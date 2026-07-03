6 июль учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 111,62 сўмга қимматлаб, 13 700,54 сўм бўлди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 6 июль куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 64,24 сўмга қимматлаб, 11 973,90 сўмни ташкил этди.
• Евро 111,62 сўмга қимматлаб, 13 700,54 сўм бўлди.
• Россия рубли 2,54 сўмга қимматлаб, 154,82 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 98,87 сўмга қимматлаб, 15 987,55 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,43 сўмга қимматлаб, 74,31 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 116,79 сўмга қимматлаб, 14 905,89 сўм бўлди.
• Хитой юани 11,02 сўмга қимматлаб, 1 765,25 сўмни ташкил этди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…