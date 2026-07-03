Renault Ссеник Э-Теч: Оилавий электромобиллар бозорида янги етакчи
Замонавий оила учун автомобил танлаш — бу шунчаки транспорт воситаси эмас, балки қулайлик, хавфсизлик ва тежамкорлик ўртасидаги мувозанатни топиш демакдир. Renault компаниясининг янги Ссеник Э-Теч модели айнан шу талабларга жавоб бериш мақсадида ишлаб чиқилган бўлиб, у аллақачон соҳа мутахассислари эътиборини тортишга улгурди. Хусусан, нуфузли “What Car?” нашри томонидан 2024-йилнинг “Энг яхши оилавий электр кроссовери” деб топилгани ушбу моделнинг имкониятлари юқори эканидан далолат беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Автомобилнинг техник кўрсаткичлари ҳар қандай ҳайдовчини ҳайратда қолдириши аниқ. 87 кВ/соат қувватга эга батарея билан жиҳозланган Renault Ссеник Э-Теч бир марта қувватланиш орқали ВЛТП сикли бўйича 613 километргача (381 мил) масофани босиб ўта олади. Бу кўрсаткич нафақат шаҳар ичидаги ҳаракатланиш, балки вилоятлараро узоқ сафарлар учун ҳам электромобилдан қўрқмасдан фойдаланиш имконини беради.
Кенглик ва амалийлик уйғунлигиОила учун мўлжалланган автомобилда юкхона ҳажми ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Ссеник модели бу борада 545 литрли юкхонани таклиф этади, бу эса камида еттита ўртача чамадонни бемалол жойлаштириш учун етарли. Агар орқа ўриндиқлар 40/20/40 нисбатда йиғилса, умумий сиғим 1670 литргача кенгаяди. Бу эса йирик ҳажмли юкларни ёки дам олиш анжомларини ташишда катта қулайлик яратади.
Салондаги муҳандислик ечимлари ҳам диққатга сазовор. Автомобил ичида жами 38 литрдан ортиқ турли майда сақлаш жойлари мавжуд. Эшик панелларидаги кенг чўнтаклар ва марказий консолдаги чуқур бўлинмалар кундалик буюмларни тартибли сақлашга ёрдам беради. Айниқса, орқа ўриндиқдаги йўловчилар учун яратилган махсус тирсак қўйгич (армрест) ўзига хос “ақллли” ечимга эга: унда иккита USB-C порти ва планшет ёки смартфонларни ўрнатиш учун махсус тутқичлар мавжуд.
Қулайлик ва технологик устунликларRenault Ссеник Э-Теч фақат сиғими билан эмас, балки йўловчиларнинг умумий ҳолати билан ҳам ажралиб туради. “What Car?” таҳририяти мутахассиси Лоуренс Чунгнинг таъкидлашича, орқа ўриндиқлардаги оёқ жойи ва ўриндиқнинг эргономик тузилиши ҳатто новча йўловчилар учун ҳам узоқ сафарларда чарчоқ сезмасликни таъминлайди. Қуйида ушбу моделнинг оилалар учун энг муҳим афзалликлари келтирилган:
- Юқори сиғимли 87 кВ/соат батарея ва узоқ масофа захираси;
- Трансформация қилинувчи кенг юкхона ва баландлиги созланувчи пол;
- Гаджетлар учун махсус мосламалар билан жиҳозланган инновацион салон;
- Ўз синфидаги рақобатчиларга нисбатан ҳамёнбоп нарх сиёсати;
- Хавфсизлик бўйича энг юқори беш юлдузли рейтинг.
…