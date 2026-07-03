Георгиа Станвай нима учун Арсенал жамоасини танлаганини очиқлади

·0·Спорт
Георгиа Станвай нима учун Арсенал жамоасини танлаганини очиқлади

Англия аёллар терма жамоаси ва Европа чемпиони Георгиа Станвай Германиянинг Бавария клубидаги тўрт йиллик фаолиятидан сўнг ватанига қайтишга қарор қилди. Жума куни Арсенал сафига қўшилгани расман эълон қилинган футболчи ушбу трансфер ортидаги сабаблар ва нима учун айнан Лондон клубини танлагани ҳақида батафсил тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

27 ёшли ярим ҳимоячи Бавария билан тўрт бор Бундеслига ғолиблигини қўлга киритган ва жамоанинг Чемпионлар лигаси ярим финалига қадар етиб боришида катта ҳисса қўшган бўлса-да, унинг кўнгли ватанини қўmsаётган эди. Арсеблог нашрининг хабар беришича, Станвай Арсенал билан уч йиллик шартнома имзолаган бўлиб, келишувда уни яна бир йилга узайтириш банди ҳам мавжуд.

Ватан соғинчи ва профессионал ўсиш

The Athletic нашрига берган интервюсида Станвай Германияда ўзини бироз яккаланиб қолгандек ҳис қилганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, Англия терма жамоаси билан Европа чемпионлигини қўлга киритгач, бу муваффақиятнинг шукуҳини Германияда тўлиқ ҳис қила олмаган. "Бавария таркибидаги ягона инглиз футболчиси сифатида ғалаба қувончини баҳам кўрадиган яқинларим йўқ эди. Мен ўз мухлисларимиз қаршисида ўйнашни ва ҳар куни Лионессес (Шеройимлар) билан ҳис қиладиган муҳитда бўлишни истадим", — дейди футболчи.

Шунингдек, Георгиа Станвай Германия чемпионатидаги рақобат даражасидан ҳам тўлиқ қониқмаганини яширмади. Бавария тўрт йил ичида бор-йўғи икки марта мағлубиятга учраганини ҳисобга олсак, футболчи янада кучлироқ босим ва юқори талаблар остида тўп суришни хоҳлаган. Англия аёллар Суперлигаси ҳозирда Европанинг энг рақобатбардош биринчилиги ҳисобланади.

Нима учун айнан Арсенал?

Трансфер бозорида Станвайга нафақат Арсенал, балки Англиянинг бошқа бир гранди Челси ҳамда Европанинг саккиз карра чемпиони Лион ҳам жиддий қизиқиш билдирган эди. Бироқ футболчи оиласига яқин бўлиш ва Лондон клубининг лойиҳаси унга кўпроқ маъқул келгани сабабли "канонирлар"ни танлади.

Ушбу трансфер Англия аёллар футболи учун муҳим воқеликдир, чунки терма жамоанинг етакчи вакилларидан бири энг гуллаган даврида ватанига қайтмоқда. Бу нафақат Арсенал таркибини кучайтиради, балки бутун чемпионатнинг нуфузини янада оширишга хизмат қилади. Станвай эндиликда оиласи унинг деярли ҳар бир ўйинини бевосита стадиондан кузатиши мумкинлигидан мамнунлигини билдирди.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Станвай Бавария сафида нафақат ички чемпионатда, балки кубок баҳсларида ҳам зафар қучиб, икки марта "требл" қайд этган эди. Энди у худди шундай муваффақиятларни Арсенал либосида такрорлашни мақсад қилган.

Георгиа СтанвайАрсеналБаварияАнглия ФутболиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Скалони Кабо-Верде ҳақида огоҳлантирди: «Хато кечирилмайди»Скалони Кабо-Верде ҳақида огоҳлантирди: «Хато кечирилмайди»Бугун, 17:00«Наполи» клуби янги даврни Аллегри билан бошлайди«Наполи» клуби янги даврни Аллегри билан бошлайдиБугун, 16:57Наполи Массимилиано Аллегрини янги бош мураббий этиб тайинладиНаполи Массимилиано Аллегрини янги бош мураббий этиб тайинладиБугун, 16:18Арсенал ва Виктор Гёкерес: Штефан Счварз швед ҳужумчисининг келажаги ҳақида гапирдиАрсенал ва Виктор Гёкерес: Штефан Счварз швед ҳужумчисининг келажаги ҳақида гапирдиБугун, 16:12Ламин Ямал Жей-Жей Окочанинг 28 йиллик натижасига тенглашдиЛамин Ямал Жей-Жей Окочанинг 28 йиллик натижасига тенглашдиБугун, 15:49Тоттенхем Жоау Палиньи трансферидан воз кечди: Португалиялик юлдуз Баварияга қайтадиТоттенхем Жоау Палиньи трансферидан воз кечди: Португалиялик юлдуз Баварияга қайтадиБугун, 15:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди