Renault Ссеник Э-Теч: Оилавий электромобиллар бозорида янги етакчи

·0·Авто
Renault Ссеник Э-Теч: Оилавий электромобиллар бозорида янги етакчи

Замонавий оила учун автомобил танлаш — бу шунчаки транспорт воситаси эмас, балки қулайлик, хавфсизлик ва тежамкорлик ўртасидаги мувозанатни топиш демакдир. Renault компаниясининг янги Ссеник Э-Теч модели айнан шу талабларга жавоб бериш мақсадида ишлаб чиқилган бўлиб, у аллақачон соҳа мутахассислари эътиборини тортишга улгурди. Хусусан, нуфузли “What Car?” нашри томонидан 2024-йилнинг “Энг яхши оилавий электр кроссовери” деб топилгани ушбу моделнинг имкониятлари юқори эканидан далолат беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобилнинг техник кўрсаткичлари ҳар қандай ҳайдовчини ҳайратда қолдириши аниқ. 87 кВ/соат қувватга эга батарея билан жиҳозланган Renault Ссеник Э-Теч бир марта қувватланиш орқали ВЛТП сикли бўйича 613 километргача (381 мил) масофани босиб ўта олади. Бу кўрсаткич нафақат шаҳар ичидаги ҳаракатланиш, балки вилоятлараро узоқ сафарлар учун ҳам электромобилдан қўрқмасдан фойдаланиш имконини беради.

Кенглик ва амалийлик уйғунлиги

Оила учун мўлжалланган автомобилда юкхона ҳажми ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Ссеник модели бу борада 545 литрли юкхонани таклиф этади, бу эса камида еттита ўртача чамадонни бемалол жойлаштириш учун етарли. Агар орқа ўриндиқлар 40/20/40 нисбатда йиғилса, умумий сиғим 1670 литргача кенгаяди. Бу эса йирик ҳажмли юкларни ёки дам олиш анжомларини ташишда катта қулайлик яратади.

Салондаги муҳандислик ечимлари ҳам диққатга сазовор. Автомобил ичида жами 38 литрдан ортиқ турли майда сақлаш жойлари мавжуд. Эшик панелларидаги кенг чўнтаклар ва марказий консолдаги чуқур бўлинмалар кундалик буюмларни тартибли сақлашга ёрдам беради. Айниқса, орқа ўриндиқдаги йўловчилар учун яратилган махсус тирсак қўйгич (армрест) ўзига хос “ақллли” ечимга эга: унда иккита USB-C порти ва планшет ёки смартфонларни ўрнатиш учун махсус тутқичлар мавжуд.

Қулайлик ва технологик устунликлар

Renault Ссеник Э-Теч фақат сиғими билан эмас, балки йўловчиларнинг умумий ҳолати билан ҳам ажралиб туради. “What Car?” таҳририяти мутахассиси Лоуренс Чунгнинг таъкидлашича, орқа ўриндиқлардаги оёқ жойи ва ўриндиқнинг эргономик тузилиши ҳатто новча йўловчилар учун ҳам узоқ сафарларда чарчоқ сезмасликни таъминлайди. Қуйида ушбу моделнинг оилалар учун энг муҳим афзалликлари келтирилган:

  • Юқори сиғимли 87 кВ/соат батарея ва узоқ масофа захираси;
  • Трансформация қилинувчи кенг юкхона ва баландлиги созланувчи пол;
  • Гаджетлар учун махсус мосламалар билан жиҳозланган инновацион салон;
  • Ўз синфидаги рақобатчиларга нисбатан ҳамёнбоп нарх сиёсати;
  • Хавфсизлик бўйича энг юқори беш юлдузли рейтинг.
Ўзбекистон бозорида ҳам электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Renault Ссеник каби моделлар BYD ёки Tesla каби брендларга муносиб рақобатчи бўла олади. Айниқса, автомобилнинг нархи ва тақдим этаётган функционаллиги нисбати уни ўрта бўғиндаги оилалар учун жозибадор танловга айлантиради. Ссеник Э-Теч шунчаки реклама буклетлари учун эмас, балки реал ҳаётий эҳтиёжлар учун қурилганини амалда исботламоқда.

RenaultЭлектромобилАвтоКроссоверТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алпине компанияси янги авлод А110 электромобили прототипини намойиш этадиАлпине компанияси янги авлод А110 электромобили прототипини намойиш этадиБугун, 12:58Компания автомобиллари учун солиқ: Харажатларни қандай ҳисоблаш ва тежаш мумкин?Компания автомобиллари учун солиқ: Харажатларни қандай ҳисоблаш ва тежаш мумкин?Бугун, 12:57Ҳамёнбоп ва ишончли: Иккинчи авлод Дасиа Дустер харид қилиш бўйича тавсияларҲамёнбоп ва ишончли: Иккинчи авлод Дасиа Дустер харид қилиш бўйича тавсияларБугун, 09:57Kia АҚШ бозорида мутлақ рекорд ўрнатди: Гибрид моделларга талаб кескин ошдиKia АҚШ бозорида мутлақ рекорд ўрнатди: Гибрид моделларга талаб кескин ошдиБугун, 04:24Volkswagen Португалиядаги заводини энг замонавий бўёқлаш мажмуаси билан жиҳозлайдиVolkswagen Португалиядаги заводини энг замонавий бўёқлаш мажмуаси билан жиҳозлайдиБугун, 03:57BMW заводларида инқилоб: Figure 03 гуманоид роботлари конвеерга чиқдиBMW заводларида инқилоб: Figure 03 гуманоид роботлари конвеерга чиқдиБугун, 03:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди