Георгиа Станвай нима учун Арсенал жамоасини танлаганини очиқлади
Англия аёллар терма жамоаси ва Европа чемпиони Георгиа Станвай Германиянинг Бавария клубидаги тўрт йиллик фаолиятидан сўнг ватанига қайтишга қарор қилди. Жума куни Арсенал сафига қўшилгани расман эълон қилинган футболчи ушбу трансфер ортидаги сабаблар ва нима учун айнан Лондон клубини танлагани ҳақида батафсил тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
27 ёшли ярим ҳимоячи Бавария билан тўрт бор Бундеслига ғолиблигини қўлга киритган ва жамоанинг Чемпионлар лигаси ярим финалига қадар етиб боришида катта ҳисса қўшган бўлса-да, унинг кўнгли ватанини қўmsаётган эди. Арсеблог нашрининг хабар беришича, Станвай Арсенал билан уч йиллик шартнома имзолаган бўлиб, келишувда уни яна бир йилга узайтириш банди ҳам мавжуд.
Ватан соғинчи ва профессионал ўсишThe Athletic нашрига берган интервюсида Станвай Германияда ўзини бироз яккаланиб қолгандек ҳис қилганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, Англия терма жамоаси билан Европа чемпионлигини қўлга киритгач, бу муваффақиятнинг шукуҳини Германияда тўлиқ ҳис қила олмаган. "Бавария таркибидаги ягона инглиз футболчиси сифатида ғалаба қувончини баҳам кўрадиган яқинларим йўқ эди. Мен ўз мухлисларимиз қаршисида ўйнашни ва ҳар куни Лионессес (Шеройимлар) билан ҳис қиладиган муҳитда бўлишни истадим", — дейди футболчи.
Шунингдек, Георгиа Станвай Германия чемпионатидаги рақобат даражасидан ҳам тўлиқ қониқмаганини яширмади. Бавария тўрт йил ичида бор-йўғи икки марта мағлубиятга учраганини ҳисобга олсак, футболчи янада кучлироқ босим ва юқори талаблар остида тўп суришни хоҳлаган. Англия аёллар Суперлигаси ҳозирда Европанинг энг рақобатбардош биринчилиги ҳисобланади.
Нима учун айнан Арсенал?Трансфер бозорида Станвайга нафақат Арсенал, балки Англиянинг бошқа бир гранди Челси ҳамда Европанинг саккиз карра чемпиони Лион ҳам жиддий қизиқиш билдирган эди. Бироқ футболчи оиласига яқин бўлиш ва Лондон клубининг лойиҳаси унга кўпроқ маъқул келгани сабабли "канонирлар"ни танлади.
Ушбу трансфер Англия аёллар футболи учун муҳим воқеликдир, чунки терма жамоанинг етакчи вакилларидан бири энг гуллаган даврида ватанига қайтмоқда. Бу нафақат Арсенал таркибини кучайтиради, балки бутун чемпионатнинг нуфузини янада оширишга хизмат қилади. Станвай эндиликда оиласи унинг деярли ҳар бир ўйинини бевосита стадиондан кузатиши мумкинлигидан мамнунлигини билдирди.
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Станвай Бавария сафида нафақат ички чемпионатда, балки кубок баҳсларида ҳам зафар қучиб, икки марта "требл" қайд этган эди. Энди у худди шундай муваффақиятларни Арсенал либосида такрорлашни мақсад қилган.
…