида 61 та гол уриб, икки карра чемпионликни қўлга киритган Кейн Шимолий Америкада ўтаётган жаҳон чемпионатида ҳам юқори темпни сақлаб қолмоқда. У турнирни Хорватияга қарши дубл билан бошлади, сўнгра Конго ДР ва Панама билан баҳсларда ҳам ўз ҳисобига голлар ёздириб қўйди. Ҳозирда унинг халқаро майдондаги голлари сони 84 тага етди.

Стан Коллйморенинг таъкидлашича, Кейн майдонда бўлмаган тақдирда Англия қандай ҳолатга тушишини тасаввур қилиш қийин. Бу ҳолат Аргентина терма жамоасининг Лионель Месси йўқлигида ўйин даражаси сезиларли даражада пасайишига ўхшатилади. Англия таркибида иқтидорли ёшлар кўп бўлса-да, Кейннинг ўрнини боса оладиган даражадаги марказий ҳужумчи ҳозирча кўзга ташланмаяпти.

"Биз Гарри Кейн бўлмаганда жамоа қандай ўйнашини билмаймиз, чунки у деярли барча ўйинларда иштирок этади. Оллие Ваткинс ёки Жуд Беллингем каби футболчилар ҳужумда ҳаракат қилиши мумкин, аммо улар Кейн берадиган барқарор натижани кафолатлай олмайди", — дейди Коллйморе.

Келажакдаги муаммолар ва ёшлар тизими

Англия футболидаги энг катта хавотирлардан бири — Кейннинг ўрнини боса оладиган ёш ҳужумчиларнинг йўқлигидир. Мутахассисларнинг фикрича, на 21 ёшгача бўлган жамоада, на ундан кичик ёшдаги таркибларда Гарри Кейн каби универсал "тўққизинчи рақам" етишиб чиқмаяпти. Бу эса келажакда терма жамоа учун жиддий муаммога айланиши мумкин.

Шунга қарамай, ҳозирги кунда Томас Тухель бошчилигидаги жамоа Кейннинг ажойиб спорт формасидан максимал даражада фойдаланмоқда. Европа чемпионатидаги омадсиз ва жароҳатлар билан боғлиқ ўйинлардан сўнг, Кейн Германиядаги муваффақиятли мавсум эвазига ўзига бўлган ишончни тўлиқ тиклаб олди. Унинг ҳозирги ҳолати Англияни жаҳон чемпионлиги сари етакловчи асосий куч бўлиб хизмат қилмоқда.

Гарри КейнАнглияЛионель МессиФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: учта ўйин учун аниқ прогноз — серия давом этадими?ЖЧ-2026: учта ўйин учун аниқ прогноз — серия давом этадими?Бугун, 17:16Нега Криштиану Роналду доим Лионель Месси дан кўпроқ танқид қилинади? Луи Саа сабабини айтдиНега Криштиану Роналду доим Лионель Месси дан кўпроқ танқид қилинади? Луи Саа сабабини айтдиБугун, 17:15Скалони Кабо-Верде ҳақида огоҳлантирди: «Хато кечирилмайди»Скалони Кабо-Верде ҳақида огоҳлантирди: «Хато кечирилмайди»Бугун, 17:00«Наполи» клуби янги даврни Аллегри билан бошлайди«Наполи» клуби янги даврни Аллегри билан бошлайдиБугун, 16:57Георгиа Станвай нима учун Арсенал жамоасини танлаганини очиқладиГеоргиа Станвай нима учун Арсенал жамоасини танлаганини очиқладиБугун, 16:51Наполи Массимилиано Аллегрини янги бош мураббий этиб тайинладиНаполи Массимилиано Аллегрини янги бош мураббий этиб тайинладиБугун, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди