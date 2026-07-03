«Абу Саҳий» бозори олдида КамАЗ газ баллони портлади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкентдаги «Абу Саҳий» бозори олдида ҳаракатланаётган КамАЗ юк машинасининг газ баллони портлаб кетгани ҳақида видео тарқалди.
Тасвирларда йўлда кетаётган юк машинасида кучли портлаш юз берганини кўриш мумкин. Дастлабки маълумотга кўра, ҳодиса автомобиль газ баллони билан боғлиқ бўлган.
Ҳозирча воқеанинг аниқ вақти, портлаш сабаби, жабрланганлар бор-йўқлиги ва транспорт воситасига етган зарар ҳақида расмий маълумот берилмаган.
Ҳодиса юзасидан мутасадди идораларнинг расмий изоҳи кутилмоқда. Қўшимча тафсилотлар маълум бўлгач, ахборотга аниқлик киритилади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…